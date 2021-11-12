Altın fiyatları bugün (12 Kasım) ne kadar? 1 Gram altın kaç TL? Yükseliş sürer mi... İşte uzmanların 2021 altın yorumları...

Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu yükselen değerin ardından internette sıklıkla aranan konular arasında yer alıyor. ABD ekonomisindeki olumsuz gelişmeler altın fiyatlarını yükseltmeye başladı. Fed'in 2022 yılında faiz artırma ihtimalinin azalmaya başlaması da altını destekler nitelikte gelişme oldu. Çeyrek altın ve yarım altın gibi yatırım altınlarında da ons altın fiyatlarının yükselmesinin ardından değerler değişti. Altın fiyatlarında hareketlilik devam etti. ABD tarafından gelen haberlerle yön bulan altın güçlü yükseliş gösterdi. ABD enflasyonunun yüksek gelmesinin ardından gram altın fiyatları 589 lira ile rekor kırdı. İşte canlı ve anlık altın piyasası takip ekranı ve piyasadaki son durum



Kapalıçarşı'da altın ne kadar oldu?



Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,23 artışla 594,20 liradan tamamladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 961,00 lira, Cumhuriyet altını 3.935,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,23 yükselişle 594,20 liradan işlem gördü.