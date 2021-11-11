Altın fiyatları bugün (11 Kasım) ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları yükseliyor... Uzmanlara göre altın düşecek mi, yükselecek mi?

Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. ABD tarafından gelen haberlerle yön bulan altın güçlü yükseliş gösteriyor. ABD enflasyonunun yüksek gelmesinin ardından gram altın fiyatları 589 lira ile rekor kırdı.



Bugün altın fiyatları ne kadar olmuştu?



Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 567,6 liradan tamamladı.



Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 569,1 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 933 lira, Cumhuriyet altını da 3.807 liradan satıldı. Altının ons fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1.820 dolardan alıcı buldu.



Fed'in 2022 yılında faiz artırması beklenirken bu aydan itibaren de varlık alımlarını 15 milyar dolar azaltma kararı aldı.



