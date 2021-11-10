Altın fiyatları bugün (10 Kasım): Gram altın fiyatı bugün ne kadar? Uzmanlar altın fiyatlarını değerlendirdi... Düşecek mi, yükselecek mi?

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile Avrupa ve İngiltere Merkez Bankası yetkililerinin bugün yapacağı açıklamaların altın fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini belirterek, bugün ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişin yurt içinde altın fiyatlarının artmasına sebep olduğunu kaydetti.Dolar/TL, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 9,7250 seviyesinde bulunuyor.Bugünün veri gündeminde ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Almanya'da ZEW beklenti endekslerinin öne çıktığını ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 ve 1.790 seviyelerinin destek, 1.830 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.