Altın fiyatları bugün (10 Kasım): Gram altın fiyatı bugün ne kadar? Uzmanlar altın fiyatlarını değerlendirdi... Düşecek mi, yükselecek mi?
Altın fiyatlarındaki gelişmeler yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu internette sıklıkla cevap ararken konu hakkında uzmanların görüşleri merak ediliyor. Küresel piyasalarda ons altının değer kazanmasıyla birlikte gram altın fiyatları da rekor üstüne rekor kırıyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 569 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 933 lira, Cumhuriyet altını 3.807 liradan satılıyor. Kripto para piyasasının lider coinleri de rekor üstüne rekor kırıyor. Küresel piyasalarda ons altının 1827 dolara yükselmesi ile birlikte Gram Altın fiyatları da yeni rekorlar görmeye başladı.. İşte uzmanların altın fiyatlarındaki son durum analizleri ve detaylar
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 567,6 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 569,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 933 lira, Cumhuriyet altını da 3.807 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1.820 dolardan alıcı buluyor.
Fed'in 2022 yılında faiz artırması beklenirken bu aydan itibaren de varlık alımlarını 15 milyar dolar azaltma kararı aldı.
2
ALTIN FİYATLARI CANLI VE ANLIK
Altının gram satış fiyatı bugün sabah saatlerinde 565 lira seviyesinde işlem görürken bu değerin ardından;
Çeyrek altının satış fiyatı 924 lira, Yarım altının satış fiyatı 1.859 lira,Cumhuriyet altının satış fiyatı ise 3.702 liradan işlem görüyor.
Küresel piyasalarda altının seyrini ABD'den gelen veriler belirlemeye başladı. Bugün ABD'de açıklanacak olan TÜFE verisi öncesinde altın yine rekor kırdı.
Altın fiyatları her geçen gün rekor kırmaya devam ediyor. ABD Merkez Bankası Fed'in tahvil alımlarını 15 milyar dolar azaltmasının ardından durgunluktan çıkan ons altın 2 ayın zirvesinde işlem görüyor.
4
Fed'in faiz artırımını 2022 yılında da yapmayacağına dair beklentiler çoğalırken ABD enflasyonunda olası bir yükseliş halinde ise ani faiz artırımı hamlesinin kullanılabileceği de öne sürülüyor.
Ons altın bu gelişmeler ışığında 1832 dolar seviyesine kadar yükseldi. Saat 06:34 itibarıyla ons altın 1827 dolar seviyesinde işlem görüyor.
GRAM ALTIN YİNE REKOR KIRDI
Ons altındaki yükseliş, dolardaki güçlü duruşla birlikte gram altın fiyatları da rekor üstüne rekor kırıyor. Gram altın saat 10:49 itibarıyla 573.7 liradan alıcı buluyor. Gün içinde en düşük 570.7 lira, en yüksek 574.8 lira seviyesi görüldü.
5
Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile Avrupa ve İngiltere Merkez Bankası yetkililerinin bugün yapacağı açıklamaların altın fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini belirterek, bugün ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişin yurt içinde altın fiyatlarının artmasına sebep olduğunu kaydetti.Dolar/TL, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 9,7250 seviyesinde bulunuyor.Bugünün veri gündeminde ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Almanya'da ZEW beklenti endekslerinin öne çıktığını ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 ve 1.790 seviyelerinin destek, 1.830 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.
6
ABD Merkez Bankası Fed'in almış olduğu tahvil alımı azaltımı kararı sonrasında altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. ABD'den gelen bazı verilerin yeterli olmaması ve faiz artırımına ilişkin net bir tarihin ortaya konulmaması nedeniyle altın fiyatları yükseliyor.
7
Ons altın 1827 dolar ile 2 ayın zirvesine oturdu. Ons altın gün içinde en düşük 1821 dolar, en yüksek 1827 dolar seviyesini gördü. Saat 06:54 itibarıyla ons altın 1823 dolar seviyesinde bulunuyor.
8
GRAM ALTIN REKORA ÇOK YAKIN
Gram altın fiyatları her geçen gün rekor kırmaya başladı. Bugün gram altın 569.6 lira ile tarihi yüksek seviyesine ulaştı. Yeni rekorunu da egale etmek için denemeler yapan gram altın saat 06:54 itibarıyla 568.1 lira seviyesinde işlem görüyor. Gün içinde en düşük seviyesi ise 566.8 lira oldu.
9
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısında tahvil alımları azaltım hızının ekonomik gelişmelere bağlı olacağı ve faiz artırım süreci için istihdam piyasasında daha fazla iyileşmeye ihtiyaç duyulduğuna işaret ettiğini anımsatarak, bu kapsamda bugün açıklanacak ABD'nin istihdam raporundaki verilerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.
Fed'in kararları sonrası gelişmiş ülke tahvil faizlerindeki gerilemeden destek bulan altının ons fiyatında, ABD'nin istihdam verileri sonrası oynaklığın artabileceğine dikkati çeken analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.810 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
10
Doların diğer para birimleri karşısında da güçlü durması ve ons altının yükselmesi gram altında tarihi rekoru getirmek üzere.
11
Ons altın güne 1817 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 1812 dolar, en yüksek de 1821 dolar seviyesini gördü. Saat 06:33 itibarıyla ons altın 1818 dolar seviyesinde işlem görüyor.
12
GRAM ALTINDA REKORA RAMAK KALDI
Gram Altın hem ons altın hem de döviz kurundaki volatilitenin etkisiyle rekora koşuyor. Güne 566.5 liradan başlayan gram altın en düşük 565.2 lira, en yüksek 567.8 lirayı gördü.
13
Saat 06:33 itibarıyla 567 liradan işlem görüyor. Gram altın en son 25 Ekim 2021'de 567.9 lira ile tarihi rekor kırmıştı.