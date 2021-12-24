ALTIN FİYATLARI SON DURUM: Gram altın bugün kaç TL? Altın fiyatları yükseliyor mu? İşte gelişmeler...
Küresel piyasalarda ons altın yükselişe geçti. ABD Eski Hazine Bakanı Lawrence Summers, ABD'de enflasyonun yükseldiğini ve durgunluk dönemine girilebileceğini belirtti. Bu gelişme ile ons altın 1800 doların üzerinde tutundu. Altın fiyatlarında güçlenme başladı. 1800 dolar kritik direncini aşan ons Altın 1812 dolara kadar yükseldi. ABD ekonomisinin aşırı ısınmış olması ve belirsizliklerin artması ons altın fiyatlarını desteklemeye başladı.
ALTIN FİYATLARI CANLI VE ANLIK DEĞERLER
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altının satış fiyatı 1.130,00 liradan işlem görürken, 1.089,00 liradan geri alınıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altının satış fiyatı 2.269,00 liradan işlem görürken, 2.183,00 liradan geri alınıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altının satış fiyatı 4.502,00 liradan işlem görürken, 4.348,00 liradan geri alınıyor.
22 AYAR ALTIN GRAM SATIŞ NE KADAR?
22 ayar altının gram satış fiyatı 638,73 liradan işlem görürken, 614,61 liradan geri alınıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altının satış fiyatı 1.130,00 liradan işlem görürken, 1.089,00 liradan geri alınıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altının satış fiyatı 2.269,00 liradan işlem görürken, 2.183,00 liradan geri alınıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altının satış fiyatı 4.502,00 liradan işlem görürken, 4.348,00 liradan geri alınıyor.
22 AYAR ALTIN GRAM SATIŞ NE KADAR?
22 ayar altının gram satış fiyatı 638,73 liradan işlem görürken, 614,61 liradan geri alınıyor.
ABD Eski Hazine Bakanı Lawrence Summers'ın açıklamaları piyasaları etki altında bıraktı. Summers, ABD ekonomisinin enflasyonla mücadele ederken durgunluk yaşayabileceğini açıkladı.
ENFLASYON TÜM DÜNYADA SORUN
Enflasyonun yükselişi küresel ekonomilerde sorun oluşturmaya başladı. Merkez bankaları Fiyat istikrarını sağlamak için farklı enstrümanları devreye alırken Avrupa başta olmak üzere birçok merkez bankası faiz artırımına geçti.
ONS ALTIN GÜÇLENDİ
Bu açıklamanın ardından ons altın yükseliş gerçekleştirdi. Güne 1808 dolardan başlayan ons altın gün içinde en yüksek 1812 dolar, en düşük de 1807 dolar seviyesini gördü. Saat 11:14 itibarıyla ons altın 1810 dolar seviyesinde işlem görüyor.
GRAM ALTIN HAFİF PRİMLİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamış olduğu ekonomik tedbirlerden sonra dolar kurunda yüzde 40'ın üzerinde düşüşler gerçekleşti. Dolar 10 lira seviyelerine gerilerken Gram Altın da bundan etkilendi. 1000 liranın üzerine çıkan gram altın fiyatları dün 600 liranın altına geriledi. Bugün ons altın tarafındaki yükselişin etkisiyle hafif yükseliş gösteren gram altın yüzde 2.5'a yakın primli seyrediyor.
ONS ALTIN GÜÇLENDİ
Bu açıklamanın ardından ons altın yükseliş gerçekleştirdi. Güne 1808 dolardan başlayan ons altın gün içinde en yüksek 1812 dolar, en düşük de 1807 dolar seviyesini gördü. Saat 11:14 itibarıyla ons altın 1810 dolar seviyesinde işlem görüyor.
GRAM ALTIN HAFİF PRİMLİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamış olduğu ekonomik tedbirlerden sonra dolar kurunda yüzde 40'ın üzerinde düşüşler gerçekleşti. Dolar 10 lira seviyelerine gerilerken Gram Altın da bundan etkilendi. 1000 liranın üzerine çıkan gram altın fiyatları dün 600 liranın altına geriledi. Bugün ons altın tarafındaki yükselişin etkisiyle hafif yükseliş gösteren gram altın yüzde 2.5'a yakın primli seyrediyor.
Gram altın güne 656 liradan başladı. Gün içinde en düşük 647 lira, en yüksek de 690 lirayı gördü. Saat 11:14 itibarıyla gram altın 686 liradan alıcı buluyor.
ALTIN FİYATLARI DA SERT GERİLEDİ
Küresel ekonomideki enflasyon sorunu ile mücadele etmeye çalışan merkez bankaları hamlelerini birer birer yaparken Altın fiyatları da gerilemeye başladı. Koronavirüsün Omicron varyantının hızla yayılması ve sonuçlarının neler olacağına dair bilginin bulunmaması, Avrupa'da yeniden kapanma düşüncelerinin ortaya çıkması ve Avrupa ekonomisinin bundan olumsuz etkileneceği beklentisi altın fiyatlarını baskılamaya başladı.
Ons altın güne 1788 dolardan başlarken; gün içinde en düşük 1788 dolar, en yüksek de 1798 dolar seviyesini gördü. Altının ons fiyatı, saat 15:15 itibarıyla 1797.4 dolar seviyesinde işlem görüyor.
YÜZDE 39'LUK DÜŞÜŞ
İç piyasada ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklama ile dolarda meydana gelen büyük düşüşün de etkisiyle birlikte Gram Altın fiyatları 1062 liradan 639,16 liraya kadar geriledi.
Bir günde yaklaşık olarak yüzde 39 oranında değer kaybeden gram altın, şu dakikalarda dünkü kapanış fiyatına göre, yüzde 3.31 oranında düşüşle 747 liradan alıcı bulurken; gün içinde en düşük 639,16 lira, en yüksek de 961,53 lira seviyesi gördü.
Bir günde yaklaşık olarak yüzde 39 oranında değer kaybeden gram altın, şu dakikalarda dünkü kapanış fiyatına göre, yüzde 3.31 oranında düşüşle 747 liradan alıcı bulurken; gün içinde en düşük 639,16 lira, en yüksek de 961,53 lira seviyesi gördü.
KURDAKİ DÜŞÜŞ GRAM ALTINDAKİ HAREKETİ DESTEKLİYOR
Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı
Dün akşam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları sonrası dövizdeki yukarı yönlü hızlanmanın önü kesilerek, TL’nin tüm para birimleri karşısında değerlendiği görülüyor. TL cezbedici, döviz caydırıcı bir dizi önlem dün akşam itibariyle fiyatlara yansımaya başladı. Dövize endeksli yeni mevduat sistemi en dikkat çeken önlem oldu. Teknik olarak detaylar ilerleyen günlerde açıklanacak.
Dün akşam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları sonrası dövizdeki yukarı yönlü hızlanmanın önü kesilerek, TL’nin tüm para birimleri karşısında değerlendiği görülüyor. TL cezbedici, döviz caydırıcı bir dizi önlem dün akşam itibariyle fiyatlara yansımaya başladı. Dövize endeksli yeni mevduat sistemi en dikkat çeken önlem oldu. Teknik olarak detaylar ilerleyen günlerde açıklanacak.
Kur getirisi, TL mevduat kazancının üstündeyse aradaki farkın doğrudan vatandaşa ödeneceği belirtilmekte. Özellikle son günlerde, döviz getirisinin daha hızlı olması, yatırımcıların TL’den çıkıp dövize yönelmesine neden olmuştu.
Ancak bu kaçışın önlenmesi adına dövize endeksli yeni mevduat sistemi düzenlenmeye karar verildi. İhracatçı firmalar için geleceğe yönelik bir Fiyat vermek zorlaşmıştı, bu açıdan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verileceği bildirildi. İhracat, sanayi şirketleri için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
BES ile ilgili stopaj düşürüldü. Borsada temettü ödemeleri üzerindeki stopajda aynı şekilde indirildi. Borsaya olan girişlerin devam etmesi adına yapılan bir adımdı. Birkaç önlem daha da bulunuyor. Sonuç olarak, dövize veya altına yatırarak getiri elde etmek yerine başka seçeneklerde sunulduğu görülüyor.
Yatırımcının bilgilendirilmesi, ikna edilmesi bu noktada çok önemli. Bunlar detaylı bir şekilde anlatılırsa bu doğrultuda en azından yatırımcıda yatırım araçlarını daha aktif bir şekilde kullanabilir.
Ancak bu kaçışın önlenmesi adına dövize endeksli yeni mevduat sistemi düzenlenmeye karar verildi. İhracatçı firmalar için geleceğe yönelik bir Fiyat vermek zorlaşmıştı, bu açıdan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verileceği bildirildi. İhracat, sanayi şirketleri için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
BES ile ilgili stopaj düşürüldü. Borsada temettü ödemeleri üzerindeki stopajda aynı şekilde indirildi. Borsaya olan girişlerin devam etmesi adına yapılan bir adımdı. Birkaç önlem daha da bulunuyor. Sonuç olarak, dövize veya altına yatırarak getiri elde etmek yerine başka seçeneklerde sunulduğu görülüyor.
Yatırımcının bilgilendirilmesi, ikna edilmesi bu noktada çok önemli. Bunlar detaylı bir şekilde anlatılırsa bu doğrultuda en azından yatırımcıda yatırım araçlarını daha aktif bir şekilde kullanabilir.
İşin teknik boyutu böyleyken piyasalara baktığımız zaman, dün akşamdan beri Dolar/TL kurunda aşağı yönlü seyir izleniyor. Gram altında 1.000 TL seviyelerini görmeye başlamıştık an itibariyle 750 TL çevresinde. Kurdaki düşüş, gram altındaki hareketi de destekliyor. Ons altın zaten son dönemde yatay seyrediyordu. Dolayısıyla kurdaki oynaklık gram altın üzerinde daha belirleyici olmaya başlamıştı. Aslında oynaklık hala yüksek olduğu için net bir seviye vermek pek uygun değil. Bugünde piyasadaki hassasiyetin devam edeceğini ve dünkü açıklamaların daha detaylandırılması sonrasında piyasanın biraz daha dengeye oturabileceğini düşünüyorum.