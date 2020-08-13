Altın fiyatları anlık ve canlı fiyat takip ekranı.. Altın satış fiyatları bugün ne kadar? İşte çeyrek altın ve gram altında son durum

Nihayetinde bu direnci kırıp sonraki adım olan 1800 dolar psikolojik direnç seviyesini de geçmesiyle birlikte 20 Temmuz’dan sonra başlayan ve bugüne kadar devam eden çok hızlı bir artış ivmesi yakalayarak sürekli rekorlar tazelediği bir süreç içine girdi.



Neticede, 20 Temmuz’dan bugüne kadar olan bu seri kademeli artış ivmesinden günlük yorumlarımızda da bahsediyorduk ki ons altın fiyatlarının bugünkü seviyelere gelmesi aslında çok da sürpriz ve beklenen ötesi bir gelişme olmadı.