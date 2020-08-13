Altın fiyatları anlık ve canlı fiyat takip ekranı.. Altın satış fiyatları bugün ne kadar? İşte çeyrek altın ve gram altında son durum
Çeyrek altın ve altının gramı ne kadar oldu? sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Haftanın üçüncü işlem gününde yatırımcılar gram ve çeyrek altında son durumu piyasalardan takip etti.Altın fiyatları hafta ortasında da hareketliliğini sürdürüyor. Altında yaşanan anlık değişimler nedeniyle alış-satış kararlarında kararsızlık yaşayan yatırımcılar, bir yandan canlı altın ekranını incelerken bir yandan da uzmanların altın fiyatları yorumlarını takip ediyor. Altın fiyatları 453 lira seviyesinde işlem gördü. İşte, uzmanların altın yorumları ve çeyrek, tam, gram altın piyasasında son durum.
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Altın fiyatları, ekonomi grafiklerinde anlık olarak değişiyor. Haftanın ikinci işlem gününde altının ons fiyatı bugün 40 dolar değer kaybı yaşadı. Gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki son durum ise, altın yatırımcıları tarafından takip edildi. Bazı uzmanlar ons altının 2000 dolar seviyesini aşmasıyla birlikte, yeni rekorların gelebileceği açıkladı. Piyasalarda gram altın fiyatları ise en düşük 451,8 lira, en yüksek 478.9 lira seviyesini gördü. Şimdi de yeni günle birlikte altın fiyatları gündem oldu. İşte 12 Ağustos altın fiyatları ve uzmanların altın fiyatları yorumu
Altın fiyatlarında dramatik düşüşler kendini göstermeye başladı. Rusya’nın koronavirüs aşısı bulduğunu açıklaması üzerine ons altın fiyatlarında sert düşüş yaşanıyor. Gram altın fiyatları tarihi zirvesinden sadece 4 gün sonra 55 lira geriledi
Gram altın güne 442.7 lira seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 433 lira, en yüksek 450 lira seviyesi görüldü.
Ons altın ise 1912 dolar seviyesinden güne başlarken gün içinde en düşük 1863 dolar, en yüksek 1929 dolar seviyesini gördü.
Gram altın saat 13.48 itibarıyla 452 lira seviyesinde, ons altın ise 1930 dolar seviyesinde işlem görüyor.
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ALTIN DÜNÜ NASIL KAPATTI?
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 452,90 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da 452,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 452,90 liradan, 2 bin 985 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 6 liradan, 413 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 417 liradan, 2 bin 917 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 937 liradan,bin 458 liradan alınan Yarım Ziynet bin 468 liradan ve 729 liradan alınan Çeyrek Ziynet 734 liradan satıldı.
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Altın daha ne kadar yükselebilir?
Murat ÖZSOY
Biz Finansal Danışmanlık - Kurucu Ortak
Ons altının 2020 yılı başından bugüne kadar olan değer artışı yüzde 35 seviyelerine geldi. Buraya kadar olan sürecin önemli bir bölümünü öncelikle kısaca bir hatırlamakta fayda var. Çünkü günlük yorumlarımızda belirttiğimiz destek ve direnç seviyelerinin ne denli yakın takip edilmesi gerektiğinin de somut bir örneği olması açısından önemli olduğunu düşünüyoruz.Hatırlayalım…
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Ons altın 13 Nisan’da 1700 dolar seviyesini ilk defa geçmesinin ardından 3 ayı biraz aşkın süre sonra, 20 Temmuz’da, gün içinde gördüğü en yüksek seviye 1820,58 dolara kadar olan zaman diliminde aşağıda 1670 dolar seviyelerinde destek görürken yukarıda 1740 dolar direncini aşma denemelerinde bulundu.
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Nihayetinde bu direnci kırıp sonraki adım olan 1800 dolar psikolojik direnç seviyesini de geçmesiyle birlikte 20 Temmuz’dan sonra başlayan ve bugüne kadar devam eden çok hızlı bir artış ivmesi yakalayarak sürekli rekorlar tazelediği bir süreç içine girdi.
Neticede, 20 Temmuz’dan bugüne kadar olan bu seri kademeli artış ivmesinden günlük yorumlarımızda da bahsediyorduk ki ons altın fiyatlarının bugünkü seviyelere gelmesi aslında çok da sürpriz ve beklenen ötesi bir gelişme olmadı.
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Bundan sonra bizi nasıl bir süreç bekliyor?
Sorunun cevabını bulmak için öncelikle ons altını buraya getiren koşullar nelerdi ve bu koşullar halen geçerliliğini koruyor mu buna bakalım. Kovid-19 salgını sonrasında küresel Merkez Bankalarının genişleyici para politikaları sonucunda piyasalara bol likidite enjekte etmeleri, küresel faiz oranlarının sıfıra hatta sıfırın altında eksi seviyelere gerilemesi, ABD 2 yıllık ve 10 yıllık tahvil getirilerinin tarihi düşük seviyelerde olması, Amerikan dolar endeksinin 2018 yılından bu yana en düşük seviyelere gerilmesi, önümüzdeki döneme ilişkin belirsiz ve tahmin edilemez ortamdan kaynaklı vaziyetin yatırımcıları riskli varlıklardan daha az riskli varlıklara yönlendirmesi gibi faktörler biraraya gelince altına olan talep giderek arttı ve bugünkü duruma geldik.
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Saydığımız faktörlerden oluşan durum, bu satırları yazdığımız an itibariyle halen geçerliliğini koruyor. Ve düz mantık yürüttüğümüzde de sorunun cevabına ulaşmış oluyoruz ki bundan sonra bizi bekleyen süreçte ons altına dair ana yükseliş trendi halen devam ediyor.
Özellikle gelişmiş ülke Merkez Bankaları, Kovid-19 salgını tamamen durmadığı müddetçe genişleyici politikaların uzantısı olan düşük faiz politikasına devam edeceklerini yinelerken devlet yönetimleri de kamu maliye politikaları ile merkez bankalarının para politikalarına destek vereceklerini söylüyorlar. Bunlara bir de siyasi ve jeopolitik gerginlikleri eklediğimizde yıl sonuna kadar suların pek durulmayacağını da söyleyebiliriz.
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Ana yükseliş trendi devam edecek derken, altın fiyatlarının sürekli olarak yükselmesinden mi bahsediyoruz?
Hatta gelin daha basit soralım… Bu seviyeden halen altın alınır mı? (Altında yeni rekorlar gelir mi?)
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Bu soruyu yanıtlarken elbette ki ons altın fiyatlamasına ek olarak gram altın fiyatlarından da bahsetmemiz lazım. Gram altın yıllık bazda ons altının yüzde 35 oranındaki artışının 2 katına yakın bir oran olarak yüzde 65.5 oranında artış gösterdi.
Gram altının artık 465 TL seviyesine nerdeyse yıl sonuna kadar pek geri dönmeyeceği bir trende girdiğini düşünüyoruz. Ons altın fiyatlarındaki ana yükseliş eğiliminin devam etme senaryosuna ilaveten dolar/TL kurunun özellikle ani yükselişinin ardından gram altının yıl sonuna geldiğimizde 550 TL’yi geride bırakmasını kuvvetli bir olasılık olarak görüyoruz.
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Buraya doğru ilerlerken 479-486 TL bant aralığında bir müddet hareketini sürdürmesini ve ons altının yeniden ivme yakalamasını takiben 500 TL’ye doğru çıkış yakalaması pek de uzak görünmüyor.
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Bu arada ons altında ana yükseliş trendinin devam edeceğinden bahsederken bu trend içerisinde zaman zaman geri çekilmelerin olacağını akılda tutmak gerekiyor. Elbette yıl sonuna kadar bir projeksiyon yapacak olursak daha önce hiç altın alımı yapmamış yatırımcılar için getiri oranlarının yılın önceki dönemlerine göre daraldığını söyleyebiliriz.
Yılbaşından bugüne kadar yüzde 35 oranında artan ons altın fiyatları yıl sonunda 2500 dolara ulaşırsa, bugünden yıl sonuna kadar yaklaşık yüzde 20 oranında bir artış sergilemiş olacak. Yıl sonuna ilişkin 2500 dolar seviyelerinin hedef olarak konuşulduğunu düşündüğümüzde halen altın yatırımı için adım atılacak yer var diyebiliriz.
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Hangi fiyat seviyelerini takip etmeliyiz?
Son güncel durumda ons altın gün içi işlemlerde 2070 dolar seviyesinin de üzerini gördü ve ardından 2050 dolar seviyelerine kadar geriledi. Gerilemenin devam etmesi halinde ilk takip edilecek destek seviyeyi 2029 dolar olarak görüyoruz.
2029 desteğinden daha aşağıya inilmesi ve bu fiyat seviyelerinde iken günlük siyasi politik ajandada herhangi bir tansiyon yükselmesi olmazsa gündemin soğumasının da etkisiyle ons altın yeniden 2000 dolar seviyesinin altını görebilir ve bu seviyelerde 2-3 gün sürecek bir düzeltme hareketi izleyebiliriz.
Yukarı yönlü hareketler açısından değerlendirdiğimizde ons altın 2049 dolar seviyesinin üzerinde kaldığı müddetçe yeni rekor hedefi olabilecek 2089 dolara göz kırpıyor diyebiliriz.
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Kısa vadeli ana beklentimiz ise şu sıralarda 2049-2069 dolar bant aralığında bir müddet gidip gelmesi şeklinde. Küresel piyasalarda herhangi sıradışı bir gelişme olmadığı, ilave genişleyici bir kamu maliye politikası açıklanmadığı ya da bir jeopolitik gerginliğin çıkmaması halinde eylül ayında yapılacak Amerikan Merkez Bankası (Fed) toplantısına kadar olan süreçte ons altın fiyatlarında aşırı bir dalgalanma yaşanmama ihtimali daha kuvvetli görünüyor.
Fed toplantısından sonra özellikle kasım ayında yapılacak ABD başkanlık seçimlerine kadar olan süreçte ve yıl sonuna kadar olan süreçte ons altın fiyat seyrinde yeniden hızlı bir artış süreci yaşama senaryosu gündeme gelebilecektir.
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Eral Karayazıcı - Gedik Portföy Fon Yönetim Müdürü
Dün finansal piyasalarda öne çıkan manşet virüse yönelik Rus açısı oldu. Haber ABD tahvil faizlerinde sert yukarı yönlü bir hareketi tetikleyince altın bundan güçlü negatif etkilendi ve cuma günü 2075 dolar seviyesini test eden ons altın, bu sabah 1863 dolar seviyesine kadar geriledi. Avrupa işlemlerinin başlaması ile bu cephede bir tepki çabası var. 1960 doları yakın direnç haline getiren altın özelinde güçlü bir yükseliş ivmesi için haber akışının destekleyici olmasına ihtiyaç var.
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ALTIN FİYATLARINDA BU SEVİYELERE DİKKAT
Onurcan Bal – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı
Son dönemde salgın kaynaklı gündemdeki endişeler ve bol likide ortamından destek bulan ons altında oldukça güçlü yükselişlerin yaşandığı görülmekteydi. Etkili olan güçlü alımlarla birlikte haziran başında 1700 dolarlı seviyelerde bulunan ons altın 2075 dolar seviyesine kadar önemli bir yükseliş kaydetti ve tarihi zirvelerini yeniledi.
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Ancak dün Rusya Devlet Başkanı Putin’in, Rusya’nın ilk koronavirüs aşısının onaylandığını ve aşının etkili olduğunu açıklaması, küresel risk iştahını destekledi. Aşı kaynaklı bu haber akışı sonrasında risk iştahı ve hisse piyasalarında güç kazanımı görürken, sert yükselişlerin yaşandığı ons altında dün sert bir düşüş etkili oldu. Günlük bazda ciddi bir düşüş kaydeden ve temmuz ayından itibaren hız kazanan yükselişlere çekilen trendini kıran ons altında bugün dalgalı bir fiyatlama gözleniyor.
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1900 dolar seviyesine kadar çekilen ons altında düşüşlerin devamında 1880-1857 dolar ve 1818 dolar seviyeleri kısa vadeli destek noktalarıdır. 1900 dolar altındaki kapanışlarda 1800 dolar seviyesine doğru geri çekilmeler devam edebilir. Dün yaşanan düşüşün ardından gündeme gelebilecek tepki alımlarında ise 1930 dolar seviyesi kısa vadeli ilk direnç noktası olup, bu seviye üzerinde 1970 dolar ve 2030 dolar seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır.
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Mevcut durumda kısa vadeli üssel ortalamaların bulunduğu 1970 dolar seviyesi üzerinde bir kapanış görmeden yükselişlere temkinli yaklaşmak faydalı olacaktır. Salgın kaynaklı gelişmeler ile aşı çalışmalarıyla ilgili haber akışları ons altındaki yön ve fiyatlama üzerinde belirleyici olacağından yakından takip edilmelidir.
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Ons altında yaşanan güçlü yükselişlere ilaveten temmuz ayının son haftasından itibaren Dolar/TL kurunda gözlenen yükseliş gram altın fiyatlarında da rekor seviyeleri gündeme getirdi. 488 TL seviyesine kadar bir yükseliş kaydeden gram altın, dün ons altında yaşanan sert düşüş ve kurdaki sınırlı geri çekilmenin etkisiyle 440 TL’li seviyelere kadar sert bir geri çekilme kaydetti. Bugün bir miktar tepki çabasının etkili olduğu gram altın cephesinde, kur ve ons altın tarafındaki seyir belirleyici olacaktır.
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Son dönemde kur cephesindeki yükselişler ve yurt içi piyasalarda artan oynaklık nedeniyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) gelen söylemler ve belirli hamleler ön plana çıkıyor. Fonlama kanallarında yapılan değişiklik neticesinde Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti (AOFM) artış kaydederken, bu durum kurda artan tansiyonu belirli ölçüde düşürmeye katkı sağladı. Önümüzdeki günlerde TCMB’nin alabileceği olası aksiyonlar, kur ve dolayısıyla gram altındaki fiyatlamalar açısından önemli olacaktır. Gram altında tepki alımların devam etmesi halinde 456-465 ve 470 TL seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. Geri çekilmelerde ise 437-434 ve 415 TL seviyeleri kısa vadeli destek olarak takip edilebilir. Son günlerde artan volatilite ve sert fiyatlamalara karşı dikkatli olunmasının yararlı olacağı kanısındayız.
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RUSYA’NIN AÇIKLAMASINA GÜVENİLMEDİ
Rusya Devlet Başkanı Putin’in koronavirüs aşısını bulduğuna dair yaptığı açıklama dünya genelinde kabul görmedi. Bir süreliğine altın fiyatlarında baskıya neden olan aşı açıklamasının etkisi geçince altın tarafında yeniden yükseliş yaşanmaya başladı.
İŞTE FİYATLAR
Ons altın güne 1916 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 1912 dolar, en yüksek 1942 dolar seviyesi görüldü.
Gram altı ise güne 452 liradan başladı. Gün içinde en düşük 450.8 lira, en yüksek 457.8 lira seviyesi görüldü. Saat 10:21 itibarıyla gram altın 455.1 liradan alıcı buluyor.
ENVER ERKAN – TERA MENKUL
Altın fiyatlarında 1900 USD altına düştükten sonra doğal tepkinin geldiğini görüyoruz, 1900 USD altına düşüş de çok uzun süreli rallinin bir düzeltmesi gibi görülebilir. Tabii, aşı haberleri ve mali teşviklerin ekonomiyi desteklemeye devam edeceği gibi iyimserlikler temel sebep oldu ancak piyasa koronavirüs salgını belirsizliği, ticaret savaşları, jeopolitik gelişmeler ve Trump mali paketi üzerindeki uzlaşmazlık gibi unsurları da bu süreçte göz ardı etti. ABD 10 yıllıkları %0,69 seviyesine doru bir stabilleşme gösterdi, ancak tahvil piyasasının gerçek anlamda bir ekonomik geri dönüşü fiyatlaması uzun vade açısından zor. Fed, henüz politika duruşunu çevirecek bir noktada değil, ekonomik destekler ekonomi kendi kendine yürümeye hazır olana kadar devam etmek durumunda… Altının güvenli varlık faktöründen destek alma durumu devam edecektir, kısa dönem için ise konsolidasyon görmemiz mümkün. Çünkü USD, altın ve hisse senetlerini bir süre aynı dinamikler yönlendirecek.
TRY bazlı altın fiyatlarının içinde ise, global altın fiyatı kadar kur volatilitesi etkisi de söz konusu… TRY oynaklığı bu noktada yurtiçinde altın fiyatlarının düşüşünün kalıcı olmaması gibi bir etkide bulunabilir, uzun dönemde ise global altın fiyatının potansiyeli değerlendirilmeli.