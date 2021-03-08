Altın fiyatları anlık ve canlı analiz ekranı: 8 Mart gram altın ve ons altın fiyatlarında son durum

Gram altın fiyatı, geçtiğimiz haftayı 410 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 413 lira seviyesinden başladı. Yeni güne dolar kurunda ve ons altın fiyatlarında yaşanan yükselişin etkisiyle değer kazanarak başlayan altının gram fiyatı, gün içerisinde en düşük 410.03 lira seviyesini görürken; en yüksek ise 414.75 lira seviyesine tırmandı. Altın fiyatları, saat 10.53 itibarıyla yüzde 0.41 oranında yükselişle 412.69 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 676 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 781 liradan satılıyor.



Ons altın, ABD'de Senato'da kabul edilen 1.9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi ve petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin neden olduğu tedirginliklerden destek bulurken; gün içerisinde en yüksek 1714 dolar seviyesini, en düşük ise 1697 dolar seviyesini gördü. Altının ons fiyatı şu dakikalarda ise, yüzde 0.01 oranında yükselişle 1698 dolardan işlem gördü.



Piyasalar, ABD tahvil piyasasını ve petrol fiyatlarının seyrini takip etmeyi sürdürecek.