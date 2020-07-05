Altın fiyatları anlık takip ekranı: Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları hafta sonunda da ilgi görmeye devam ediyor. Altın yatırımı yapacak olan veya var olan altınlarını değerlendirmek isteyen pek çok kişi altın fiyatlarındaki son durumu, uzmanların altın piyasasına yönelik yorumlarını yakından takip ediyor. Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum grafiklere yansıdı. İşte, altın fiyatlarında güncel durumu ve ekonomi uzmanlarının altın fiyatları yorumu.
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Corona virüsünün yarattığı risk ortamında anlık değişimleri artan altın fiyatları yatırımcısının gündemin kalmaya devam ediyor. Başta gram, çeyrek ve yarım olmak üzere tüm altın fiyatları, dünyada ve Türkiye’de yaşanan gelişmeler altın fiyatları üzerinde etkili oluyor. İşte 5 Temmuz Pazar tarihli altın fiyatları..
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Piyasaların kapalı olduğu pazar gününde altın fiyatları son işlem günündeki kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın fiyatları 390 lira alış ve 392 lira satış fiyatı üzerinden serbest piyasada işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın 634 TL’den alınırken 643 TL’den satışa sunuluyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını ise 2 bin 538 TL’den alınırken 2 bin 559 TL’den satışa sunuluyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altının alış fiyatı 2 bin 538 TL olarak belirlenirken satış fiyatı ise 2 bin 568 TL’de yer alıyor.
BIST 100 endeksi, en düşük 114.432,10, en yüksek 117.391,24 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,94 artarak 115.748,47 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,58 kazanımla 392,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,56 artışla 2.603,00 liraya çıktı. Geçen hafta 626,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 635,00 liraya yükseldi.
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Bu hafta ABD doları yüzde 0,15 değer kazanarak 6,8660 liraya yükseldi, avro da yüzde 0,51 artışla 7,7200 liraya çıktı. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,46, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,64 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,62 ile hisse senedi fonları oldu.
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Altın fiyatı 8 yılın zirvesinde!
Küresel piyasalarda yeni tip Corona virüs (Covid-19) pandemisine bağlı önlemlerin öngörülenden uzun süreceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesi ve Fed Başkanı Powell'ın da hafta sonu Covid-19 salgını nedeniyle ekonomik toparlanmanın gelecek yılın sonuna kadar uzayabileceğini belirtmesinin etkiyle altın piyasasına ilgi arttı. Altının ons fiyatında güvenli liman etkisiyle yükseliş hızlanarak son 8 yılın en yüksek seviyesi görüldü.
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"GRAM ALTINDA TEMKİNLİ OLMAK GEREKECEK"
A1 Capital Araştırma Uzmanı, altın piyasasını değerlendirdi: Temmuz ayına başlarken, ülkelerin ekonomilerini açması sonrasında gelen vaka artışları, ABD’de protestolar ile tetiklenen salgın süreci ikinci dalga ihtimalini de kuvvetlendirdi. Dünya henüz birinci dalgayı bitirememişken, yeniden ikinci dalga ile gündemin oluşması riskli varlıklardan kaçışlara ve güvenli limanlara sığınmalara neden oldu.
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Bu gelişmeler ile ons altın 1789 dolar seviyesini test ederken, vadeli ons altın kontratı 1805 dolar seviyesini test etti. Bu ise en azından spot altında yaklaşık olarak 16 dolar daha gidilebilecek alanın olabileceğine işaret ediyor. Fakat bu konu şu anda coronavirüsle ilgili gelişmelerin detaylarına ve dünden bu yana takip ettiğimiz aşı haberleriyle şekillenecek.
Özellikle dün iki ayrı basın kaynağından gelen aşı çalışmalarındaki pozitif haber, ons altında bir miktar kar satışını da tetikledi ve kıymetli metal 1760 dolar seviyesine kadar geriledi. Anlık olarak baktığımızda ise 1770 dolar seviyesini görüyoruz.
Ons altındaki en ufak bir hareket gram altını tetiklerken, yatırımcıların odağına yeniden gram altının yerleşmesini sağlıyor. Gram altın hafta içerisinde, onsta yaşanan bu hareketin etkisi ile 394,3 TL seviyesini gördü. Bugün ise 390 TL seviyesi çevresinde şekilleniyor. Kur tarafında stabil hareket korunurken, yani hareket ons kaynaklı yaşanıyor. Şayet kurda yukarı yönde sert bir hareket oluşmaz ise ve yatay seyir korunabilirse yine gram altının belirleyicisi ons altın olacak. İşte bu yüzden gram altında daha temkinli olmak gerekecek.
Gram altın artık fiziki ortamda alınmayacak ise banka maliyetleri ile bunun alım miktarına bağlı olarak fiyatının 2-3 TL daha artabileceğini öncelikle belirtelim. Bu doğrultuda altında görülen en yüksek seviye 396,5 TL iken bu seviyeden yapılacak yeni alımların daha sınırlı ve kademeli olması gerektiği görüşündeyim. Düşüşlerin orta ve uzun vadede yatırımcısına getiri imkânı sunabileceğini söylemek gerek. Satım içinse daha önceki yazılarımda da belirttiğim gibi 390 – 395 TL aralığı makul olabilir. Altın için beklentim kısa vadede 395 – 398 TL aralığında şekilleniyor. Bu nedenle yüksekten almak değil, düşüşlerde maliyetleri düşürerek almanın daha uygun olabileceği kanaatindeyim. Nedeni ise, fiyatlamaların haber akışlarına bu kadar bağımlı olmasıdır.