Altın fiyatları anlık takip ekranı: Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Bu gelişmeler ile ons altın 1789 dolar seviyesini test ederken, vadeli ons altın kontratı 1805 dolar seviyesini test etti. Bu ise en azından spot altında yaklaşık olarak 16 dolar daha gidilebilecek alanın olabileceğine işaret ediyor. Fakat bu konu şu anda coronavirüsle ilgili gelişmelerin detaylarına ve dünden bu yana takip ettiğimiz aşı haberleriyle şekillenecek.



Özellikle dün iki ayrı basın kaynağından gelen aşı çalışmalarındaki pozitif haber, ons altında bir miktar kar satışını da tetikledi ve kıymetli metal 1760 dolar seviyesine kadar geriledi. Anlık olarak baktığımızda ise 1770 dolar seviyesini görüyoruz.



Ons altındaki en ufak bir hareket gram altını tetiklerken, yatırımcıların odağına yeniden gram altının yerleşmesini sağlıyor. Gram altın hafta içerisinde, onsta yaşanan bu hareketin etkisi ile 394,3 TL seviyesini gördü. Bugün ise 390 TL seviyesi çevresinde şekilleniyor. Kur tarafında stabil hareket korunurken, yani hareket ons kaynaklı yaşanıyor. Şayet kurda yukarı yönde sert bir hareket oluşmaz ise ve yatay seyir korunabilirse yine gram altının belirleyicisi ons altın olacak. İşte bu yüzden gram altında daha temkinli olmak gerekecek.



Gram altın artık fiziki ortamda alınmayacak ise banka maliyetleri ile bunun alım miktarına bağlı olarak fiyatının 2-3 TL daha artabileceğini öncelikle belirtelim. Bu doğrultuda altında görülen en yüksek seviye 396,5 TL iken bu seviyeden yapılacak yeni alımların daha sınırlı ve kademeli olması gerektiği görüşündeyim. Düşüşlerin orta ve uzun vadede yatırımcısına getiri imkânı sunabileceğini söylemek gerek. Satım içinse daha önceki yazılarımda da belirttiğim gibi 390 – 395 TL aralığı makul olabilir. Altın için beklentim kısa vadede 395 – 398 TL aralığında şekilleniyor. Bu nedenle yüksekten almak değil, düşüşlerde maliyetleri düşürerek almanın daha uygun olabileceği kanaatindeyim. Nedeni ise, fiyatlamaların haber akışlarına bu kadar bağımlı olmasıdır.