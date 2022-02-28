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ALTIN FİYATLARI ANLIK-CANLI... 1 gram altın kaç TL oldu? Çeyrek ve yarım altın ne kadar?

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ALTIN FİYATLARI, yeni haftanın ilk iş gününde en çok araştırılan ve merak edilen konuların başında geliyor. Ukrayna krizinde tansiyonun artmasıyla birlikte tüm yatırım araçları gibi altın fiyatlarında da hareketlenmeler başladı. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde düşüş eğilimi gösteren gram altın, yeni güne yüzde 3'lük artışla başladı. Peki, 1 gram altın kaç TL oldu? Çeyrek ve yarım altın ne kadar? İşte altın fiyatlarında anlık veriler...

1/5ALTIN FİYATLARI ANLIK-CANLI... 1 gram altın kaç TL oldu Çeyrek ve yarım altın ne kadar

Altın fiyatlarında savaş hareketliliği devam ediyor. Rusya-Ukrayna arasındaki savaş devam ederken başta altın olmak üzere tüm yatırım araçlarına etkisi de sürüyor. Ons altın ve dövizdeki volatilitenin etkisiyle gram altın da güç kazanıyor.

2/5ALTIN FİYATLARI ANLIK-CANLI... 1 gram altın kaç TL oldu Çeyrek ve yarım altın ne kadar

Ons altın fiyatları savaşın ilk günlerindeki sert yükselişini gösteremese de ılımlı fiyat hareketleriyle güçlü duruşunu koruyor. Ons altın 1900 doların üzerinde tutunmaya çalışıyor. Ons altın fiyatları yükselişe geçti. Ons altın güne 1890 dolar seviyesinden güne başladı. Gün içinde en düşük 1889 dolar, en yüksek de 1929 dolar seviyesini gördü. Saat 08.35 itibarıyla ons altın 1909 dolar seviyesinde işlem görüyor.

3/5GRAM ALTIN NE KADAR

GRAM ALTIN NE KADAR?

Güne 839.9 liradan başlayan gram altın gün içinde en düşük 839.9, en yüksek de 872.7 lira seviyesi görüldü. Saat 08.35 itibarıyla gram altın 864 liradan işlem görüyor.

4/5ALTIN FİYATLARI ANLIK-CANLI... 1 gram altın kaç TL oldu Çeyrek ve yarım altın ne kadar

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 1.410,00 liradan alınıyor, 1.443,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 2.822,00 liradan alınıyor, 2.885,00 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 5.625,0 liradan alınıyor, 5.750,00 liradan satılıyor.

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5/5ALTIN FİYATLARI ANLIK-CANLI... 1 gram altın kaç TL oldu Çeyrek ve yarım altın ne kadar
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