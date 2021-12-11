Canlı anlık altın fiyatları 11 Aralık: 1 gram altın kaç TL? Çeyrek ve yarım altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?



Gram altın satış fiyatı şuan 795 liradan işlem görüyor.



ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?



Çeyrek altının alış fiyatı 1.265 lira olurken, 1.295 lira civarında satılıyor.



YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?



Yarım altının alış fiyatı 2.534,00,00 lira olurken, 2.598,00 llira seviyesinde satılıyor.



CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?



Cumhuriyet altının alış fiyatı 5.062,00 liradan işlem görürken, 5.159,00 liradan satılıyor.



22 AYAR BİLEZİK GRAM SATIŞ FİYATI NE KADAR?



22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 721,27 lira olurken 729,27 liradan geri alınıyor.