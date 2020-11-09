Altın fiyatları 9 Kasım canlı anlık: Altın fiyatları yükselir mi düşer mi? Analistlerden altın yorumları

Ons altın seviyesinde kritik 1.910 dolar direncinin aşılmasının sonusunda 1.952 dolar seviyesine çok hızlı bir yükseliş gördük. Öte yandan ABD dolarının değer kaybı ile Euro/dolar paritesi de yeniden 1.18 seviyesinin üzerine çıkarak 1.823 seviyelerine kadar geldi. Eğer genişleme politikalarının sonucu olarak şu anda dolaşımda bu kadar para olmasaydı biz Euro/dolar paritesini 1.20’lerin dahi üzerine hızlı şekilde çıktığını görebilirdik. Dolayısıyla paritelerdeki bu kademeli olan artışı da küresel ekonomilerde dolaşımdaki paranın çok olmasına bağlayabiliriz. Hatta öyle ki bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısının da önceki toplantılara göre daha geri planda kaldığını gördük. Fed Başkanı Powell da zaten toplantı sonrasındaki söylemlerinde adeta önceki toplantılardan bir derleme yaparak bilindik cümlelerden oluşan açıklamalarını yaptı ve yeni bir şey söylemedi. Öte yandan İngiltere Merkez Bankası tarafından da genişleme konusunda çok değişik bir açıklama gelmedi, ancak o tarafta Brexit biraz daha öncelikli olduğu için İngiltere’nin masasında şu anda ekonomilerin yeniden kapatılmış olması ile Brexit konusu var. Avrupa’da vaka sayıları artarken Avrupa Merkez Bankası’nın da yeni bir genişleme paketi açıklama arefesinde olduğuna ilişkin duyumlar geliyor, çünkü artan vakalar nedeniyle ekonomilerde yeniden kısmi kapanmalar olmaya başladı. Kasım ayı sonuna doğru bu kapanmalar neticesinde Avrupa’daki ticarette daralmalar da görebiliriz.