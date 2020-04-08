Altın fiyatları 8 Nisan canlı takip: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
Altın fiyatları hafta ortasında da ilgi görmeye devam ediyor. Geride bıraktığımız hafta 348 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören altının gram fiyatı, nisan ayının ikinci haftasına da hareketli bir giriş yaptı. Analistler, gram altında 344 liranın üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 350 liranın gündeme gelebileceğini, 330 liranın ise destek konumunda olduğunu kaydetti. Peki, altın fiyatları haftanın üçüncü gününe nasıl başladı? Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? İşte altın fiyatlarında son durum ve 8 Nisan altın fiyatları canlı takip...
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Dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü ardından altın fiyatları rekor tazeledi. Altın yatırımlarını şekillendirmek isteyenler veya ilk kez altın yatırımında bulunacak olan vatandaşlar, en doğru karara varmak için sık sık "altın fiyatları ne kadar oldu, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte 8 Nisan 2020 anlık ve güncel altın kuru fiyatları...
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GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR? Gram altın alış fiyatı 359,63 TL / Gram altın satış fiyatı 359,29 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR? Çeyrek altın alış fiyatı 582 TL / Çeyrek altın satış fiyatı 593 TL
YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR? Yarım altın alış fiyatı BİN 164TL / Yarım altın satış fiyatı BİN 187 TL
CUMHURİYET ALTIN FİYATI NE KADAR? Cumhuriyet altın alış fiyatı 2420.0708 TL / Cumhuriyet altın satış fiyatı 2395.8701 TL
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 357,80 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı'da 357,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 357,80 liradan, 2 bin 357 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 378 liradan, 326 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 330 liradan, 2 bin 303 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 323 liradan, bin 151 liradan alınan Yarım Ziynet bin 161 liradan ve 576 liradan alınan Çeyrek Ziynet 581 liradan satıldı.
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GÖZLER OPEC TOPLANTISINDA
Dolar endeksindeki kazanımlara karşın, bir diğer güvenli liman altın da yaklaşık 30 dolar primle 1660 dolar düzeylerinde görürken, piyasaların gözü Perşembe gününe ertelenen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya ile diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu toplantısına da odaklanmış durumda.
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