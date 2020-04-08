Altın fiyatları 8 Nisan canlı takip: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü ardından altın fiyatları rekor tazeledi. Altın yatırımlarını şekillendirmek isteyenler veya ilk kez altın yatırımında bulunacak olan vatandaşlar, en doğru karara varmak için sık sık "altın fiyatları ne kadar oldu, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte 8 Nisan 2020 anlık ve güncel altın kuru fiyatları...