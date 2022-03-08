Altın fiyatları 8 Mart: Canlı çeyrek altın ve gram altın ne kadar? Altın yükselir mi düşer mi?

Canlı altın fiyatlarının ne kadar olduğu merak edilen konulardan biri. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları araştırılıyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy, ‘Rusya – Ukrayna arasındaki savaşın 12. gününe girerken riskli varlıklardan çıkışların sert olduğu ve satıcılı bir seyrin hakim olduğu yeni bir haftaya başlıyoruz. Bu durumun çıktısı olarak da yeni haftanın ilk iş gününde erken saatlerinde 2000 dolar sınırına dayanan ons altın fiyatının hafta içerisinde bu çıtayı aşması muhtemel görülüyor.’ dedi. Gram altın bugün 925,74 liradan alınıyor, 925,94 liradan satılıyor.
1 GRAM ALTIN NE KADAR ve KAÇ TL?
Gram altın bugün 925,74 liradan alınıyor, 925,94 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 1.503,00 liradan alınıyor, 1.525,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 3.009,00 liradan alınıyor, 3.050,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 6.001,00 liradan alınıyor, 6.080,00 liradan satılıyor.
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Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı
Rusya – Ukrayna arasındaki savaşın 12. gününe girerken riskli varlıklardan çıkışların sert olduğu ve satıcılı bir seyrin hakim olduğu yeni bir haftaya başlıyoruz. Bu durumun çıktısı olarak da yeni haftanın ilk iş gününde erken saatlerinde 2000 dolar sınırına dayanan ons altın fiyatının hafta içerisinde bu çıtayı aşması muhtemel görülüyor.
Ons altın fiyatı üzerinde gördüğümüz en belirgin konu ve güvenli liman olma özelliğinin iyicene ortaya çıkmasındaki durum da ABD Dolar Endeksi ile pozitif korelasyon halinde olup ikisinin de aynı anda yükselmesi. Normal şartlar altında eğer savaş olmasaydı ABD Dolar Endeksi 98 seviyelerinde iken ons altının beklenen seviyesinin 1900 doların altında olmasını makul karşılardık. Ancak görünen o ki savaş ile ilgili olumlu haberler gelmediği müddetçe ons altında 1923 dolar seviyesinin daha aşağısını görmeyiz.
1923 doların da konuşulabilir hale gelmesi için de öncelikle 1967 doların altında kapanış görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu olasılıklar ise şu anda oldukça zayıf. Rusya’dan küresel gerilimi daha da artıracak söylemler gelmesi ve Rusya’ya uygulanan yaptırımların daha da artması halinde 2000 dolar üzerindeki fiyatlamaya dair bir direnç seviyesi şu anda görülmüyor.
Gram altın ise hem ons altın hem de dolar/TL tarafındaki yükselişten kaynaklı şekilde 911TL seviyelerinde. Ancak gram altın yatırımcıları için önemli bir uyarım var. Ekonomi yönetimi eğer dolar/TL kurundaki 14.25TL üzerinde güçlenen yukarı hareketin önüne geçemeyeceğini görürse TL’yi destekleyici ilave bir paket açıklayabilir. Bu durumda dolar/TL kurunda yaşanabilecek sert geri çekilme de gram altını 900TL altına 850TL’ye yakın seviyelere çekebilir. Bu durumun akılda tutulması, dolar/TL hareketinin yakın izlenmesi ve ekonomi yönetiminin bu süre zarfında piyasalara ilişkin söylemlerini iyi takip etmek, doğru zamanlamayı beklemek lazım.