Altın fiyatları 8 Mart: Canlı çeyrek altın ve gram altın ne kadar? Altın yükselir mi düşer mi?

1923 doların da konuşulabilir hale gelmesi için de öncelikle 1967 doların altında kapanış görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu olasılıklar ise şu anda oldukça zayıf. Rusya’dan küresel gerilimi daha da artıracak söylemler gelmesi ve Rusya’ya uygulanan yaptırımların daha da artması halinde 2000 dolar üzerindeki fiyatlamaya dair bir direnç seviyesi şu anda görülmüyor.



Gram altın ise hem ons altın hem de dolar/TL tarafındaki yükselişten kaynaklı şekilde 911TL seviyelerinde. Ancak gram altın yatırımcıları için önemli bir uyarım var. Ekonomi yönetimi eğer dolar/TL kurundaki 14.25TL üzerinde güçlenen yukarı hareketin önüne geçemeyeceğini görürse TL’yi destekleyici ilave bir paket açıklayabilir. Bu durumda dolar/TL kurunda yaşanabilecek sert geri çekilme de gram altını 900TL altına 850TL’ye yakın seviyelere çekebilir. Bu durumun akılda tutulması, dolar/TL hareketinin yakın izlenmesi ve ekonomi yönetiminin bu süre zarfında piyasalara ilişkin söylemlerini iyi takip etmek, doğru zamanlamayı beklemek lazım.