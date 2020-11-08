Altın fiyatları:8 Kasım altın fiyatları ne yönde ilerliyor? Altın fiyatları ABD seçimlerine nasıl tepki verdi?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeler yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Altın fiyatlarında hafta içi yaşanan yükselişin ardından, gram altın 530 liranın üzerinde hareket etti. Hafta sonu öncesinde Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 6,21 kazanımla 538,70 liradan haftayı kapattı. Peki, gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatları yükselecek mi? İşte, 8 Kasım gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış satış fiyatları ve canlı altın fiyatları takip ekranı.



ALTIN FİYATLARI 8 KASIM 2020



Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuna hafta sonunda da yanıt arayan yatırımcılar piyasa takibi yapıyor. Altının gram satış fiyatı 530 liranın üzerinde işlem görürken, yatırım altınlarında da değerler yükseldi.



Ons altın gün içerisinde en yüksek 1958 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0.07 oranında yükselişle 1950 dolardan işlem gördü.



İşte, altın fiyatları canlı grafik bilgileri ve anlık fiyat detayları;