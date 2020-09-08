Altın fiyatları 8 Eylül: Canlı, anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın düşer mi, yükselir mi?
Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ile ilgili araştırmalar hızlandı. Altın fiyatları anlık ve canlı olarak takip ediliyor. Yatırım danışmanı Eda Karadağ, ‘Geçtiğimiz haftalarda, Fed Başkanı Powell’ın enflasyon konusundaki stratejilerini açıklamasının ardından piyasada dolar negatif, altın pozitif bir hava oluşmuştu. Ancak bu şimdilik kısa sürdü ve altın yeniden yatay seyrini korumaya devam ediyor.’ dedi. Gram altın bugün 460,91 liradan alınıyor, 461,03 liradan satılıyor.
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Altın fiyatları anlık ve canlı olarak takip ediliyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarındaki değişimler araştırılıyor. Dün İstanbul Kapalıçarşı'da, kapanışta çeyrek altın 750,00 lira, Cumhuriyet altını 3.069,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,10 artışla 462,50 liradan işlem gördü. Bugün ise çeyrek altın 748,90 liradan alınıyor, 758,40 liradan satılıyor. Peki altın düşer mi, yükselir mi? İşte güncel altın yorumları ve fiyatları ile ilgili bilgiler
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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın 460,91 liradan alınıyor, 461,03 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın bugün 748,90 liradan alınıyor, 758,40 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR? Yarım altın bugün 1.493,30 liradan alınıyor, 1.519,60 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Cumhuriyet altını 2.986,60 liradan alınıyor, 3.020,70 liradan satılıyor.
Eylül ayının başında Gedik Yatırım yatırım danışmanı Eda Karadağ konu ile ilgili şu yazıyı kaleme aldı:
Küresel piyasalarda, altındaki oynaklık devam ediyor. Geçtiğimiz hafta, Fed Başkanı Powell’ın enflasyon konusundaki stratejilerini açıklamasının ardından piyasada dolar negatif, altın pozitif bir hava oluşmuştu. Ancak bu şimdilik kısa sürdü ve altın yeniden yatay seyrini korumaya devam ediyor. Hala virüsün etkisi piyasalarda hissedildiği için altında da yön arayışı sürüyor. Özellikle virüs sonlanmadığı ve piyasalar rahatlamadığı sürece altında yukarı yönde eğimin bir süre daha devam etmesini bekleyebiliriz.
Bu hafta, ABD’de tarım dışı istihdam ve PMI verileri takip edilecek. Son dönemde açıklanan veriler beklentilerin üzerinde gelmeye başlayınca bu durum ABD borsalarında rekor kapanışları da destekledi. Dolayısıyla bu hafta açıklanacak verilerin bu anlamda önemli olduğunu düşünüyorum.
Diğer yandan, ABD borsalarına da değinmek lazım çünkü Fed’in yeni stratejisi, ABD ile Çin arasında diyalog pencerelerinin sürüyor olması, beklentilerin üzerinde açıklanan verilerin etkisi derken borsalarda geçtiğimiz hafta pozitif kapanışlar ve rekor seviyeler gördük.
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Yeni hafta açılışında da vadeli piyasalarda ABD borsalarında hafif alıcılı bir görünüm izleniyor. Bugün önemli bir veri akışı bulunmadığı için TSİ 16:30 spot piyasa ABD borsalarında pozitif açılışlar bekleyebiliriz. Diğer yandan, ABD ile Çin arasındaki iyimserlik, virüsle ilgili tedavi yöntemlerine yönelik açıklamalar ve ABD verileri bu haftada altın için takip edilebilir.
Altında teknik görünüm, 22 günlük ortalaması 1969 dolar seviyesinden geçiyor ve en yakın direnç alanı olarak izleyebiliriz. 1977 dolar seviyesi bir diğer direnç alanı olarak takip ediliyor. Göstergeler yatay seyrediyor. Altında olağanüstü bir durum olmadıkça tepkiler sakin olabilir yani bu durumda yatay seyrin bir süre daha devam etmesini bekleyebiliriz.
Belirttiğim dirençler aşılmadığı sürece 2000 dolar seviyesine doğru iştah zayıf kalabilir. Buna karşın, olası geri çekilmelerde, 1955-1943 dolar seviyeleri destek alanları olarak takip edilebilir. Gram altın için mevcut pozisyonlar korunabilir. İlave alımlar için 468-470 TL seviyesinin üzerinde kalıcı seyrin görülmesinde fayda var.