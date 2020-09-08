Altın fiyatları 8 Eylül: Canlı, anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın düşer mi, yükselir mi?

ALTINDA YÖN ARAYIŞI SÜRÜYOR Eylül ayının başında Gedik Yatırım yatırım danışmanı Eda Karadağ konu ile ilgili şu yazıyı kaleme aldı:



Küresel piyasalarda, altındaki oynaklık devam ediyor. Geçtiğimiz hafta, Fed Başkanı Powell’ın enflasyon konusundaki stratejilerini açıklamasının ardından piyasada dolar negatif, altın pozitif bir hava oluşmuştu. Ancak bu şimdilik kısa sürdü ve altın yeniden yatay seyrini korumaya devam ediyor. Hala virüsün etkisi piyasalarda hissedildiği için altında da yön arayışı sürüyor. Özellikle virüs sonlanmadığı ve piyasalar rahatlamadığı sürece altında yukarı yönde eğimin bir süre daha devam etmesini bekleyebiliriz.



Bu hafta, ABD’de tarım dışı istihdam ve PMI verileri takip edilecek. Son dönemde açıklanan veriler beklentilerin üzerinde gelmeye başlayınca bu durum ABD borsalarında rekor kapanışları da destekledi. Dolayısıyla bu hafta açıklanacak verilerin bu anlamda önemli olduğunu düşünüyorum.



Diğer yandan, ABD borsalarına da değinmek lazım çünkü Fed’in yeni stratejisi, ABD ile Çin arasında diyalog pencerelerinin sürüyor olması, beklentilerin üzerinde açıklanan verilerin etkisi derken borsalarda geçtiğimiz hafta pozitif kapanışlar ve rekor seviyeler gördük.



