Altın fiyatları 8 Ağustos Anlık: Çeyrek ve gram altın bugün ne kadar? İşte uzmanların altın fiyatları yorumları ve analizleri

ÖNEMLİ MESAJ Ancak olağanüstü bir toplantı ihtimali zayıf görülüyor. Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, Merkez Bankası’nın her türlü enstrümanı kullanabileceğine dair mesajının önemli olduğunu belirterek, “Çünkü Merkez Bankası’nın proaktivitesine de güvenilmesi gerekiyor.



Likidite önlemleri, yan enstrümanlar, yönlendirmeler oynaklığı azaltmazsa, Merkez Bankası faiz artırabilecek bir pozisyonda olmalıdır. Gerçekleşen enflasyon ve beklenen enflasyon tarafında negatif reel faiz pozisyonunda olmamız itibariyle, faiz artışı, enflasyonun 1.5 –2 puan üzerine doğru yapılmalıdır” yorumunu yaptı.



MERKEZ LİKİDİTE SİLAHINI ÇEKTİ



Piyasada yaşanan hareketliliğe karşı Merkez Bankası, likidite silahını çekti. Merkez Bankası, dün haftalık repo ihalesi açmadı ayrıca piyasa yapıcısı bankalara Açık Piyasa İşlemleri (APİ) çerçevesinde tanınan likidite imkan limitlerini yarıya düşürdü. Böylece politika faizi olan yüzde 8.25’i artırmadan, piyasadaki faizi yüzde 9.75’e yükseltmiş oldu. Merkez Bankası’nın elinde zorunlu karşılıklar, faizi yükseltme gibi silahlar da hazır bulunuyor.



FAİZ YÜKSELDİ



Merkez Bankası dün likiditeye yönelik adımlarını attı. MB’den dün yapılan açıklamada, “Likidite yönetimi çerçevesinde 10 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitleri yarıya düşürülmüştür. Güncellenmiş limitler konusunda bankalara ayrıca detaylı bilgilendirme yapılacaktır” ifadelerine yer verildi. Ayrıca 23 milyar liralık dönüşü olan 1 haftalık repo ihalesini de yapmadı. Böylece faiz kendiliğinden yükselmiş oldu. Piyasadaki faiz 150 baz puan yükseldi.



BUNDAN SONRA NE YAPAR?



Merkez Bankası, piyasada yaşanan hareketlilikle ilgili ilk sinyalini, önceki gün yaptığı açıklama ile verdi. Banka’dan yapılan açıklamada, ağustos başı itibarıyla iktisadi faaliyetteki normalleşme süreciyle birlikte, hedefli ilave likidite imkanlarının kademeli olarak azaltılacağı bildirildi. Açıklamada, “Öte yandan, piyasalarda oluşan fiyat gelişmeleri yakından izlenmektedir. Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde, elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanacaktır” denildi. Dün de likidite adımlarını attı. Piyasada Merkez Bankası’nın bundan sonra neler yapabileceği de konuşulmaya başladı.