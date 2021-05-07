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HaberlerEkonomi HaberleriAltın fiyatları 7 Mayıs (bugün) ne kadar? İşte canlı ve anlık takip edebileceğiniz fiyat ekranı ve son gelişmeler
GeriEkonomi Altın fiyatları 7 Mayıs (bugün) ne kadar? İşte canlı ve anlık takip edebileceğiniz fiyat ekranı ve son gelişmeler
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Ekonomi
Haber Giriş: 07 Mayıs 2021 - 11:17 | 

Altın fiyatları 7 Mayıs (bugün) ne kadar? İşte canlı ve anlık takip edebileceğiniz fiyat ekranı ve son gelişmeler

Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu piyasaları izleyenlerin dikkatle takip ettiği konular arasında yer alıyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 484,1 lira seviyesinde işlem görüyor. Küresel piyasalarda altın fiyatları 16 Şubat'tan bu yana düşüş eğilimi içerisindeydi. 16 Şubat'ta 1795 dolardan kapanan altının onsu bugün 1800 doların üzerinde işlem görüyor. Çeyrek altın 795 lira, Cumhuriyet altını 3.250 liradan satılıyor. Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 483,1 liradan tamamladı. İşte altın fiyatlarında son durum ve anlık takip ekranı

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Gram altın, yükselişini üst üste 6. güne taşıyarak yeni güne de artışla başlamasının ardından, saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 484,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 795 lira, Cumhuriyet altını da 3.250 liradan satılıyor.

2ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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Uzun süredir durgun seyreden altın fiyatları ons altındaki yükselişle birlikte güç kazanmaya başladı. 1700 dolar seviyelerine sıkışan altın 1800 dolar direncini kırarak yükseliş kaydetmeye başladı. Gram altın bugün 485.1 liraya kadar yükseldi. Ons altın ise 1822 dolar seviyesine çıktı. Böylece altın fiyatları 11 haftanın en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

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Gram altın, yükselişini üst üste 6. güne taşıyarak yeni güne de artışla başlamasının ardından, saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 484,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 795 lira, Cumhuriyet altını da 3.250 liradan satılıyor.

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Analistler, küresel enflasyon endişeleri ve dolar endeksindeki gerilemenin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi. Bugün, yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak nisan ayı istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini kaydeden analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki hareketlerin altının ons fiyatı üzerinde etkili olmaya devam edeceğini aktardı.

6540 LİRAYA KADAR YÜKSELMİŞTİ

540 LİRAYA KADAR YÜKSELMİŞTİ

Altın fiyatları koronavirüs pandemisinin başlarında hızlı yükseliş göstermeye başlamıştı. 6 Kasım 2020 tarihinde 540 lira ile tarihi yüksek seviyesine ulaşan gram altın bu tarihten sonra onstaki düşüşle birlikte gerilmeye başladı.

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