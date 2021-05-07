Altın fiyatları 7 Mayıs (bugün) ne kadar? İşte canlı ve anlık takip edebileceğiniz fiyat ekranı ve son gelişmeler

Uzun süredir durgun seyreden altın fiyatları ons altındaki yükselişle birlikte güç kazanmaya başladı. 1700 dolar seviyelerine sıkışan altın 1800 dolar direncini kırarak yükseliş kaydetmeye başladı. Gram altın bugün 485.1 liraya kadar yükseldi. Ons altın ise 1822 dolar seviyesine çıktı. Böylece altın fiyatları 11 haftanın en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.