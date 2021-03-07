Altın fiyatları 7 Mart: Anlık, canlı çeyrek altın ve gram altın bugün ne kadar?

Altın fiyatları, 7 Mart itibari ile yoğun ilgi görüyor. Altın fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından bir süredir düşüşe geçildi. Gram altın bugün 411,34 liradan alınıyor, 411,42 liradan satılıyor. Konu ile ilgili açıklama yapan ALB Forex, ‘Ons altında, derinleşen satışların ardından Fibo (61.8) destek seviyesi test edildi. 1685 seviyesine denk gelen bölgede tutunmaya çalışan Ons altın, bu seviyesinin altına geçmesi durumunda 2019 Mayıs ayından beri devam eden yükselen trend bölgesine, 1660 seviyesine doğru satış baskısı devam edebilir.’ dedi.