Altın fiyatları 7 Mart: Anlık, canlı çeyrek altın ve gram altın bugün ne kadar?
Altın fiyatları anlık ve canlı olarak takip ediliyor. Gram altın ve çeyrek altında yaşanan değişimlere göre vatandaşlar alım ve satım işlemlerini yapıyorlar. Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırırken, altın kaybettirdi. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,74 kayıpla 411,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,73 azalışla 2 bin 729 liraya geriledi. İşte 7 mart altın fiyatları ile ilgili açıklamalar
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Altın fiyatları, 7 Mart itibari ile yoğun ilgi görüyor. Altın fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından bir süredir düşüşe geçildi. Gram altın bugün 411,34 liradan alınıyor, 411,42 liradan satılıyor. Konu ile ilgili açıklama yapan ALB Forex, ‘Ons altında, derinleşen satışların ardından Fibo (61.8) destek seviyesi test edildi. 1685 seviyesine denk gelen bölgede tutunmaya çalışan Ons altın, bu seviyesinin altına geçmesi durumunda 2019 Mayıs ayından beri devam eden yükselen trend bölgesine, 1660 seviyesine doğru satış baskısı devam edebilir.’ dedi.
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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın bugün 411,34 liradan alınıyor, 411,42 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın bugün 670,00 liradan alınıyor, 682,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR? Yarım altın bugün 1.339,00 liradan alınıyor, 1.368,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Cumhuriyet altını 2.669,00 liradan alınıyor, 2.748,00 liradan satılıyor.
Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırırken, altın kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,80 kazançla 1.541,98 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.491,13, en yüksek 1.553,96 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 4,88 artışla 1.602,24 puana, Sanayi Endeksi yüzde 5,15 kazançla 2.680,08 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 4,76 primle 1.224,23 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 5,24 değerle 2.075,73 puana yükseldi.
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24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,74 kayıpla 411,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,73 azalışla 2 bin 729 liraya geriledi.
Doların satış fiyatı yüzde 1,19 değer kazanarak 7,49,40 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,31 azalışla 8,9550 lira oldu.
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Geçen hafta 10,3610 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,57 artışla 10,4200 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,05 değer kaybederek 8,1080 liradan kapandı.