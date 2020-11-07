Altın fiyatları: 7 Kasım canlı altın kuru bugün ne kadar? Altın fiyatları yükseldi mi? Anlık ons altın, gram altın, yarım altın ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuna hafta sonunda da yanıt arayan yatırımcılar piyasa takibi yapıyor. Altının gram satış fiyatı 530 liranın üzerinde işlem görürken, yatırım altınlarında da değerler yükseldi. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın, yarım altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları yükseldi mi? İşte altın piyasasında son durum



Ons altın gün içerisinde en yüksek 1958 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0.07 oranında yükselişle 1950 dolardan işlem gördü.



