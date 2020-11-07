Altın fiyatları 7 Kasım Canlı: Altın fiyatları yükseldi mi? Gram altın ve ons altın bugün ne kadar? İşte uzmanların altın fiyat yorumları

Kısa vadede ise haber akışı ve gelişmelere bağlı olarak ons altında yükselişlerin devam etmesi ve 1950 dolar üzerinde tutunmanın sağlanması durumunda 1975 - 1992 – 2006 dolar ve 2030 dolar seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.



2000 dolar üzerinde kapanışların yaşanması ons altında alımların ivme kazanmasına katkı sağlayacaktır. Kâr satışlarının ve tekrar geri çekilmelerin yaşanması durumunda ise 1935 – 1920 dolar ve 50 günlük üssel ortalama (1906 dolar) kısa vadeli ilk önemli destek noktalarıdır. 50 günlük ortalama altında 100 günlük üssel ortalamaya (1875 dolar) doğru bir geri çekilme yaşanabilir.