Altın fiyatları 6 Nisan: Canlı, anlık çeyrek ve gram altın bugün ne kadar?

"GRAM ALTINDA 446 TL VE 424 TL SEVİYELERİ ÖNEMLİ" Özel Fon Yöneticisi ve Bigpara yazarı Rıdvan Baştürk, 5 Nisan’da Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ons altın için, "1745 ve 1760 kademeli dirençleridir. Yükseliş ivmesi başlaması için 1760 üzeri gerekir" şeklinde belirtirken; gram altın için ise, "Aşağı düzeltmesini yapıyor. Düştükçe kademeli bakılabilir. 446 ve 424 önemli destekleridir. Düşüşler orta-uzun vade için fırsattır diye düşünüyorum" dedi.