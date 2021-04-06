Altın fiyatları 6 Nisan: Canlı, anlık çeyrek ve gram altın bugün ne kadar?
Altın fiyatları anlık ve canlı olarak takip ediliyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarındaki yükseliş ve düşüşler merak ediliyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 729,00 lira, Cumhuriyet altını 2.983,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günü kapanışa göre yüzde 0,77 düşüşle 449,70 liradan işlem gördü. Peki bugün altın fiyatları ne kadar? İşte güncel açıklamalar ve piyasadaki son durum
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Altın fiyatları, 6 Nisan itibari ile gündemde yer alıyor. Gram altın, yeni haftaya yatay başladı. Gram altın bugün ise 451,44 liradan alınıyor, 451,51 liradan satılıyor. Analistler, Avrupa'da devam eden Paskalya tatili dolayısıyla emtia piyasalarında görece sakin bir seyir izlenebileceğini belirterek, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin altının ons fiyatı üzerinde belirleyici olmaya devam edebileceğini kaydetti.
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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın bugün 451,44 liradan alınıyor, 451,51 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın bugün 732,00 liradan alınıyor, 745,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR? Yarım altın bugün 1.455,00 liradan alınıyor, 1.490,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Cumhuriyet altını 2.906,00 liradan alınıyor, 2.968,00 liradan satılıyor.
Özel Fon Yöneticisi ve Bigpara yazarı Rıdvan Baştürk, 5 Nisan’da Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ons altın için, "1745 ve 1760 kademeli dirençleridir. Yükseliş ivmesi başlaması için 1760 üzeri gerekir" şeklinde belirtirken; gram altın için ise, "Aşağı düzeltmesini yapıyor. Düştükçe kademeli bakılabilir. 446 ve 424 önemli destekleridir. Düşüşler orta-uzun vade için fırsattır diye düşünüyorum" dedi.
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DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?
İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 729,00 lira, Cumhuriyet altını 2.983,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günü kapanışa göre yüzde 0,77 düşüşle 449,70 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: