Altın fiyatları 6 Eylül: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? Altın düşer mi, yükselir mi?
Altın fiyatları anlık ve canlı olarak takip ediliyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları araştırılıyor. Bu hafta altın kazandıran yatırımlar arasında yerini aldı. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,11 kazançla 462,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,10 artışla 3.064,00 liraya yükseldi. Peki 6 Eylül’de çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları ve uzman yorumları…
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Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. Altın fiyatları son dönemde yaşanan yükselişlerin de ardından daha da yakından takip edilmeye başlandı. Bu hafta kapanışı yükselişle yağan altının yükselişe devam edip etmeyeceği merak konusu. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,11 kazançla 462,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,10 artışla 3.064,00 liraya yükseldi. Bugün gram altın 462,25 liradan alınıyor, 462,40 liradan satılıyor.
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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın 462,25 liradan alınıyor, 462,40 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın bugün 752,40 liradan alınıyor, 762,80 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR? Yarım altın bugün 1.500,10 liradan alınıyor, 1.528,30 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Cumhuriyet altını 3.000,40 liradan alınıyor, 3.038,10 liradan satılıyor.
Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,11 kazançla 462,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,10 artışla 3.064,00 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı yüzde 1,57 değer kazanarak 7,4550 liraya, avronun satış fiyatı da yüzde 0,85 artışla 8,7910 liraya çıktı. Geçen hafta 9,8110 olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,70 artışla 9,8800 liraya ulaştı. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,37 değer kazanarak 8.1790 liradan kapandı.
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İşte Gedik Yatırım Danışmanı Eda Karadağ’ın konu ile ilgili yazısı: 2020 yılı dünya geneli için oldukça zorlu geçiyor. Eylül ayına başladığımız bugünlerde yavaş yavaş yılı bitirmeye doğru ilerliyoruz. Covid-19 nedeniyle dünyanın durma noktasına geldiği bu yıl altın açısından olumlu geçti ve geçmeye devam ediyor. Piyasalarda likidite sıkışıklığı, ekonomilerden daralma sinyallerinin gelmesi, ABD ile Çin arasındaki gerilim altına olan talebi arttırdı. Ağustos ayında altın tüm zamanların en yüksek seviyesini test ederek 2075 dolar seviyesine yükseldi. Soluksuz bir yükseliş görülen altın yazıyı kaleme aldığım gün 1960 dolar seviyesinde seyrediyor. Virüs ile ilgili yavaş yavaş aşı haberlerinin gelmeye başlaması, Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı açıklamasında tünelin sonunda ışık göründüğünü belirtmesi son günlerde borsalara olumlu etkiliyor ve özellikle ABD’de S&P 500 endeksinde rekor seviyeleri izliyoruz. Bununla birlikte, ABD ile Çin arasındaki diyalog pencerelerinin sürüyor olması, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell’ın piyasaların istediği mesajı vermesi de bu anlamda borsaları pozitif etkiledi. Bundan sonraki süreçte yine virüsün seyri olmaya devam edebilir.
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Orta ve uzun vade için beklentim, altında yeniden 2000 dolar seviyesinin görülebileceği yönünde. Ancak bu durumda yatırımcıların dikkat etmesini öneririm, hızlı bir yükseliş görülmesi durumunda beklemelerini ve piyasanın dinmesi durumunda sağlıklı bir şekilde stratejilerini belirlemeleri daha uygun olabilir. Teknik görünümde, ağustos ayı içerisinde 2075 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın, aynı ay içerisinde 1860 dolar seviyesine kadar da geri çekildi. Altında görüldüğü üzere volatilite oldukça fazla. Aylık olarak ortalamalarının üzerinde seyreden ons altında 1980 dolar kritik direnç noktası olarak izleniyor ve bu direncin üzerine doğru ısrarı yeniden 2000 dolar seviyesine doğru tepkiler oluşabilir. Altında 1945-1932 dolar ve 1900 dolar destekleri takip edilebilir.