Altın fiyatları 5 Ocak: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte yorumlar

Şimdi bu durum tespitinden hareketle bakalım. 2021 yılında altın fiyatlarının seyri ne yönde olabilir?



Elbette 2021 yılının tamamına dair bugünden bir öngörüde bulunmak kolay değil. 2020 yılında yaşadığımız öngörülemez duruma dair görüş mesafemiz nispeten artmış olsa da sis henüz dağılmadı. Şu andaki mevcut duruma baktığımızda; küresel merkez bankalarının piyasaları destekleyici genişleme politikalarında yön değişmedi, dolar endeksinin ani bir çıkış yaparak 93 seviyelerinin üzerine çıkacağına dair bir işaret yok, gelişmiş ülkeler enflasyon yaratamama sorunu ile uğraşmaya devam ediyor, ekonomik aktivite tam olarak canlanmadı ve imalat sanayi koronavirüs salgını öncesindeki kapasite kullanım oranlarına henüz ulaşamadı. Bu mevcut durum analizi de bize henüz güvenli varlıklardan riskli varlıklara tam anlamıyla bir yönelimin başladığını söyleyemiyor. Yine bu mevcut durum 2021 yılında da masamızda olmaya devam ettiği sürece altın fiyatlarında ciddi bir gerileme olmasını beklemiyorum. Yıl sonuna doğru endekslerde artı yönde hareketler görmüş olsak da, bunun nispeten sıcak para akımları ile alakalı hareketler olduğunu düşünüyorum. Özetle, 2021 yılında, en azından ilk 6 aylık döneminde, altının halen portföylerde önemli bir yer tutmasının mantıklı olacağı kanaatine varabiliriz.



Biraz da seviyelerden bahsederek analizimi somut hale getirelim.



Ons altın 2020 yılı aralık ayı başından itibaren yönünü yukarı çevirmek konusunda önemli denemeler yapmaya başlamıştı. Yılın sonuna doğru olan bir aylık sürede 1.858 dolar seviyesini kendisine destek alarak yükselişe geçen ons altın, yılın son gününde gün içi işlemlerde 1.900 dolar denemesini de yaptı. Şu anda bu psikolojik seviyeyi kırıp kırmayacağını izleyeceğiz. Kırdığı takdirde bir üst seviyedeki direnci 1.930 dolar olarak görülüyor. 1.930 doları geçer ve aşağı yönde 1.900 dolar altına inmeyecek şekilde bir kanal oluşursa bu durumda 2.000 dolar hedefinden bahsetmeye başlayabiliriz. Dolar endeksinin 89 seviyelerinin de altına inerek 85 seviyelerine düşmesini yıl boyunca pek olası görmüyorum. Aksine dolar endeksi 2021 yılında 89-93 arasında bir kanal hareketi oluşturabilir. O halde dolar endeksi ile ons altın arasındaki ters korelasyonu düşündüğümüzde, bu durum ons altının 1900 dolar üzeri hareketlerini sınırlandırmaz mı? diye bir soru akıllara getirebilir. Teknik olarak doğru görünüyor, ancak ons altındaki asıl hareketin kaynağı yazımızın başında da bahsetmiş olduğumuz gibi piyasadaki bol likidite ve varlık alım programlarının devamı. Bu durum devam ettiği müddetçe, 2021 yılında da ons altın gözde yatırım araçlarının başında gelmeye devam edecektir.



Peki, 2021 yılında ters yönde bir hareketi tetikleyecek unsur ne olabilir?



Elbette ki aşı haberleri... Aşı kullanımının yaygınlaşması ve vaka artış sayılarında gündeme gelebilecek gerilemenin asıl kaynağının aşı kullanımından kaynaklı olduğunu görmeye başlarsak bu durumda salgının yayılmasının durma noktasına geleceğine dair bir beklenti gündeme gelecektir. Bu durumda da piyasalardaki tansiyonun düşmesi ons altın fiyatlarında bir gerilemeye neden olabilir. Böylesi bir durumda da ons altının düşüşe geçtiğine kanaat getirmemiz için 1.790 dolar seviyelerinin aşağısını görmemiz lazım. Benim bakış açıma göre, en azından 2021 yılının ilk çeyreklik döneminde bu olasılık oldukça zayıf bir ihtimal.



