Altın fiyatları 5 Ocak 2021: Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları araştırılıyor. Uzman Seda Yalçınkaya Özer, ‘Ons altında teknik olarak yönün yukarı olduğundan bahsetmek mümkün. Ancak kısa vadeli direnci olan 1945 dolar seviyesinden kar satışları gelebilir. Buna karşın 1900 seviyesi üzerinde kaldıkça altındaki yükseliş eğiliminin korunmasını bekleriz.’ açıklamasında bulundu.



Gram altın, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 11.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 462,4 liradan işlem gördü. An itibari ile gram altın 462,75 liradan alınıyor, 462,87 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 750,30 liradan alınıyor, 765,20 liradan satılıyor.