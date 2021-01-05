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HaberlerEkonomi HaberleriAltın fiyatları 5 Ocak 2021: Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatlarında son durum
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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 05 Ocak 2021 - 18:59 | 

Altın fiyatları 5 Ocak 2021: Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününde güne düşüşle başlamasının ardından 462,4 liradan işlem gördü. Yatırımcıların güvenli liman olarak kabul ettiği gram altın ve çeyrek altın, piyasalarda işlemini devam ettirdikten sonra Kapalıçarşı'da günü tamamladı. ABD'de ISM imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verisinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.970 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti. İşte, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum ve uzmanların altın yorumları...

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Altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları araştırılıyor. Uzman Seda Yalçınkaya Özer, ‘Ons altında teknik olarak yönün yukarı olduğundan bahsetmek mümkün. Ancak kısa vadeli direnci olan 1945 dolar seviyesinden kar satışları gelebilir. Buna karşın 1900 seviyesi üzerinde kaldıkça altındaki yükseliş eğiliminin korunmasını bekleriz.’ açıklamasında bulundu.

Gram altın, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 11.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 462,4 liradan işlem gördü. An itibari ile gram altın 462,75 liradan alınıyor, 462,87 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 750,30 liradan alınıyor, 765,20 liradan satılıyor. 

2KAPALIÇARŞIDA ALTIN FİYATLARI
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KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 755,00 lira, Cumhuriyet altını 3.090,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,53 yükselişle 466,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 458,80 459,00 465,80 466,00
Cumhuriyet Ata Lira 3.024,00 3.045,00 3.069,00 3.090,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 419,00 423,00 425,00 429,00
Lira(Tam) Ziynet 2.955,00 2.975,00 3.000,00 3.020,00
Yarım Ziynet 1.478,00 1.488,00 1.500,00 1.510,00
Çeyrek Ziynet 739,00 744,00 750,00 755,00

3GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın bugün 462,75 liradan alınıyor, 462,87 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 750,30 liradan alınıyor, 765,20 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 1.500,60 liradan alınıyor, 1.528,00 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 2.996,50 liradan alınıyor, 3.046,80 liradan satılıyor.

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Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Bölümü Müdür Yardımcısı

Ons altın 1900 dolar seviyesindeki 22 haftalık ortalamasının üzerine yükselerek teknik olarak baskı alanından kurtulmuş oldu. Ons altında teknik olarak yönün yukarı olduğundan bahsetmek mümkün. Ancak kısa vadeli direnci olan 1945 dolar seviyesinden kar satışları gelebilir. Buna karşın 1900 seviyesi üzerinde kaldıkça altındaki yükseliş eğiliminin korunmasını bekleriz.

Ons altındaki ilk güçlü direnç alanı 1964 seviyesi. Koronavirüs vakalarındaki artış, ABD'de reel faizlerin gerilemesi, ABD Senatosu'ndaki çoğunluğu belirleyecek olan kritik Georgia seçimleri sıcak gelişmeler. Bu gelişmeler zayıf dolar algısını korurken ons altını destekliyor.

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İngiltere Başbakanı Johnson'ın daha sıkı önlemler almak gerektiği yönündeki açıklamalarıyla beraber New York'ta da mutant virüsün görülmesi, bir dönem aşı iyimserliğiyle zayıflayan ons altına güç veriyor.

Dolar bazlı altında orta ve uzun vadede yükseliş eğiliminin sürmesine ilişkin düşüncem değişmiş değil. Ancak gelişmeler dikkate alındığında ons altında inişli çıkışlı bir altın fiyatı oluşması beklenebilir. Ons altındaki yükselişle beraber gram altın 460 seviyesine yükseldi. Dolar/TL’nin yatay kaldığı ortamda ons altının yükseliş eğilimi gramın önünü açmış görünüyor. Onstaki yükseliş potansiyelinin artması gramı 470 TL seviyesine taşıyabilir, ancak yakın zaman için hızla yükselen bir gram altın fiyatı beklememekteyiz.

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