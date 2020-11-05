Altın fiyatları 5 Kasım: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? Altın yorumları
Altın fiyatları anlık ve canlı olarak yakından takip edilen konular arasında. Son dönemdeki yükselişin ardından fiyatların düşüşte mi yoksa yükselişte mi olduğu merak konusu. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 840,00 lira, Cumhuriyet altını 3.440,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,57 düşüşle 519,00 liradan işlem gördü. Peki bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar ve uzman yorumları
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1
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Altın fiyatları 5 Kasım itibari ile merak ediliyor. ABD başkanlık seçimlerinin çeyrek altın ve gram altın fiyatlarını nasıl etkilediği araştırılıyor. İntegral Yatırım Menkul tarafından yapılan açıklamada, ‘50 günlük ortalamasına yükselen parite bu seviyeden gelen kar satışları ile geriledi. Parite şu anda 22 günlük ortalamanın hemen üzerinde. 22 günlük ortalama olan 1898 seviyesi destek konumunda. Bu seviye üzerinde kalındıkça yükseliş potansiyeli mevcut.’ dedi. Gram altın bugün 518,06 liradan alınıyor, 518,16 liradan satılıyor.
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5 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın 518,06 liradan alınıyor, 518,16 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın bugün 839,90 liradan alınıyor, 849,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR? Yarım altın bugün 1.679,80 liradan alınıyor, 1.698,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Cumhuriyet altını 3.360,20 liradan alınıyor, 3.383,70 liradan satılıyor.
Ons altın tepki alım denemeleri direnç seviyelerinde satışla karşılaştı. İlk destekler 1.894-1.883 seviyelerinde bulunuyor.
Sonraki destekler ise 1.874 ve 1.860-1.850 olarak görülüyor. İlk direnç 1.903 ve 1.916 seviyesinde. Tepki çıkışının devamı için ilk aşamada 1.916 seviyesi geçilmeli. Sonraki dirençler 1.931-1.933 noktalarında bulunuyor. Tepki alımları henüz güç kazanmış görülmüyor.
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ONS ALTIN SEÇİM SONUÇLARININ AÇIKLANMAYA BAŞLAMASIYLA BERABER GERİ ÇEKİLDİ
İntegral Yatırım Menkul
Ons altın forex piyasasında bu sabah 1899 seviyesinde hareket ediyor. Piyasalar ABD seçim sonuçlarına odaklanmış durumda. Son açıklanan verilere göre Trump, Biden'la arayı kapatıyor. Seçim öncesi yükselen değerli metal sandıkların açılması ile beraber bir miktar geriledi. Seçim sonuçlarının bugün açıklanıp açıklanmayacağı konusu netlik kazanmış değil. Seçim sonuçlanana kadar volatil hareketler devam edebilir. Bugün ABD'den gelecek Hizmet PMI verileri takip edilecek. Piyasalarda gözler seçim sonuçlarında olmaya devam edecek.
Teknik Analiz: 50 günlük ortalamasına yükselen parite bu seviyeden gelen kar satışları ile geriledi. Parite şuanda 22 günlük ortalamanın hemen üzerinde. 22 günlük ortalama olan 1898 seviyesi destek konumunda. Bu seviye üzerinde kalındıkça yüksleiş potansiyeli mevcut, tekrar 50 günlük ortalama olan 1912 seviyesine doğru yükseliş hız kazanabilir. Olası düşüşlerde seviyesi destek konumunda.