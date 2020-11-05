Altın fiyatları 5 Kasım: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? Altın yorumları

ONS ALTIN SEÇİM SONUÇLARININ AÇIKLANMAYA BAŞLAMASIYLA BERABER GERİ ÇEKİLDİ İntegral Yatırım Menkul



Ons altın forex piyasasında bu sabah 1899 seviyesinde hareket ediyor. Piyasalar ABD seçim sonuçlarına odaklanmış durumda. Son açıklanan verilere göre Trump, Biden'la arayı kapatıyor. Seçim öncesi yükselen değerli metal sandıkların açılması ile beraber bir miktar geriledi. Seçim sonuçlarının bugün açıklanıp açıklanmayacağı konusu netlik kazanmış değil. Seçim sonuçlanana kadar volatil hareketler devam edebilir. Bugün ABD'den gelecek Hizmet PMI verileri takip edilecek. Piyasalarda gözler seçim sonuçlarında olmaya devam edecek.



Teknik Analiz: 50 günlük ortalamasına yükselen parite bu seviyeden gelen kar satışları ile geriledi. Parite şuanda 22 günlük ortalamanın hemen üzerinde. 22 günlük ortalama olan 1898 seviyesi destek konumunda. Bu seviye üzerinde kalındıkça yüksleiş potansiyeli mevcut, tekrar 50 günlük ortalama olan 1912 seviyesine doğru yükseliş hız kazanabilir. Olası düşüşlerde seviyesi destek konumunda.