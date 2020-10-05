Altın fiyatları 5 Ekim: Anlık, canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte altın yorumları
Altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları yoğun ilgi görüyor. Yatırım Danışmanı Eda Karadağ konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘Teknik göstergeler altın için kademeli bir şekilde pozitife dönmeye başladı. Kısa vade için altında geri çekilmeler sınırlı kalabilir. Şimdilik en yakın direnç alanı 1905-1900 dolar olabilir. Gram altın yatırımcısı mevcutta korumaya devam edebilirler.’ dedi. İşte güncel altın fiyatları
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Çeyrek altın ve gram altın fiyatları 5 Ekim itibari ile yoğun ilgi görüyor. Altın fiyatları ile ilgili güncel açıklamalar yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bu değişikliklere göre alım ve satım işlemi gerçekleştiriliyor. Gram altın 473,65 liradan alınıyor ve 473,76 liradan satılıyor. Yarım altın ise 1.536,80 liradan alınıyor, 1.548,70 liradan satılıyor.
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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın 473,65 liradan alınıyor ve 473,76 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın bugün 769,60 liradan alınıyor, 775,30 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR? Yarım altın bugün 1.536,80 liradan alınıyor, 1.548,70 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Cumhuriyet altını 3.068,90 liradan alınıyor, 3.085,60 liradan satılıyor.
ABD'deki mali teşvik beklentileriyle birlikte küresel piyasalarda risk iştahında toparlanma isteğinin sürmesi ve ABD'deki güçlü imalat ile istihdam verisi ile düşme eğiliminde olan dolar endeksi altın fiyatlarını destekliyor. Ons altın şu sıralar %0,6 artıda ve 1.897 seviyesinde.
Yukarı yönlü hareketin sürmesi durumunda 1.906 ve 1.919 sıralı direnç seviyeleri izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 1.881 seviyesinin altında 1.873 hedef olabilir.
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SARI METALDE SATIŞ BASKISI ARTABİLİR<
Şeker Yatırım
Yukarı yönlü hareketlerde 1902 direnci geçilemediği sürece sarı metalde satış baskısının artması beklenebilir. Bu durumda 1883 ve 1861 seviyeleri test edilmek istenebilir. Alımların kuvvetlenmesi durumunda ise 1902 noktasının ardından 1915 seviyesi direnç noktası olarak karşımıza çıkabilir.
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ALTINDA 1850 DOLAR KRİTİK
Tacirler Yatırım
1880 – 1900 bandında dalgalı bir seyir izleyen ons altın fiyatları, iki günlük yükselişin ardından günü sınırlı bir düşüşle tamamladı. Ons altında yukarı yönlü hareketin sekteye uğramasında, dün %0,7040 seviyesine kadar yükselen ABD 10 yıllık tahvil faizi etkili oldu.
Altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1892 seviyesinden işlem görüyor. Teknik görünüme baktığımızda, ons altında 100 günlük hareketli ortalamanın orta vadeli güçlü bir destek konumunda olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz hafta bu ortalamadan yönünü yukarı çeviren ons altında, mevcut durumda söz konusu ortalama 1850 seviyesi civarından geçiyor. Dolayısı ile ons altındaki satışların hız kazanması için bu seviyenin aşağı yönlü kırılması gerekmekte. Aksi takdirde, yani ons altının 100 günlük hareketli ortalaması üzerinde tutunması durumunda ise 1850 – 1900 bandındaki hareketin önümüzdeki döneme ilişkin alım fırsatı vermesi beklenebilir. Kısacası, mevcut durumda 1850 seviyesine denk gelen 100 günlük hareketli ortalamayı yakından takip edeceğiz.
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Yurt dışı piyasalarda İngiltere, Almanya, Euro Bölgesi ve ABD’den gelecek olan Eylül ayı İmalat PMI Endeksi (Nihai) verileri, ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları, ABD Ağustos Ayı Kişisel Gelir & Kişisel Harcamalar ve ABD Eylül Ayı ISM İmalat Endeksi verileri takip edilecek.