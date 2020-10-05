Altın fiyatları 5 Ekim: Anlık, canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte altın yorumları

ALTINDA 1850 DOLAR KRİTİK Tacirler Yatırım



1880 – 1900 bandında dalgalı bir seyir izleyen ons altın fiyatları, iki günlük yükselişin ardından günü sınırlı bir düşüşle tamamladı. Ons altında yukarı yönlü hareketin sekteye uğramasında, dün %0,7040 seviyesine kadar yükselen ABD 10 yıllık tahvil faizi etkili oldu.



Altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1892 seviyesinden işlem görüyor. Teknik görünüme baktığımızda, ons altında 100 günlük hareketli ortalamanın orta vadeli güçlü bir destek konumunda olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz hafta bu ortalamadan yönünü yukarı çeviren ons altında, mevcut durumda söz konusu ortalama 1850 seviyesi civarından geçiyor. Dolayısı ile ons altındaki satışların hız kazanması için bu seviyenin aşağı yönlü kırılması gerekmekte. Aksi takdirde, yani ons altının 100 günlük hareketli ortalaması üzerinde tutunması durumunda ise 1850 – 1900 bandındaki hareketin önümüzdeki döneme ilişkin alım fırsatı vermesi beklenebilir. Kısacası, mevcut durumda 1850 seviyesine denk gelen 100 günlük hareketli ortalamayı yakından takip edeceğiz.



