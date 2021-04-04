Altın fiyatları 4 Nisan: Anlık, canlı çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları anlık ve canlı olarak takip ediliyor. Çeyrek altın ve gram altında yaşanan değişimlere göre vatandaşlar alım ve satım işlemlerini gerçekleştiriyorlar. İstanbul Kapalıçarşı'da, hafta kapanışında çeyrek altın 734,00 lira, Cumhuriyet altını 3.006,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,27 yükselişle 453,20 liradan işlem gördü. İşte 4 Nisan altın fiyatlarındaki son durum
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Altın fiyatları, 4 Nisan itibari ile araştırılan konular arasında yer aldı. Bir süredir düşüş yaşayan altın yeniden yükselişe geçti. Geçtiğimiz hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,68 kazançla 453,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,66 artışla 3 bin 6 liraya yükseldi. 4 Nisan’da ise çeyrek altın bugün 733,00 liradan alınıyor, 750,00 liradan satılıyor.
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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın bugün 453,90 liradan alınıyor, 454,04 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın bugün 733,00 liradan alınıyor, 750,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR? Yarım altın bugün 1.457,00 liradan alınıyor, 1.498,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Cumhuriyet altını 2.909,00 liradan alınıyor, 2.984,00 liradan satılıyor.
Küresel ölçekte makroekonomik verilerin beklentilerden iyi gelmesi bu hafta pay piyasalarını destekledi. Cuma günü bir çok ülkede resmi tatil olması nedeniyle gelişmiş piyasalar perşembe günü haftayı tamamlarken, ABD ve Almanya borsasında rekorlar kırıldı.
Bu haftanın öne çıkan makroekonomik göstergesi, dünya genelinde açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri oldu. İmalat sanayi PMI Almanya'da 66,6 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarken, ABD'de 64,7 ile Aralık 1983'ten bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. İngiltere ekonomisinin 2020'nin 4. çeyreğinde yüzde 1,3 ile beklentilerin üzerinde büyümesi ve ABD'de açıklanan, yaklaşık 2 trilyon dolarlık altyapı destek paketi de pay piyasalarını destekleyen gelişmeler olarak dikkati çekti.
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Süveyş Kanalı'nın tekrar gemi geçişine açılması ve Dünya Ticaret Örgütü'nün 2021'de küresel mal ticaretine ilişkin büyüme beklentisini yüzde 7,2'den yüzde 8'e çıkarması da piyasalar için pozitif hanede yer alan gelişmelerdi.
Bu gelişmelerle, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve sıkılaştırılan tedbirlere rağmen küresel risk iştahının arttığı ve bu haftaya kadar piyasalar üzerinde baskıya neden olan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1,7 seviyesinde dengelendiği görüldü.
Bu haftanın öne çıkan fiyatlamaları arasında ise ABD'de S&P 500 endeksinin tarihte ilk kez 4.000 puanı aşması ve altının ons fiyatının 1.677 dolara kadar gerilemesi sonrası gelen tepki alımlarıyla 1.730 seviyesine hızlı bir şekilde tırmanması yer aldı.
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Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin para ve mali politika desteklerinin devam etmesinin yanı sıra ekonomik aktivitenin beklentilerden hızlı toparlanacağı iyimserliğinin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olduğunu belirterek, bu hafta dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması ve IMF ile Dünya Bankası'nın sanal ortamda gerçekleştireceği toplantının takip edileceğini bildirdi.
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ABD'de cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisinin 916 bin ile beklentilerin oldukça üzerinde bir seviyeye çıktığını anımsatan analistler, piyasaların kapalı olması nedeniyle iş gücü piyasasındaki hızlı toparlanmaya vereceği tepkinin, gelecek haftanın ilk işlem gününde görüleceğini söyledi.
Analistler, iş gücü piyasasındaki hızlı toparlanmanın, enflasyon beklentileri ile birleşmesi durumunda piyasalarda Fed'in para politikasına ilişkin endişeleri artırabileceğine dikkati çekti.