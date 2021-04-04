Altın fiyatları 4 Nisan: Anlık, canlı çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?

YENİ HAFTADA PİYASALAR BU VERİLERİ TAKİP EDECEK Küresel ölçekte makroekonomik verilerin beklentilerden iyi gelmesi bu hafta pay piyasalarını destekledi. Cuma günü bir çok ülkede resmi tatil olması nedeniyle gelişmiş piyasalar perşembe günü haftayı tamamlarken, ABD ve Almanya borsasında rekorlar kırıldı.



Bu haftanın öne çıkan makroekonomik göstergesi, dünya genelinde açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri oldu. İmalat sanayi PMI Almanya'da 66,6 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarken, ABD'de 64,7 ile Aralık 1983'ten bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. İngiltere ekonomisinin 2020'nin 4. çeyreğinde yüzde 1,3 ile beklentilerin üzerinde büyümesi ve ABD'de açıklanan, yaklaşık 2 trilyon dolarlık altyapı destek paketi de pay piyasalarını destekleyen gelişmeler olarak dikkati çekti.



