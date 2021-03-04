Altın fiyatları 4 Mart: Anlık, canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları anlık ve canlı olarak takip ediliyor. Altın fiyatlarında yaşanan düşüşlerin ardından yatırımcılar ve altın alacak olan vatandaşlar açıklamaları araştırmaya başladılar. Dün altın piyasasında, en düşük 407 bin 501 lirayı, en yüksek ise 409 bin 550 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 409 bin 100 liradan tamamladı. Gram altın bugün 410,62 liradan alınıyor, 410,71 liradan satılıyor. İşte güncel altın fiyatları ve uzman yorumu