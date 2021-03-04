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Haber Giriş: 04 Mart 2021 - 09:32 | 

Altın fiyatları 4 Mart: Anlık, canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları, 4 Mart itibari ile yoğun ilgi görüyor. Altın almak isteyen yatırımcılar altın fiyatları düşecek mi yoksa yükselecek mi sorusunun yanıtını merak ediyor. Gedik Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı konu ile ilgili açıklamasında, 'En iyimser senaryoda ons altında 1900 dolara kadar bir tepki yükselişi ile karşılaşabiliriz. Ons altın daha yukarılara gidebilir mi? Bence zor... ' dedi. İşte 4 Mart çeyrek altın, gram altın, yarım ve tam altın fiyatları

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Altın fiyatları anlık ve canlı olarak takip ediliyor. Altın fiyatlarında yaşanan düşüşlerin ardından yatırımcılar ve altın alacak olan vatandaşlar açıklamaları araştırmaya başladılar. Dün altın piyasasında, en düşük 407 bin 501 lirayı, en yüksek ise 409 bin 550 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 409 bin 100 liradan tamamladı. Gram altın bugün 410,62 liradan alınıyor, 410,71 liradan satılıyor. İşte güncel altın fiyatları ve uzman yorumu

2GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın bugün 410,62 liradan alınıyor, 410,71 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 671,00 liradan alınıyor, 688,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 1.343,00 liradan alınıyor, 1.376,00 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 2.676,00 liradan alınıyor, 2.763,00 liradan satılıyor.

Anlık ve canlı altın fiyatları için tıklayınız

3ANA TREND BİR YUKARI İKİ AŞAĞI

ANA TREND BİR YUKARI İKİ AŞAĞI

Eral Karayazıcı - Gedik Portföy Fon Yönetim Müdürü

2018 yılının ortasından 2020 yılının ortasına kadar altın, dolar bazında aşağıdan yukarı yüzde 76 oranında bir ralli gerçekleştirdi. Ons altın kabaca 1175 dolardan 2075 dolara kadar yükseldi. Sonrasında rota aşağı döndü ve 6 aydır devam eden bir düşüş trendi var. Ons altın yaklaşık yüzde 17 kadar geri gelmiş oldu.

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Peki, bundan sonra ne olacak?

En iyimser senaryoda ons altında 1900 dolara kadar bir tepki yükselişi ile karşılaşabiliriz. Ons altın daha yukarılara gidebilir mi? Bence zor... Altında ana rotanın 2023 yılına kadar negatif olacağı yönündeki görüşümü koruyorum. Ons altında ana trend bir yukarı iki aşağı şeklinde sürebilir.

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