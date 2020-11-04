Altın fiyatları 4 Kasım Canlı: Altın fiyatları bugün ne kadar? Ons, Gram altın ve yatırım altınlarında son durum..

KAPANIŞTA ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,85 artışla 522,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 845,00 lira, Cumhuriyet altını 3.460,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,85 yükselişle 522,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 512,30 512,50 521,80 522,00
Cumhuriyet Ata Lira 3.376,00 3.397,00 3.439,00 3.460,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 467,20 471,20 476,00 480,00
Lira(Tam) Ziynet 3.299,00 3.319,00 3.360,00 3.380,00
Yarım Ziynet 1.650,00 1.660,00 1.680,00 1.690,00
Çeyrek Ziynet 825,00 830,00 840,00 845,00