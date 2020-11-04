Altın fiyatları 4 Kasım Canlı: Altın fiyatları bugün ne kadar? Ons, Gram altın ve yatırım altınlarında son durum..

Seda YALÇINKAYA ÖZER



İntegral Yatırım Araştırma Müdür YardımcısıKasım ayına kritik haftayla başlıyoruz. Kasımda aşk başkadır filminden ilhamla, Kasımda piyasalar bir başka olacak başlığını atmak yanlış olmaz gibi görünüyor. Neden mi?



3 Kasım seçimi belirsizliğiyle birlikte hemen kapıda bizi karşılıyor. Trump mı? Biden mı? Senaryosunun hemen yanına seçimlerin hemen sonuçlanmama senaryosu da eklendi. Seçim kampanyalarının sürdüğü dönem boyunca Biden’ın bayrak yarışında önde olduğu, ancak Trump’ın da kampanya gücünün konuşturduğu bir süreç izledik. Şayet seçim sonuçlarının birbirine yakın olması ve yeniden oyların sayılması talep edilirse, seçim belirsizliği haftalar sürebilir. Bu da piyasalarda ilk tepki olarak olumsuz yansıyabilir. Trump’ın seçilmesi halinde ilk tepki pozitif sonrasında normalleşme, Biden kazanması halinde ise ilk tepki negatif sonra normalleşme yaşanabilir.