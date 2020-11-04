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GeriEkonomi Altın fiyatları 4 Kasım Canlı: Altın fiyatları bugün ne kadar? Ons, Gram altın ve yatırım altınlarında son durum..
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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 04 Kasım 2020 - 09:18 | 

Altın fiyatları 4 Kasım Canlı: Altın fiyatları bugün ne kadar? Ons, Gram altın ve yatırım altınlarında son durum..

Son dakika haberi... Altın fiyatları, haftanın ikinci işlem gününde de yatırımcılar tarafından takip edildi. Çeyrek altın ve gram altın almayı düşünen yatırımcılar, piyasalardaki son duruma odaklandı. Sabah saatlerinde altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 518 liradan işlem gördü. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.893 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.Bugün ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.870 doların destek, 1.900 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.Peki, bugün ons, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte, altın fiyatlarında son durum ve uzmanların altın yorumları.

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Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor.. Altın piyasasını takip eden vatandaşlar, altın fiyatları bugün ne kadar sorusunun cevabını araştırıyorlar.. Haftaya yükseliş ile başlayan altın fiyatları değer kazanmaya devam ediyor. Gram altının satış fiyatı 520 lira seviyesinde işlem görürken, yatırım altınların değeri de değişti.. Altın fiyatları daha yükselecek mi sorusu yatırımcılar tarafından merakla cevap ararken, uzmanlar altın yorumlarında gelecek döneme ilişkin değerlendirmelerini yaptılar..

Altının gram fiyatı, geçtiğimiz haftayı 504 liradan tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 506 liradan başlamıştı.

Ons altın gün içerisinde en yüksek 1892 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0.57 oranında yükselişle 1889 dolardan işlem gördü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmaları, yarın ABD'de gerçekleştirilecek başkanlık seçimi ve jeopolitik gelişmeler piyasaların yönünü belirlemede etkili olacak.

2KAPANIŞTA ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU
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KAPANIŞTA ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,85 artışla 522,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 845,00 lira, Cumhuriyet altını 3.460,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,85 yükselişle 522,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 512,30 512,50 521,80 522,00
Cumhuriyet Ata Lira 3.376,00 3.397,00 3.439,00 3.460,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 467,20 471,20 476,00 480,00
Lira(Tam) Ziynet 3.299,00 3.319,00 3.360,00 3.380,00
Yarım Ziynet 1.650,00 1.660,00 1.680,00 1.690,00
Çeyrek Ziynet 825,00 830,00 840,00 845,00

3ALTIN FİYATLARI CANLI
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ALTIN FİYATLARI CANLI

Altının gram satış fiyatı şuan 513 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altının satış fiyatı 841 liradan işlem görürken, 833 liradan geri alınıyor..

Yarım altının satış fiyatı 1.682 liradan işlem görürken, 1.666 liradan geri alınıyor.

Cumhuriyet altının satış fiyatı 3.352 liradan satılırken, 3.332 liradan geri alınıyor..

GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

4ALTIN FİYATLARINDA 2 SENARYO
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ALTIN FİYATLARINDA 2 SENARYO

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Yeni haftanın tüm dünya açısından ana gündem maddesi ABD başkanlık seçimi. Seçimi kimin kazanacağından daha ön planda aslında merak edilen konu seçim sonuçlarının çarşamba sabahı netleşip netleşmeyeceği yönünde. Bu durum da piyasalarda asıl belirleyici ilk faktör olacak gibi görünüyor. Ons altın açısından baktığımızda daha önceki yorumlarımızda 1.910 dolar seviyesini önemli bir direnç seviyesi olarak işaret etmiştik.

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Bu seviyeyi geçen hafta aşamayan, üzerine riskli varlıklardan kaçış sonucu ön plana çıkan ABD 10 yıllık tahvilleri gölgesinde kalan ons altın haftaya 1.883 dolar seviyelerinde başlıyor ve bu haftaki seyrine dair beklentimiz de yeniden bir yükseliş ivmesi göstererek 1.900 dolar seviyesi üzerine çıkması zor görünüyor.

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Bu beklentimize temel olan varsayım Biden’ın seçimleri kazanması ve hem Beyaz Saray hem de Kongre üzerinde tam bir kontrol sağlaması. Bu senaryoda piyasaların sakinleşmesi, belirsizliğin ortadan kalkması ve riskli varlıklara yönelmenin ön plana çıkmasını bekleriz.

Bu durumda ons altın fiyatları büyük ihtimalle hafta başındaki 1.883 dolar altına gerileyecektir. Ancak diğer alternatif senaryo halinde seçim sonuçlarının netleşmesinin zaman alması belirsizlik ortamı yaratarak ons altının yeniden bir yükseliş ivmesi kazanmasına yol açabilir.

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Bu durumda yeniden 1.910 dolar direncinin takip edilmesini öneriyoruz. Seçim sonuçlarından bağımsız olarak da petrol fiyatlarının çok düşük seviyelerde ilerlemesi ons altın fiyatlarını aşağı yönlü baskılayan diğer bir etken.

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Gram altın tarafında ise yükseliş eğilimi ve potansiyeli devam ediyor. Bu potansiyeli destekleyen en önemli unsur dolar/TL’nin yükselişine bir fren gelmesi konusundaki beklentilerin çok zayıf olmasından kaynaklı.

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Gram altın 27 Ekim’den bu yana günlük işlemlerde 500 TL üzerini test etti ve sonunda hafta kapanışını 500 TL üzerinde yaptı, haftaya başlarken de 505 TL seviyelerinde. Gram altında şu anda destek seviyesi 496 TL, direnç de 508 TL olarak takip edilebilir.

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Seda YALÇINKAYA ÖZER

İntegral Yatırım Araştırma Müdür YardımcısıKasım ayına kritik haftayla başlıyoruz. Kasımda aşk başkadır filminden ilhamla, Kasımda piyasalar bir başka olacak başlığını atmak yanlış olmaz gibi görünüyor. Neden mi?

3 Kasım seçimi belirsizliğiyle birlikte hemen kapıda bizi karşılıyor. Trump mı? Biden mı? Senaryosunun hemen yanına seçimlerin hemen sonuçlanmama senaryosu da eklendi. Seçim kampanyalarının sürdüğü dönem boyunca Biden’ın bayrak yarışında önde olduğu, ancak Trump’ın da kampanya gücünün konuşturduğu bir süreç izledik. Şayet seçim sonuçlarının birbirine yakın olması ve yeniden oyların sayılması talep edilirse, seçim belirsizliği haftalar sürebilir. Bu da piyasalarda ilk tepki olarak olumsuz yansıyabilir. Trump’ın seçilmesi halinde ilk tepki pozitif sonrasında normalleşme, Biden kazanması halinde ise ilk tepki negatif sonra normalleşme yaşanabilir.

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Biden’ın kazandığı bir senaryo Türkiye – ABD ilişkileri dikkate alındığında olumsuz algılanabilir. Ancak Biden’ın görevin başına gelir gelmez Türkiye ile ilgili hamleler atacağını düşünmüyorum. Zamanla ikili ilişkilerin Biden hükümetiyle de kurulacağını düşünmekteyim.

5 Kasım’da ise ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının olması nedeniyle yine ABD cephesini konuşacağız. Salgının etkilerinin ekonomik çarkları yeniden bozacağı endişesi piyasada hakim. Dolayısıyla Fed toplantısı ek teşvik paketi ve alınacak önlemler çerçevesinde çizilecek gibi görünüyor. Faiz kararında herhangi bir değişiklik beklenmezken, karar sonrası Fed Başkanı Powell’ın yapacağı açıklama ön planda olacak. Bu hafta cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam var ancak beklentilerden çok farklı bir sapma göstermemesi halinde fiyatlamalar üzerinde etkili olmasını beklemiyorum.

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Koronavirüs etkisi piyasalarını olumsuz etkiliyor. Avrupa’da sıkı önlemler alınmaya başlandı ve bu piyasalarda endişe katsayısını artırıyor. Kasım ayının genelinde salgın baskısını hissetmeye devam edeceğiz.

Şimdi gelelim bize. Yurt dışında esen bozuk hava elbet bizi de etkiliyor. Bununla birlikte kur, faiz ve risk primindeki bozulmalar piyasanın rotasını sarsıyor. Kurda her geçen gün yeni rekor seviyeleri test etmeye devam ediyoruz. Kurdaki tansiyonun yatışması ve sönmesi için çok güçlü bir mesaja ve adıma ihtiyaç var. Dolar/TL’de yaşanan tansiyon risk primini de etkiliyor. CDS en son 550 seviyesine doğru yükseldi. Normalleşme sağlanamaması halinde risk primi yüksek seyretmeye devam edecek gibi görünüyor. Bu cephede normalleşmenin hızlı olmasını beklememekte fayda var.

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BIST 100 endeksinde ise, geçen hafta 50 haftalık ortalama olan 1096 seviyesine doğru sert geri çekime oldu. Şimdi bu seviyelerden toparlanma var. Endekste satışların 1096 seviyesi üzerinde karşılanmaya devam etmesi ve 1130 seviyesi üzerindeki yerleşik seyirlerin oluşması halinde yukarı yönlü tepkiler sürecektir. Endekste havanın tekrar bozması halinde 1096 seviyesi güçlü destek konumunda.

Bilindiği üzere bilanço dönemindeyiz. Üçüncü çeyrek döneminde güçlü bilançolar gelmeye devam ediyor. EREGL, FROTO, LOGO, TTRAK, OTKAR, TOASO, FROTO, BRİSA, SASA güçlü gelen bilançolar arasında. Hava puslu olunca iyi gelen bilanço performansı törpüleniyor. Dolayısıyla bu hafta küresel piyasalardan esecek rüzgar bizde de etkili olacak.

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