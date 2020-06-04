Altın fiyatları 4 Haziran Perşembe günü ne kadar oldu? Uzmanlardan günün altın yorumları

Fiyatlamalarda etkili olacak hususlarda içeride swap gelişmeleri olacak. Ayrıca siyaseten takip edilecek gelişmeler piyasaların takibinde kalmaya devam edecek. Dışarıda ABD-Çin, ABD’de artan tansiyon ve son gelen ekonomik veriler dikkat çekecek. Tüm bu gelişmelerin kısa bir süre için bu haliyle devam etmesi halinde gram altın yatırımcısına şimdilik satımda değil alımda kademeli alıma imkan var gibi duruyor. Ama her zaman belirtiyorum ki, bunlar anlık ve dönemin getirdiği bir değerlendirme. Böyle bir dönemde fiyatlamalar için 24 saatlik bir süre uzunken kademeli ve temkinli hareketi her zaman daha makul buluyoruz.