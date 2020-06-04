Altın fiyatları 4 Haziran Perşembe günü ne kadar oldu? Uzmanlardan günün altın yorumları

ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADAR OLDU?
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,64 azalışla 371,30 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 603,00 lira, Cumhuriyet altını 2.467,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,64 düşüşle 371,30 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 377,30 377,50 371,10 371,30Cumhuriyet Ata Lira 2.486,00 2.507,00 2.446,00 2.467,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 344,00 348,00 338,50 342,50Lira(Tam) Ziynet 2.430,00 2.450,00 2.390,00 2.410,00Yarım Ziynet 1.215,00 1.225,00 1.195,00 1.205,00Çeyrek Ziynet 607,00 612,00 598,00 603,00