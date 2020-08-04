ALTIN FÄ°YATLARI DÃœÅžER MÄ°, YÃœKSELÄ°R MÄ°? AA Finans Analisti Ä°slam MemiÅŸ, ABD-Ã‡in gerilimi, Avrupa BirliÄŸi (AB) ve ABD'de aÃ§Ä±klanan teÅŸvik paketleri ve kÃ¼resel ekonomilere dair endiÅŸelerin altÄ±n fiyatlarÄ±ndaki yÃ¼kseliÅŸi desteklediÄŸini bildirdi.

Bu geliÅŸmelerin yanÄ± sÄ±ra Kovid-19 vaka saylarÄ±nÄ±n artmasÄ±, siyasi gerginlikler, negatif reel faizler ve dolarÄ±n zayÄ±f seyrinin altÄ±n fiyatlarÄ±nda tarihi rallilerinden birinin yaÅŸanmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren MemiÅŸ, "AltÄ±n talebinin artmasÄ±yla, deÄŸerli metal fonlarÄ±na geÃ§en hafta 3,8 milyar dolarlÄ±k giriÅŸ gerÃ§ekleÅŸti. AltÄ±na dayalÄ± borsa yatÄ±rÄ±m fonlarÄ±na giriÅŸler, 6 yÄ±lÄ±n zirvesine Ã§Ä±ktÄ±." ifadelerini kullandÄ±.

MemiÅŸ, hÄ±zlÄ± yÃ¼kselen fiyatlar nedeniyle bu haftadan itibaren kar satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n etkisini artÄ±rabileceÄŸine dikkati Ã§ekerek, aralÄ±ksÄ±z 8 haftalÄ±k yÃ¼kseliÅŸ trendiyle tÃ¼m zamanlarÄ±n en yÃ¼ksek seviyelerini test eden altÄ±n fiyatlarÄ±nÄ±n, kÄ±sa vadede gÃ¼Ã§ toplamak iÃ§in gerileyebileceÄŸinin gÃ¶z ardÄ± edilmemesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

AltÄ±nÄ±n ons fiyatÄ±nda 2.000 dolar seviyesinin Ã¶nemli direnÃ§ konumunda olduÄŸunu aktaran MemiÅŸ, deÄŸerlendirmesine ÅŸÃ¶yle devam etti:

"ABD Merkez BankasÄ±â€™nÄ±n (Fed) adÄ±mlarÄ± ve Fed BaÅŸkanÄ± Jerome Powellâ€™Ä±n gÃ¼Ã§lÃ¼ dolar sÃ¶ylemi, dolar varlÄ±klarÄ±nda kÄ±sa vadeli toparlanmayÄ± gÃ¼ndeme getirebilir. BÃ¶yle bir durumda kÄ±sa vade iÃ§in altÄ±nÄ±n ons fiyatÄ± 1.895 dolar, altÄ±nÄ±n gram fiyatÄ± 408 liraya kadar gerileyebilir."

Ä°slam MemiÅŸ, ABD 10 yÄ±llÄ±k tahvil faizlerinin yÃ¼zde 0,58 ve dolar endeksinin 93,2 seviyelerine gerilemesinin, altÄ±nÄ±n ons fiyatÄ±nÄ± desteklediÄŸine dikkati Ã§ekerek, Ã¶te yandan dÃ¼zeltme yapÄ±lmadan devam eden yÃ¼kseliÅŸlerin saÄŸlÄ±ksÄ±z bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼m ortaya koyduÄŸunu ve riskleri artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Orta ve uzun vadede yÃ¼kseliÅŸler devam etse de kÄ±sa vadede sert dÃ¼zeltmelerin yaÅŸanabileceÄŸi konusunda yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ± uyaran MemiÅŸ, altÄ±nÄ±n bir tasarruf aracÄ± olarak gÃ¶rÃ¼lmesini tavsiye etti.

Son dÃ¶nemde fiyatlarda yaÅŸanan ralli ile birÃ§ok yatÄ±rÄ±mcÄ±nÄ±n kÄ±sa vadede yÃ¼ksek kar etme amacÄ±yla al-sat'a yÃ¶neldiÄŸini vurgulayan MemiÅŸ, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Sosyal medyadaki yÃ¶nlendirmelere bakarak al-sat yapan Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸÄ±mÄ±z olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz. Bu tasarruf deÄŸildir ve Ã§ok tehlikelidir. BelirsizliÄŸin arttÄ±ÄŸÄ± bu dÃ¶nemlerde Ã¶ngÃ¶rÃ¼lerde de yanÄ±lma payÄ± Ã§oktur. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z birikimlerini, uzun vadeli olarak dÃ¼ÅŸÃ¼nerek, farklÄ± yatÄ±rÄ±m araÃ§larÄ±yla Ã§eÅŸitlendirmeli."

MemiÅŸ, gÃ¼mÃ¼ÅŸÃ¼n ons fiyatÄ±nda 35 dolar, gram fiyatÄ±nda ise 10 lira seviyesini Ã¶nemli direnÃ§ konumunda olduÄŸunu belirterek, uzun vadede gÃ¼mÃ¼ÅŸÃ¼n Ã¶nemli bir yatÄ±rÄ±m aracÄ± olmaya devam edeceÄŸini, ancak kÄ±sa vadede risklerin yÃ¼ksek olduÄŸunu sÃ¶yledi.