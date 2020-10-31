MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAltın fiyatları 31 Ekim Canlı: Çeyrek altın, ons ve gram altın fiyatlarında son durum.. Uzmanların altın yorumları
GeriGündem Altın fiyatları 31 Ekim Canlı: Çeyrek altın, ons ve gram altın fiyatlarında son durum.. Uzmanların altın yorumları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 31 Ekim 2020 - 10:34 | 

Altın fiyatları 31 Ekim Canlı: Çeyrek altın, ons ve gram altın fiyatlarında son durum.. Uzmanların altın yorumları

Altın fiyatları ne kadar oldu sorusu piyasaları takip eden vatandaşlar tarafından merakla internette takip edilen konular arasında yer alıyor. 504 lira seviyesinde işlem gören gram altın fiyatlarının ardından yatırım altınlarında da dengeler değişti. Gram altın fiyatlarındaki değişimin ardından merak edilen bir diğer değer de ons altın fiyatları.. İşte piyasalardaki son durum ve altın fiyatları canlı takip ekranı ile günlük veriler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Ons altın gün içerisinde en yüksek 1887 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise 1879 dolardan işlem gördü.

2ALTIN FİYATLARI CANLI
Abone Olgoogle-news

ALTIN FİYATLARI CANLI

Altının gram satış fiyatı 504 liradan işlem görürken, çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının değeri değişti..

Çeyrek altının satış fiyatı 824 lira olurken, 815 liradan geri alınıyor.

Yarım altının satışı 1648 liradan işlem görürken, 1.631 liradan bozduruluyor.

Cumhuriyet altının satışı 3.284 liradan işlem görürken, 3.263 liradan geri alınıyor.

GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

3
Abone Olgoogle-news

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları altının ons fiyatını desteklerken, dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin üst üste beş gündür sürmesi ons altının yükselişini baskılıyor.

4PİYASADA RİSK İŞTAHI ZAYIF ALTINDA OYNAKLIK SÜRÜYOR
Abone Olgoogle-news

PİYASADA RİSK İŞTAHI ZAYIF! ALTINDA OYNAKLIK SÜRÜYOR

Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı

Ons altında oynaklık sürüyor. Dünyada konuşulan başlıklara bakıldığında, virüs artış hızı, teşvik paketi beklentisinin seçim sonrasına kalması ve gelecek haftaki ABD seçimi. Bu gelişmeler ons altın üzerinde de etkili olduğu için net bir yönden bahsedemiyoruz.

5
Abone Olgoogle-news

Piyasada risk iştahı zayıf. Belirsizlikler devam ettiği sürece ons altında da yön arayışının sürmesini bekleyebiliriz. Altın riski sever, ancak piyasa bu sene yaşadığımız panik dönemlerinde nakde kaçış, altından da çıkışa neden olmuştu.

6
Abone Olgoogle-news

Bugün vadeli piyasada ABD borsaları yüzde 1 üzerinde satıcılı seyrediyor. Veri takvimi açısından açıklanacak ABD verileri var, ancak etkisi sınırlı kalabilir. Haberlerin ön planda olduğu günlerden geçtiğimiz için yukarıda saydığım unsurlar daha kritik. Seçim öncesi piyasadaki hareketlilik sürebilir dolayısıyla olumlu senaryoları bir süre konuşmayabilir.

7
Abone Olgoogle-news

Ons altın için teknik görünüm zayıf. 22 ve 50 günlük ortalamalarının altında seyrediyor. Altın için 1850 dolar aşağıda ana destek, 1930 dolar yukarıda ana direnç konumunda. Altın eylül ayının son haftasından bu yana bu belirttiğim seviyeler arasında ve bu seviyelerin altında veya üzerinde yeni bir alan oluşturmadığı sürece yeni bir hareketten bahsedemeyebiliriz.

8
Abone Olgoogle-news

Ara noktalar olarak, desteklerde 1864 - 1860 – 1855 dolar, dirençlerde ise 1879 – 1883 dolar ve 1888 dolar seviyeleri takip edilebilir. Gram altın yatırımcısı bir süre daha mevcuttaki stratejilerini korumaya devam edebilirler. Yeni pozisyonlar için altındaki geri çekilmeleri değerlendirebilirler.

9
Abone Olgoogle-news
10
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi