Altın fiyatları 31 Ekim Canlı: Çeyrek altın, ons ve gram altın fiyatlarında son durum.. Uzmanların altın yorumları
Altın fiyatları ne kadar oldu sorusu piyasaları takip eden vatandaşlar tarafından merakla internette takip edilen konular arasında yer alıyor. 504 lira seviyesinde işlem gören gram altın fiyatlarının ardından yatırım altınlarında da dengeler değişti. Gram altın fiyatlarındaki değişimin ardından merak edilen bir diğer değer de ons altın fiyatları.. İşte piyasalardaki son durum ve altın fiyatları canlı takip ekranı ile günlük veriler
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Ons altın gün içerisinde en yüksek 1887 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise 1879 dolardan işlem gördü.
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ALTIN FİYATLARI CANLI
Altının gram satış fiyatı 504 liradan işlem görürken, çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının değeri değişti..
Çeyrek altının satış fiyatı 824 lira olurken, 815 liradan geri alınıyor.
Yarım altının satışı 1648 liradan işlem görürken, 1.631 liradan bozduruluyor.
Cumhuriyet altının satışı 3.284 liradan işlem görürken, 3.263 liradan geri alınıyor.
Ons altında oynaklık sürüyor. Dünyada konuşulan başlıklara bakıldığında, virüs artış hızı, teşvik paketi beklentisinin seçim sonrasına kalması ve gelecek haftaki ABD seçimi. Bu gelişmeler ons altın üzerinde de etkili olduğu için net bir yönden bahsedemiyoruz.
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Piyasada risk iştahı zayıf. Belirsizlikler devam ettiği sürece ons altında da yön arayışının sürmesini bekleyebiliriz. Altın riski sever, ancak piyasa bu sene yaşadığımız panik dönemlerinde nakde kaçış, altından da çıkışa neden olmuştu.
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Bugün vadeli piyasada ABD borsaları yüzde 1 üzerinde satıcılı seyrediyor. Veri takvimi açısından açıklanacak ABD verileri var, ancak etkisi sınırlı kalabilir. Haberlerin ön planda olduğu günlerden geçtiğimiz için yukarıda saydığım unsurlar daha kritik. Seçim öncesi piyasadaki hareketlilik sürebilir dolayısıyla olumlu senaryoları bir süre konuşmayabilir.
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Ons altın için teknik görünüm zayıf. 22 ve 50 günlük ortalamalarının altında seyrediyor. Altın için 1850 dolar aşağıda ana destek, 1930 dolar yukarıda ana direnç konumunda. Altın eylül ayının son haftasından bu yana bu belirttiğim seviyeler arasında ve bu seviyelerin altında veya üzerinde yeni bir alan oluşturmadığı sürece yeni bir hareketten bahsedemeyebiliriz.
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Ara noktalar olarak, desteklerde 1864 - 1860 – 1855 dolar, dirençlerde ise 1879 – 1883 dolar ve 1888 dolar seviyeleri takip edilebilir. Gram altın yatırımcısı bir süre daha mevcuttaki stratejilerini korumaya devam edebilirler. Yeni pozisyonlar için altındaki geri çekilmeleri değerlendirebilirler.