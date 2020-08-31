Altın fiyatları 31 Ağustos: Anlık, canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? Altın yükselir mi, düşer mi?
Altın fiyatları anlık ve canlı olarak takip ediliyor. 31 Ağustos'ta çeyrek altın ve gram altın fiyatlarının nasıl olduğu merak ediliyor. Yatırımcılar ve altın alacak olan vatandaşlar altının yükselip yükselmeyeceğini öğrenmek istiyorlar. Konu ile ilgili özel fon yöneticisi Rıdvan Baştürk, 'Gram altın için ben hala ana resmin pozitif olduğunu fakat geçtiğimiz aylardaki gibi yukarı yönde sert hareketlerin bu aşamada olmayacağını düşünüyorum. Ons altında yükseliş ivmesi azaldı.Teknik olarak 1900-1905 dolar üzerinde kaldığı sürece pozitif görünümünü koruyacaktır, fakat yukarı iştahın çok kuvvetli olmasını beklemiyorum.' açıklamasında bulundu. Gram altın bugün 465,18 liradan alınıyor, 465,27 liradan satılıyor. İşte güncel altın fiyatları...
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Çeyrek altın ve gram altın fiyatları, 31 Ağustos tarihi itibari ile araştırılan konular arasında bulunuyorlar. Vatandaşlar fiyatlardaki değişimleri yakından takip ediyor, buna göre işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Bugün gram altın 465,18 liradan alınıyor, 465,27 liradan satılıyor. Hürriyet yazarı Zeynel Balcı konu ile ilgili, 'Fed Başkanı Powell’in açıklamaları nedeniyle ABD uzun dönem tahvil faiz oranlarının yükselişi kısa bir dalgalanma ve kâr satışlarının ardından altın fiyatlarına yükseliş olarak etki etti. Altın fiyatlarını etkileyen faiz, enflasyon, ABD doları, merkez bankaları para politikaları, güvenli liman ihtiyacı gibi parametrelere bakıldığında bunun nedeni anlaşılacaktır. Bu durumda Powell’in açıklamaları sonrası altın fiyatlarındaki yükselişi olağan karşılamak gerekir.' dedi.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın 465,18 liradan alınıyor, 465,27 liradan satılıyor.
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ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın bugün 755,60 liradan alınıyor, 765,70 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR? Yarım altın bugün 1.506,60 liradan alınıyor, 1.534,10 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Cumhuriyet altını 3.013,10 liradan alınıyor, 3.049,50 liradan satılıyor.
İşte Bigpara yazarı özel fon yöneticisi Rıdvan Baştürk'ün konu ile ilgili yazısı:
Gram altında bir süredir nispeten yatay diyebileceğimiz hareket söz konusu. Anlık hareketleri göz ardı edersek 450-460 TL bandında gidip gelen bir altın görmekteyiz. Bunun sebebi ise dolar kuru yukarı yönde hareket etmesine rağmen, ons altında görülen aşağı yönde hareketler. Bu iki enstrüman birbirini dengeliyor ve gram altın yatay hareket ediyor. Gram altın için ben hala ana resmin pozitif olduğunu fakat geçtiğimiz aylardaki gibi yukarı yönde sert hareketlerin bu aşamada olmayacağını düşünüyorum. Ons altında yükseliş ivmesi azaldı. Teknik olarak 1900-1905 dolar üzerinde kaldığı sürece pozitif görünümünü koruyacaktır, fakat yukarı iştahın çok kuvvetli olmasını beklemiyorum. 1955-1960 dolar bölgesi önemli direnç bölgesi olarak izlenebilir. Burada ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere diğer büyük merkez bankalarının para politikası adımları önümüzdeki süreçte önemli olmaya devam edecektir. Özellikle Fed Başkanı Jerome Powell’in Jackson Hole toplantısında söyleyecekleri ons altın üzerinde direkt etkili olacaktır.
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Dolar kurunda ise yukarı yönde iştah sürüyor. Bugün 7.41 TL üzeri test edildi. Piyasa faizleri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizi arasındaki farkın açıldığını görmekteyiz. Her ne kadar TCMB dolaylı yoldan faiz artırımı yapıyor olsa da piyasanın bundan tatmin olmadığını söyleyebiliriz. Bu nedenle TCMB’den politika faizinde net ve kuvvetli bir adım gelene kadar TL üzerindeki baskı devam edebilir. Bu da gram altın için yukarı yönde destekleyici olacaktır.
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Toparlayacak olursam, gram altında kısa süreli hareketlere bakmak yanıltıcı olur. Ana resim hala korunuyor ve pozitif beklentimi sürdürüyorum. Gram altın için ana desteğim 430 TL seviyesinde yer alıyor. Ara destek olarak ise 450 TL civarını izliyorum, yukarıda ise 470 TL direnç olarak izlenebilir. Bu seviyeye doğru yükselişlerde kar satışı fırsatları görebiliriz.