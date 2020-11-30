Altın fiyatları 30 Kasım: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram fiyatları altın ne kadar? Altın yorumları
Altın fiyatları anlık ve canlı olarak takip ediliyor. Çeyrek ve gram altın fiyatlarındaki değişikliklere göre vatandaşlar alım ve satım yapıyorlar. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı geçtiğimiz hafta yüzde 3,01 kayıpla 447,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,94 azalışla 2.972,00 liraya geriledi. Peki çeyrek altın ve gram altın düşer mi yükselir mi? İşte yorumlar ve güncel fiyatlar
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Çeyrek altın ve gram altın fiyatları, 30 Kasım itibari ile araştırılan konular arasında yerini aldı. Altın fiyatları anlık olarak takip ediliyor. Konu ile ilgili geçtiğimiz hafta uzman Yusuf Topçu, ‘Gram altın fiyatında 1 aydan kısa bir sürede yüzde 15’lik düşüş yaşandı. 19 Kasım’da faizlerin sert bir şekilde yukarı çekildiği bu sıkılaşma döneminin devamı halinde gram altında aşağı yönde bir yüzde 15’lik alan daha bulunmakta.’ dedi. Gram altın bugün 446,92 liradan alınıyor, 447,03 liradan satılıyor. İşte güncel fiyatlar
2
Abone Ol
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın bugün 446,92 liradan alınıyor, 447,03 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın bugün 727,60 liradan alınıyor, 737,30 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR? Yarım altın bugün 1.455,00 liradan alınıyor, 1.481,70 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Cumhuriyet altını 2.910,00 liradan alınıyor, 2.940,80 liradan satılıyor.
Ons altında güç toplama çabası sonuç vermiş değil. ABD piyasalarının kapalı olmasının etkisiyle fiyatlar genel hatlarıyla sakin seyretse de dolar endeksinin 92 seviyesinin altına sarkmasının yansımalarını 1820 dolara doğru hareket eden ons altında da gördük.
Ancak bu durum anlamlı bir momentum yaratmak için yetersiz kaldı. Öte yandan ABD piyasaları bugün açılacak fakat işlemler yarım gün ile sınırlı kalacak. Dolayısıyla yukarı yönlü denemeler devam edebilecek olsa da değerli metallerin anlamlı bir değişim göstermeden günü tamamlayacağını tahmin ediyoruz.
4
Abone Ol
Önceki bültenlerimizde de dikkat çektiğimiz gibi güçlü bir iyileşmeden söz edebilmek için 1850 doların üzerine çıkılması gerekiyor.
5
Abone Ol
1.775 DOLAR SEVİYESİNE KADAR DÜŞÜŞ GÖRÜLEBİLİR
Ziraat Yatırım Menkul Değerler
Küresel piyasalarda bu sabah risk iştahı nötr iken Dolar endeksi (DXY) bugün de 92 seviyesinin hafif altında. Dolardaki zayıflığa rağmen değerli madende ise güçlenme gözlenmiyor. Genel risk algısındaki görüntü ile birlikte değerli maden 1.825 direncinin altında kalmaya devam edebilir. Diğer yandan, 200 günlük ortalamanın da bulunduğu 1.795 - 1.800 destek bölgesinin altına yaşanabilecek bir sarkmada 1.775 seviyesine kadar düşüş görülebilir.