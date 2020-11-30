Altın fiyatları 30 Kasım: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram fiyatları altın ne kadar? Altın yorumları

ALTIN FİYATLARI HAKKINDA YORUMLAR GÜÇLÜ İYİLEŞME İÇİN 1850 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK



ÜNLÜ & Co/DAHA



Ons altında güç toplama çabası sonuç vermiş değil. ABD piyasalarının kapalı olmasının etkisiyle fiyatlar genel hatlarıyla sakin seyretse de dolar endeksinin 92 seviyesinin altına sarkmasının yansımalarını 1820 dolara doğru hareket eden ons altında da gördük.



Ancak bu durum anlamlı bir momentum yaratmak için yetersiz kaldı. Öte yandan ABD piyasaları bugün açılacak fakat işlemler yarım gün ile sınırlı kalacak. Dolayısıyla yukarı yönlü denemeler devam edebilecek olsa da değerli metallerin anlamlı bir değişim göstermeden günü tamamlayacağını tahmin ediyoruz.



