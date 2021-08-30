Altın fiyatları 30 Ağustos: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın ne kadar? Altın düşer mi, yükselir mi?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Yatırımcılar ve altın alacak olan vatandaşlar güncel açıklamaları takip ediyor ve buna göre alım ve satım yapıyorlar. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında 540.6 lira ile tarihi zirvesine ulaşan gram altın yeniden yükseliş başladı. Bigpara yazarı ve fon yöneticisi Rıdvan Baştürk, ons altın fiyatlarıyla ilgili ‘1832 ve 1844 yukarıda önemlidir... Yükseldikçe bu dirençlerden satış fırsatı bakılabilir... Aşağıda 1810 destektir... 1810 altı 1775'e doğru baskı potansiyel oluşturur…’ açıklamasında bulundu. Gram altın bugün 488,15 liradan alınıyor, 488,23 liradan satılıyor.