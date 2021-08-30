Altın fiyatları 30 Ağustos: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın ne kadar? Altın düşer mi, yükselir mi?
Altın fiyatları 30 Ağustos itibari ile merak ediliyor. Çeyrek altın ve gram altında yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. Gram altın bugün 486,99 liradan alınıyor, 487,15 liradan satılıyor. Ons altın fiyatları 1800 doların üzerinde tutunmaya başladı. Fed Başkanı Jerome Powell'ın tahvil alımını azaltma ve faiz artırımı konusunda net mesajlar vermemesi altına olan ilgiyi artırdı. Peki bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel açıklamalar...
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Altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Yatırımcılar ve altın alacak olan vatandaşlar güncel açıklamaları takip ediyor ve buna göre alım ve satım yapıyorlar. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında 540.6 lira ile tarihi zirvesine ulaşan gram altın yeniden yükseliş başladı. Bigpara yazarı ve fon yöneticisi Rıdvan Baştürk, ons altın fiyatlarıyla ilgili ‘1832 ve 1844 yukarıda önemlidir... Yükseldikçe bu dirençlerden satış fırsatı bakılabilir... Aşağıda 1810 destektir... 1810 altı 1775'e doğru baskı potansiyel oluşturur…’ açıklamasında bulundu. Gram altın bugün 488,15 liradan alınıyor, 488,23 liradan satılıyor.
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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın bugün 488,15 liradan alınıyor, 488,23 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın bugün 794,00 liradan alınıyor, 803,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR? Yarım altın bugün 1.587,00 liradan alınıyor, 1.607,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Cumhuriyet altını 3.160,00 liradan alınıyor, 3.202,00 liradan satılıyor.
Fed Başkanı Jerome Powell, varlık alımlarının azaltılması ve faiz artırımının zamanlaması konusunda doğrudan bir işaret olmadığını açıkladı. Bu gelişme ışığında altın fiyatları yükseliş seyrine girdi.
Ons altın fiyatları 1800 doların üzerinde tutunmaya başladı. Fed Başkanı Jerome Powell'ın tahvil alımını azaltma ve faiz artırımı konusunda net mesajlar vermemesi altına olan ilgiyi artırdı.
Jackson Hole sempozyumunda değerlendirme yapan ABD Merkez bankası Başkanı Jerome Powell, yüzde 2 enflasyona sürdürülebilir temelde ulaşıp ulaşılamayacağını zamanın göstereceğini belirterek, bugünün zorluklarına rağmen ABD ekonomisinin pandemi öncesine benzer istihdama giden bir patikada olduğunu kaydetti.
Powell, varlık alımının azaltımı ve hızının faiz artırımının zamanlaması konusunda doğrudan bir işaret içermeyeceğini bildirdi.
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ONS ALTIN 1800 DOLARIN ÜZERİNDE
Ons altın fiyatları haftaya 1817 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 1817 dolar, en yüksek 1823 dolar seviyesi görüldü. Ons altındaki güçlenme gram altına da yansıdı.