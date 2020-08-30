Altın fiyatları 30 Ağustos: Anlık, canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? Altın yükselir mi, düşer mi?
Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarındaki son gelişmeler araştırılıyor. Bir süredir yükselişte olan altın fiyatlarının nasıl bir yönde seyir edeceği merak ediliyor. Yatırım Danışmanı Eda Karadağ konu ile ilgili, 'Orta ve uzun vade için beklentim, altında yeniden 2000 dolar seviyesinin görülebileceği yönünde. Ancak bu durumda yatırımcıların dikkat etmesini öneririm, hızlı bir yükseliş görülmesi durumunda beklemelerini ve piyasanın dinmesi durumunda sağlıklı bir şekilde stratejilerini belirlemeleri daha uygun olabilir.' dedi. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? İşte güncel fiyatlar...
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Altın fiyatları, anlık ve canlı olarak takip ediliyor. Yatırımcılar ve altın alacak olan vatandaşlar fiyatlardaki değişiklikleri öğrenmek istiyorlar. İstanbul Kapalıçarşı'da, hafta kapanışında çeyrek altın 748,00 lira, Cumhuriyet altını 3.061,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,27 yükselişle 461,50 liradan işlem gördü. Bugün ise gram altın 463,25 liradan alınıyor, 463,38 liradan satılıyor. Peki altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? Uzmanlar konu ile ilgili açıklama yapmaya devam ediyorlar. İşte güncel altın fiyatları ve yorumları...
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın bugün 463,25 liradan alınıyor, 463,38 liradan satılıyor.
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ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın bugün 752,50 liradan alınıyor, 762,50 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR? Yarım altın bugün 1.500,30 liradan alınıyor, 1.527,80 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Cumhuriyet altını 3.000,70 liradan alınıyor, 3.037,00 liradan satılıyor.
İşte Gedik Yatırım Danışmanı Eda Karadağ’ın konu ile ilgili yazısı: 2020 yılı dünya geneli için oldukça zorlu geçiyor. Eylül ayına başladığımız bugünlerde yavaş yavaş yılı bitirmeye doğru ilerliyoruz. Covid-19 nedeniyle dünyanın durma noktasına geldiği bu yıl altın açısından olumlu geçti ve geçmeye devam ediyor. Piyasalarda likidite sıkışıklığı, ekonomilerden daralma sinyallerinin gelmesi, ABD ile Çin arasındaki gerilim altına olan talebi arttırdı. Ağustos ayında altın tüm zamanların en yüksek seviyesini test ederek 2075 dolar seviyesine yükseldi. Soluksuz bir yükseliş görülen altın yazıyı kaleme aldığım gün 1960 dolar seviyesinde seyrediyor. Virüs ile ilgili yavaş yavaş aşı haberlerinin gelmeye başlaması, Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı açıklamasında tünelin sonunda ışık göründüğünü belirtmesi son günlerde borsalara olumlu etkiliyor ve özellikle ABD’de S&P 500 endeksinde rekor seviyeleri izliyoruz. Bununla birlikte, ABD ile Çin arasındaki diyalog pencerelerinin sürüyor olması, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell’ın piyasaların istediği mesajı vermesi de bu anlamda borsaları pozitif etkiledi. Bundan sonraki süreçte yine virüsün seyri olmaya devam edebilir.
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Orta ve uzun vade için beklentim, altında yeniden 2000 dolar seviyesinin görülebileceği yönünde. Ancak bu durumda yatırımcıların dikkat etmesini öneririm, hızlı bir yükseliş görülmesi durumunda beklemelerini ve piyasanın dinmesi durumunda sağlıklı bir şekilde stratejilerini belirlemeleri daha uygun olabilir. Teknik görünümde, ağustos ayı içerisinde 2075 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın, aynı ay içerisinde 1860 dolar seviyesine kadar da geri çekildi. Altında görüldüğü üzere volatilite oldukça fazla. Aylık olarak ortalamalarının üzerinde seyreden ons altında 1980 dolar kritik direnç noktası olarak izleniyor ve bu direncin üzerine doğru ısrarı yeniden 2000 dolar seviyesine doğru tepkiler oluşabilir. Altında 1945-1932 dolar ve 1900 dolar destekleri takip edilebilir.