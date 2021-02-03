Altın fiyatları 3 Şubat: Anlık, canlı çeyrek altın ve gram altın ne kadar? İşte uzman yorumu

ALTINDA ORTA VADEDE YÜKSELİŞ POTANSİYELİ YÜKSEK Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı



Geçen hafta 1850 dolar direncini kırmakta zorlanan ons altın için, birkaç haftadan bu yana bahsettiğimiz 1872 dolar seviyesinin halen takip edilmesi konusundaki görüşümüzü koruyoruz. Geçen hafta korku endeksindeki artışın tamamlanmasının ardından gelen hareketler ons altını hafta başında 1850 dolar üzerine taşıyarak 1862 dolar seviyesine taşıdığını görüyoruz. Burayı hızlı geçerse önemli direnç olan 1872 doları yakın takip edeceğiz.



ABD’den henüz teşvik paketine dair kesin bir onay gelmedi, ancak hafta içerisinde bu konuda gelebilecek haber akışlarını da yakından takip etmek gerekli. Aşağı yönlü hareketlerde de destekler 1825 dolar – 1806 dolar olarak devam ediyor görülüyor. Ancak orta vadede yükseliş potansiyelinin daha yüksek olasılık olduğunu tekrar edelim.



