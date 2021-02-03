Altın fiyatları 3 Şubat: Anlık, canlı çeyrek altın ve gram altın ne kadar? İşte uzman yorumu
Altın fiyatları, 3 Şubat itibari ile yoğun ilgi görüyor. Çeyrek altın, gram altın, yarım ve tam altındaki değişiklere göre vatandaşlar alım ve satım yapıyorlar. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 686,00 lira, Cumhuriyet altını 2.810,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,60 düşüşle 423,40 liradan işlem gördü. İşte güncel altın fiyatları ve uzman yorumu
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Altın fiyatları anlık ve canlı olarak takip ediliyor. Gram altın bugün 423,86 liradan alınıyor, 423,95 liradan satılıyor. Çeyrek altın an itibari ile 691,00 liradan alınıyor, 702,00 liradan satılıyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy, ‘Gram altında ise 436 TL önemli bir destek olarak çalışıyor. Bu fiyattan geriye çekilmeler olsa da yeniden toparlanma olacaktır diye tahmin ediyoruz.’ açıklamasında bulundu.
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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın bugün 423,86 liradan alınıyor, 423,95 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın bugün 691,00 liradan alınıyor, 702,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR? Yarım altın bugün 1.382,00 liradan alınıyor, 1.403,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Cumhuriyet altını 2.755,00 liradan alınıyor, 2.794,00 liradan satılıyor.
Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı
Geçen hafta 1850 dolar direncini kırmakta zorlanan ons altın için, birkaç haftadan bu yana bahsettiğimiz 1872 dolar seviyesinin halen takip edilmesi konusundaki görüşümüzü koruyoruz. Geçen hafta korku endeksindeki artışın tamamlanmasının ardından gelen hareketler ons altını hafta başında 1850 dolar üzerine taşıyarak 1862 dolar seviyesine taşıdığını görüyoruz. Burayı hızlı geçerse önemli direnç olan 1872 doları yakın takip edeceğiz.
ABD’den henüz teşvik paketine dair kesin bir onay gelmedi, ancak hafta içerisinde bu konuda gelebilecek haber akışlarını da yakından takip etmek gerekli. Aşağı yönlü hareketlerde de destekler 1825 dolar – 1806 dolar olarak devam ediyor görülüyor. Ancak orta vadede yükseliş potansiyelinin daha yüksek olasılık olduğunu tekrar edelim.
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Gram altında ise 436 TL önemli bir destek olarak çalışıyor. Bu fiyattan geriye çekilmeler olsa da yeniden toparlanma olacaktır diye tahmin ediyoruz. Dolar/TL kurunun geldiği 7.27 TL seviyesinin daha da gerilemesi senaryosununun nispeten az olduğu düşüncesinden hareketle bu haftaki gram altın hareketinde 435-439 TL kanalını yukarı yöndeki baskıların ağırlıklı olması şeklinde takip edeceğiz. Ons altının 1862 dolar üzerinde kalması ve dolar/TL kurunun 7.35 TL seviyelerini test etmesi halinde gram altında 439 TL kanalının yukarı yönlü dışına çıkması söz konusu olabilir.