Altın fiyatları 3 Mart: Anlık, canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?

Ons altın fiyatları için ABD 10 yıllık tahvil faizlerini izlemekte fayda olacak. Bu cephede Fed başkanlarının açıklamaları sözlü yönlendirme olması açısından önemli olabilir. Dolayısıyla bu çerçevede gelişmelerin izlenmesinde fayda var. Ons altın teknik olarak 22 ve 50 günlük haraketli ortalamaların altında zayıf bir teknik görünüm sunuyor. Kabaca 1850 dolar seviyesi üzerindeki yerleşik seyirlerin olmakta zorlanması halinde yükselişlerin tepki mahiyetinde kalmasını bekleriz. Aşağıda 1745 dolar seviyesi yakın destek olarak izlenebilir.



Dünyada faizlerin yükselmesi sadece ons altında değil kur ve endeks cephesinde de kırmızı bir tablo oluşmasına sebep oldu. DolarTL 7.45 seviyesine dek yükseldi ve bu yükseliş gram altını yukarı itti. DolarTL’de 7.30 seviyesinin üzerindeki seyirlerin korunması halinde gram altında 410 TL seviyesi üzerindeki seyirlerin sürmesi beklenebilir. Ancak şimdilik gram altın için açık pozisyon yoksa pozisyonsuz beklemekte fayda olabilir.