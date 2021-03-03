Altın fiyatları 3 Mart: Anlık, canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları anlık ve canlı olarak takip ediliyor. Altın fiyatlarında yaşanan düşüşlerin ardından yatırımcılar ve altın alacak olan vatandaşlar açıklamaları araştırmaya başladılar. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 661,00 lira, Cumhuriyet altını 2.705,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki günkü kapanışa göre yüzde 0,54 yükselişle 407,50 liradan işlem gördü. İşte 3 Mart güncel altın fiyatları
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Altın fiyatları, 3 Mart itibari ile araştırılıyor. Gram altın bugün 405,42 liradan alınıyor, 405,49 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 664,00 liradan alınıyor, 679,00 liradan satılıyor. Altın fiyatlarının düşecek mi yoksa yükseleceği mi merak ediliyor. Konunun uzmanı Seda Yalçınkaya Özer, ‘ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki bozulma önemli ölçüde ons altın fiyatlarını baskılıyor. Tüm dünyada artan faizler piyasanın dengesini bozdu ve bu durumun sürmesi ons altındaki yükselişleri sınırlı kılabilecek önemli bir etken.’ dedi.
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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın bugün 405,42 liradan alınıyor, 405,49 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın bugün 664,00 liradan alınıyor, 679,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR? Yarım altın bugün 1.328,00 liradan alınıyor, 1.362,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Cumhuriyet altını 2.650,00 liradan alınıyor, 2.737,00 liradan satılıyor.
Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı
ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki bozulma önemli ölçüde ons altın fiyatlarını baskılıyor. Tüm dünyada artan faizler piyasanın dengesini bozdu ve bu durumun sürmesi ons altındaki yükselişleri sınırlı kılabilecek önemli bir etken. Şimdilik algılamalardaki bozulmanın ne zaman düzeleceğine yönelik bir yorumda bulunmak çok zor. Piyasa anomalisinde oluşan belirsizlik oynaklığın yüksek kalmasını destekliyor.
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Ons altın fiyatları için ABD 10 yıllık tahvil faizlerini izlemekte fayda olacak. Bu cephede Fed başkanlarının açıklamaları sözlü yönlendirme olması açısından önemli olabilir. Dolayısıyla bu çerçevede gelişmelerin izlenmesinde fayda var. Ons altın teknik olarak 22 ve 50 günlük haraketli ortalamaların altında zayıf bir teknik görünüm sunuyor. Kabaca 1850 dolar seviyesi üzerindeki yerleşik seyirlerin olmakta zorlanması halinde yükselişlerin tepki mahiyetinde kalmasını bekleriz. Aşağıda 1745 dolar seviyesi yakın destek olarak izlenebilir.
Dünyada faizlerin yükselmesi sadece ons altında değil kur ve endeks cephesinde de kırmızı bir tablo oluşmasına sebep oldu. DolarTL 7.45 seviyesine dek yükseldi ve bu yükseliş gram altını yukarı itti. DolarTL’de 7.30 seviyesinin üzerindeki seyirlerin korunması halinde gram altında 410 TL seviyesi üzerindeki seyirlerin sürmesi beklenebilir. Ancak şimdilik gram altın için açık pozisyon yoksa pozisyonsuz beklemekte fayda olabilir.