Altın fiyatları 29 Ocak: Canlı, anlık gram altın ve çeyrek altın ne kadar? İşte uzman yorumları
Altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamalarına göre yatırımcılar alım ve satım işlemlerini gerçekleştiriyor, vatandaşlar hediyelik alacakları altınlarını alıyorlar. Altın fiyatlarında yaşanan düşüşlerin ardından açıklamalar daha da yakından takip edilmeye başlandı. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 714,00 lira, Cumhuriyet altını 2.924,00 liradan satıldı. İşte 29 Ocak güncel altın fiyatları ve uzman yorumları
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Çeyrek altın ve gram altın fiyatları, 29 Ocak itibari ile yoğun ilgi görüyor. Altın fiyatlarında yaşanan değişiklikler yakından takip ediliyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamada, ‘Şu aşamada, özellikle ABD'deki teşvik paketi ile ilgili belirsizliklerin devam ettiği ortamda Dolar'daki dirençli görüntü Ons Altın üzerinde baskı yapmaya devam edebilir.’ açıklamasında bulundu. Gram altın bugün 436,41 liradan alınıyor, 436,49 liradan satılıyor.
2
Abone Ol
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın bugün 436,41 liradan alınıyor, 436,49 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın bugün 710,00 liradan alınıyor, 723,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR? Yarım altın bugün 1.421,00 liradan alınıyor, 1.444,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Cumhuriyet altını 2.833,00 liradan alınıyor, 2.877,00 liradan satılıyor.
Küresel çapta risk iştahının belirgin şekilde bozulmasıyla Dolar yükseliş kaydederken, bir süredir güçsüz bir görüntü sergileyen değerli maden Dolar'daki hareketle birlikte baskı altında kalmaya devam etti. Şu aşamada, özellikle ABD'deki teşvik paketi ile ilgili belirsizliklerin devam ettiği ortamda Dolar'daki dirençli görüntü Ons Altın üzerinde baskı yapmaya devam edebilir ve değerli maden 1.848 direncinin altında kalarak 1.829 seviyesini hedefleyebilir. Bir sonraki hedef ise 1.810 seviyesinde. Öte yandan, olası yükselişlerde 1.848 direncinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.866 hedef olabilir.
4
Abone Ol
TEPKİ YÜKSELİŞİ GÜÇ KAZANAMADI
Meksa Yatırım
İlk destekler 1.832-1.830 seviyelerinde bulunuyor. Sonraki destekler ise 1.817-1.810 ve 1.800 olarak görülüyor. İlk dirençler 1.846-1.852 seviyelerinde. Bu seviyelerin geçilmesi durumunda tepki çıkışının devamıyla sonraki dirençler ve 1.866 ve 1.875-1.882 noktalarında bulunuyor. Zayıf görünüm devam ediyor. "