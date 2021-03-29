Altın fiyatları 29 Mart: Anlık, canlı çeyrek, gram altın bugün ne kadar?

İŞTE YENİ HAFTANIN KRİTİK GÜNDEM MADDELERİ Yeni haftada ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell'ın konuşmaları ile yoğun veri gündemi takip edilecek. Yurt içinde ise, pazartesi BDDK'nın yayımlayacağı şubat bankacılık sektörü net kar/zarar durumu, çarşamba dış ticaret dengesi ve ekonomik güven endeksi, perşembe imalat sanayi PMI verileri takip edilecek.



Haftanın ikinci yarısında küresel bazda beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerle dünya genelinde pay piyasalarında haftanın ilk yarısındaki düşüşler büyük oranda telafi edildi.



Hafta içinde açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, ekonomilerdeki toparlanmanın genel olarak beklentilerin üzerinde olduğuna işaret etti. İmalat sanayi PMI, Almanya'da 66,6 puanla Nisan 1996'dan bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, ABD'de 59'a, Avro Bölgesi'nde 62,4'e ve İngiltere'de 52'ye çıktı.



ABD 10 yıllık tahvil faizleri sekiz haftalık yükseliş eğiliminin ardından bu hafta 4 baz puan düşüşle, yüzde 1,66'ya geriledi.



Emtia fiyatlarında bu hafta değer kayıpları yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı haftayı önceki kapanışın hemen altında 64,3 dolardan tamamlarken, bakırın libresi haftayı yüzde 0,4 düşüşle 4,1 dolardan tamamladı.



