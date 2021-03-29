Altın fiyatları 29 Mart: Anlık, canlı çeyrek, gram altın bugün ne kadar?
Altın fiyatları anlık ve canlı olarak takip ediliyor. 29 Mart itibari ile altında yaşanan değişimler araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı geçtiğimiz hafta yüzde 9,89 kazançla 445,70 liraya yükseldi. Peki bugün çeyrek, gram altın ne kadar? İşte yapılan son açıklamalar
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Altın fiyatları, 29 Mart itibari ile yoğun ilgi görüyor. Bir süredir düşüş yaşanan altın fiyatlarının yükselişe geçmesinin ardından yatırımcılar ve altın alacak olan vatandaşlar fiyatlardaki gelişmeleri yakından takip etmeye başladılar. Altının ons fiyatı da iki haftalık yükselişin ardından haftayı bir önceki haftaya göre yüzde 0,8 azalışla 1.732 dolardan kapattı. Gram altın bugün 447,56 liradan alınıyor, 447,63 liradan satılıyor. İşte güncel açıklamalar
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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın bugün 447,56 liradan alınıyor, 447,63 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın bugün 721,00 liradan alınıyor, 738,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR? Yarım altın bugün 1.435,00 liradan alınıyor, 1.476,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Cumhuriyet altını 2.863,00 liradan alınıyor, 2.939,00 liradan satılıyor.
Yeni haftada ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell'ın konuşmaları ile yoğun veri gündemi takip edilecek. Yurt içinde ise, pazartesi BDDK'nın yayımlayacağı şubat bankacılık sektörü net kar/zarar durumu, çarşamba dış ticaret dengesi ve ekonomik güven endeksi, perşembe imalat sanayi PMI verileri takip edilecek.
Haftanın ikinci yarısında küresel bazda beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerle dünya genelinde pay piyasalarında haftanın ilk yarısındaki düşüşler büyük oranda telafi edildi.
Hafta içinde açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, ekonomilerdeki toparlanmanın genel olarak beklentilerin üzerinde olduğuna işaret etti. İmalat sanayi PMI, Almanya'da 66,6 puanla Nisan 1996'dan bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, ABD'de 59'a, Avro Bölgesi'nde 62,4'e ve İngiltere'de 52'ye çıktı.
ABD 10 yıllık tahvil faizleri sekiz haftalık yükseliş eğiliminin ardından bu hafta 4 baz puan düşüşle, yüzde 1,66'ya geriledi.
Emtia fiyatlarında bu hafta değer kayıpları yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı haftayı önceki kapanışın hemen altında 64,3 dolardan tamamlarken, bakırın libresi haftayı yüzde 0,4 düşüşle 4,1 dolardan tamamladı.
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Altının ons fiyatı da iki haftalık yükselişin ardından haftayı bir önceki haftaya göre yüzde 0,8 azalışla 1.732 dolardan kapattı.
Küresel piyasalarda 29 Mart haftasında, pazartesi Dünya Bankası Başkanı David Malpass'ın, salı Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva'ın konuşmaları ile perşembe IMF’nin Mali İzleme Raporu’nun 2. Bölümü takip edilecek.