Altın fiyatları 29 Eylül: Anlık, canlı çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?

ABD’de bunlar olurken Çin’i de unutmamak gerek. Sonuçta geçtiğimiz hafta Evergrande borç krizinin yayılma endişesi borsalarda sert satışlara neden olmuştu. Hala böyle bir ihtimal var ve her ne kadar borçları yapılandırıyoruz şeklinde ifadeler gelse bile, piyasa hala tedirgin ve bu durum zaman zaman altında sınırlı pozitif bir katkı sağlayabilir.



Sonuç olarak, altın yılın kalanı için çok parlak görülmüyor. Sınırlı yükseliş beklentim bulunmakta ve işin temel hikayeleri ağır bastığı için bundan sonraki dönemde de yukarıda bahsettiğim gelişmelerin, yakından takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ons altında 03 Eylül itibariyle izlediğim bir alçalan kanal bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde, bu alçalan kanalın alt sınırına doğru hareketlerde ısrarcı kalmasına rağmen çok güçlü bir görünüm izlenmemişti. Bu da altının bir süre daha alçalan kanal hareketini korumasını sağladı.



Kanalın alt bandı 1736 dolar seviyesinden geçiyor. Bu seviye destek konumunda ve bu destek noktası kırılması durumunda satışların daha da hızlanabileceğini düşünüyorum. Olası böyle bir senaryoda 1676-1687 dolar aralığı gündeme gelebilir. Ons altın, mart ve ağustos aylarında bu belirttiğim dip seviyelerinden destek bulduğu için bu senenin en düşük noktaları olarak bulunuyor. Bu nedenle ana destek olarak izliyorum. Olası bir satışta bu desteklere kadar karşılanması yeniden tepkileri destekler. Bu desteklerin altında ise 1575 dolar seviyesini telaffuz etmeye başlayabiliriz. Buna karşın, kanalın üst sınırı 1776 dolar olarak görülüyor. Kısa vadede izlenecek direnç noktası olurken bu direnci kırması 1787 dolar ve 1812 dolar direnç noktalarına doğru hareketini destekleyebilir. Daha önceki yazılarımda da ifade ediyordum aslında bu dirençlerden ziyade daha çok 1835 dolar direncinin önemli olduğunu düşünüyorum. Geçtiğimiz haftalarda da bu direnci test etmiş ancak çok başarılı olamadığı için satışlarla karşılanmıştı. Bu nedenle 1835 dolar direnci kırılması gerekiyor ki altında yükselişin kademeli bir şekilde başladığını söyleyebilelim. Kısa vade için 1736-1776 dolar aralığını izlemeye devam edebiliriz. Bu aralığın alt sınırına yakınız ve bu hafta bu destek kırılırsa bir miktar daha satışlar devam edebilir.