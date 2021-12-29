Altın fiyatları 29 Aralık: 1 gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? İşte canlı takip ekranı

GRAM ALTINDA 675 TL KRİTİK SEVİYE

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı



Yılın son haftasında küresel piyasaların ağırlıklı olarak yeni yıl tatilinde olması nedeniyle makro ekonomik gündem oldukça sakin. Herhangi bir anlık haber akışının olmaması halinde de bu hafta içerisinde aşırı oynaklıklar beklenmiyor. Pazartesi günü yeni haftanın başlangıcından itibaren ile 1800 dolar üzerinde seyrini sürdüren ons altın üzerinde, haftanın geri kalanında gerek ABD dolar endeksi gerekse ABD 10 yıllık tahvil faizleri tarafından gelebilecek etkileri pek görmüyorum. Dolayısıyla, 1792 dolar– 1812 dolar bant aralığında bir hareket baz senaryo olacaktır.



