Altın fiyatları 29 Aralık: 1 gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? İşte canlı takip ekranı
Çeyrek altın ve gram altın fiyatları yakından takip ediliyor ve düşüş-yükselişlere göre işlemler gerçekleştiriliyor. Tarihi yükselişin ardından altın fiyatlarında geçtiğimiz hafta sert bir düşüş yaşandı. 29 Aralık itibari ile uzun süredir 1800 doların altında seyreden ons altın 1810 dolar civarında denge arayışına başladı. Fed'in faiz artırma ihtimalinin yükselişe geçmesi altın fiyatlarını etkileyen faktörler arasında. Peki, Çeyrek altın ne kadar? 1 gram altın kaç TL?
Altın fiyatları, 29 Aralık itibari ile gündemde yer alıyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy, ‘Yeni yılın ilk haftasında küresel piyasaların açılması ve piyasadaki hareketliliğin yeniden gündeme gelmesi ile gram altında 675TL altındaki fiyat seviyeleri alım fırsatları olarak görülebilir.’ açıklamasını yaptı.Gram altın bugün 696,50 liradan alınıyor, 696,68 liradan satılıyor.
İŞTE ALTIN FİYATLARI
1 GRAM ALTIN NE KADAR ve KAÇ TL?
Gram altın bugün 696,50 liradan alınıyor, 696,68 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 1.124,00 liradan alınıyor, 1.179,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 2.246,00 liradan alınıyor, 2.362,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 4.501,00 liradan alınıyor, 4.703,00 liradan satılıyor.
Anlık ve canlı altın fiyatları için tıklayınız
Gram altın bugün 696,50 liradan alınıyor, 696,68 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 1.124,00 liradan alınıyor, 1.179,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 2.246,00 liradan alınıyor, 2.362,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 4.501,00 liradan alınıyor, 4.703,00 liradan satılıyor.
Anlık ve canlı altın fiyatları için tıklayınız
GRAM ALTINDA 675 TL KRİTİK SEVİYE
Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı
Yılın son haftasında küresel piyasaların ağırlıklı olarak yeni yıl tatilinde olması nedeniyle makro ekonomik gündem oldukça sakin. Herhangi bir anlık haber akışının olmaması halinde de bu hafta içerisinde aşırı oynaklıklar beklenmiyor. Pazartesi günü yeni haftanın başlangıcından itibaren ile 1800 dolar üzerinde seyrini sürdüren ons altın üzerinde, haftanın geri kalanında gerek ABD dolar endeksi gerekse ABD 10 yıllık tahvil faizleri tarafından gelebilecek etkileri pek görmüyorum. Dolayısıyla, 1792 dolar– 1812 dolar bant aralığında bir hareket baz senaryo olacaktır.
Yılın son haftasında küresel piyasaların ağırlıklı olarak yeni yıl tatilinde olması nedeniyle makro ekonomik gündem oldukça sakin. Herhangi bir anlık haber akışının olmaması halinde de bu hafta içerisinde aşırı oynaklıklar beklenmiyor. Pazartesi günü yeni haftanın başlangıcından itibaren ile 1800 dolar üzerinde seyrini sürdüren ons altın üzerinde, haftanın geri kalanında gerek ABD dolar endeksi gerekse ABD 10 yıllık tahvil faizleri tarafından gelebilecek etkileri pek görmüyorum. Dolayısıyla, 1792 dolar– 1812 dolar bant aralığında bir hareket baz senaryo olacaktır.
Gram altın tarafında ise dolar/TL kurundaki hareketlerden ötürü, ons altına nispeten daha hareketli fiyatlamaların yaşanmasını doğal karşılıyorum. Yeni yılın ilk haftasında küresel piyasaların açılması ve piyasadaki hareketliliğin yeniden gündeme gelmesi ile gram altında 675TL altındaki fiyat seviyeleri alım fırsatları olarak görülebilir. Döviz kuru tarafında pazartesi günü yaşanan yüzde 8 oranındaki gün içi oynaklık, henüz stabil bir hareketin sağlanamadığını gösteriyor. Benzer şekilde yukarı yönde hareketlerin gündeme gelmesi halinde bahsetmiş olduğum 675TL altı fırsatların yakalanması yeni yılın ilk haftası itibariyle daha zor hale gelebilir.