Altın fiyatları 28 Temmuz: Canlı, anlık, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte altın yorumları

Başka bir açıdan baktığımızda ise vaka sayılarının halen daha artmaya devam etmesi ve salgının bizi terk etmemesi piyasadaki belirsizliği tetikliyor. Her ne kadar aşı ile ilgili gelişmeler daha yüksek tondan gelse de henüz tam olarak belirsizliğin üstünü örtmüş değil. Geçtiğimiz gün ABD Başkanı Trump’ın salgına yönelik gelişmelerin daha kötüye gitmesi sonrası iyileşme olacağını belirtmesi durumun hassasiyetini ortaya koydu ve ons altında yükseliş eğilimi hızlandı. Böyle bir ortamda ons altına olan talebin devam etmesi oldukça olası görünüyor.

Tüm bunlarla birlikte ons altını destekleyecek gelişmelerin varlığının korunduğunu söylemek mümkün. Biz her geri çekilmenin bir alım fırsatı verdiğini düşünüyor. Her geçen gün ise geri çekilmelerin boyunun kısaldığını izliyoruz. Dolayısıyla ons altında sert bir aşağı yönde düzeltme olsa dahi yukarıda saydığım gelişmeler konu başlığı olarak kalmaya devam ettiği sürece yükseliş potansiyeli korunacaktır. Mevcut durumda tüm şartlar altını desteklemeye devam ediyor.