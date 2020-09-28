Altın fiyatları 28 Eylül: Anlık, canlı gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yükselir mi, düşer mi?
Altın fiyatları anlık ve canlı olarak takip ediliyor ve yatırımcılar bu fiyatlara göre alım satım işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Yurt içinde de hem dolardaki güçlenme hem de ons fiyatındaki düşüşün etkisiyle satış baskısı altında kalan gram altın, iki haftalık yükselişine son verdi ve 451,3 lirayla 26 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Peki bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları ve yorumları
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Altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. Yatırımcılar ve altın alacak olan vatandaşlar fiyatlardaki değişiklikleri yakından takip ediyorlar. Gram altın an itibariyle 458,75 liradan alınıyor ve 458,85 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 750,60 liradan alınıyor, 757,70 liradan satılıyor. Kovid-19 tedbirlerinin yeniden gündeme gelmesi ve bu paralelde güçlenen doların etkisiyle uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı geçen hafta yüzde 4,4 değer kaybederken, haftayı da 2 ayın en düşük seviyesinden kapattı.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın an itibariyle 458,75 liradan alınıyor ve 458,85 liradan satılıyor.
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ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın bugün 750,60 liradan alınıyor, 757,70 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR? Yarım altın bugün 1.496,50 liradan alınıyor, 1.513,50 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Cumhuriyet altını 2.992,90 liradan alınıyor, 3.015,20 liradan satılıyor.
Kovid-19 tedbirlerinin yeniden gündeme gelmesi ve bu paralelde güçlenen doların etkisiyle uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı geçen hafta yüzde 4,4 değer kaybederken, haftayı da 2 ayın en düşük seviyesinden kapattı.
Küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirlerin yeniden gündeme gelmesi ve bu paralelde güçlenen doların etkisiyle geçen hafta yüzde 3,2 değer kaybederek 459,6 lirayla son 5 haftanın en kötü kapanışını gerçekleştirdi.
Artan vaka sayıları nedeniyle bazı ülkelerde Kovid-19 tedbirlerinin yeniden gündeme gelmesi geçen hafta risk iştahını azaltan en önemli gelişme olurken, hastalığın tedavisine ilişkin yeni bir haber akışının sağlanamaması da yeni bir dalga endişelerini artırdı.
Buna ek olarak geçen hafta dünya genelinde açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin de beklentilerin altında kalması, küresel ekonomiye ilişkin belirsizliklerin sürmesini beraberinde getirdi.
Tüm bu gelişmeler, her ne kadar geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'ye daha fazla para harcaması çağrısında bulunsa da doların güçlenmesine neden oldu
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27 Temmuz'dan bu yana 92-94 bandında seyreden dolar endeksi, yaklaşık iki ayın en yüksek seviyesi olan 94,7'ye kadar çıkmasının ardından geçen haftayı yüzde 1,7 artışla 94,6'dan tamamladı.
Yaklaşık 1,5 aydır 1.900-2.000 dolar bandında hareket eden altının onsu ise dolardaki güçlenmenin etkisiyle geçen haftayı sert düşüşle kapattı. Uluslararası piyasalarda 1.848,89 dolarla 22 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyeyi gören altının ons fiyatı, geçen hafta yüzde 4,4 kayıpla 1.865 dolara geriledi.
Yurt içinde de hem dolardaki güçlenme hem de ons fiyatındaki düşüşün etkisiyle satış baskısı altında kalan gram altın, iki haftalık yükselişine son verdi ve 451,3 lirayla 26 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Gram altın geçen haftayı ise yüzde 3,2 kayıpla 459,6 liradan tamamlayarak son 5 haftanın en kötü kapanışını gerçekleştirdi.