Altın fiyatları 28 Eylül: Anlık, canlı gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yükselir mi, düşer mi?

GRAM ALTINDA 5 HAFTANIN EN KÖTÜ KAPANIŞI Kovid-19 tedbirlerinin yeniden gündeme gelmesi ve bu paralelde güçlenen doların etkisiyle uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı geçen hafta yüzde 4,4 değer kaybederken, haftayı da 2 ayın en düşük seviyesinden kapattı.



Küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirlerin yeniden gündeme gelmesi ve bu paralelde güçlenen doların etkisiyle geçen hafta yüzde 3,2 değer kaybederek 459,6 lirayla son 5 haftanın en kötü kapanışını gerçekleştirdi.



Artan vaka sayıları nedeniyle bazı ülkelerde Kovid-19 tedbirlerinin yeniden gündeme gelmesi geçen hafta risk iştahını azaltan en önemli gelişme olurken, hastalığın tedavisine ilişkin yeni bir haber akışının sağlanamaması da yeni bir dalga endişelerini artırdı.



Buna ek olarak geçen hafta dünya genelinde açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin de beklentilerin altında kalması, küresel ekonomiye ilişkin belirsizliklerin sürmesini beraberinde getirdi.



Tüm bu gelişmeler, her ne kadar geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'ye daha fazla para harcaması çağrısında bulunsa da doların güçlenmesine neden oldu



