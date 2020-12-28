Altın fiyatları 28 Aralık: Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte son durum
Altın fiyatları anlık ve canlı olarak takip ediliyor. Yatırımcılar altın fiyatlarındaki değişikliklere göre işlemlerini yapıyorlar. Geçtiğimiz hafta altın, dolar, euro kaybettirdi; borsa ise yatırımcısına kazandırdı. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı geçtiğimiz hafta yüzde 0,63 kayıp yaşadı. İşte 28 Aralık çeyrek altın, gram altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatları
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Altın fiyatları 28 Aralık itibari ile merak edilen konular arasında bulunuyor. Gram altın bugün 461,21 liradan alınıyor, 461,34 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 747,70 liradan alınıyor, 755,10 liradan satılıyor. Hürriyet gazetesi yazarı Zeynel Balcı ‘Mutasyon geçiren virüse karşı aşının etkili olabileceği haberleri, aşı uygulamasının başlaması, devam eden risk iştahı, Brexit konusunda anlaşma haberleri tepki çıkışını zayıflattı.’ dedi. İşte güncel fiyatlar
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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın bugün 461,21 liradan alınıyor, 461,34 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın bugün 747,70 liradan alınıyor, 755,10 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR? Yarım altın bugün 1.495,30 liradan alınıyor, 1.508,80 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Cumhuriyet altını 2.986,00 liradan alınıyor, 3.008,30 liradan satılıyor.
İşte Hürriyet gazetesi yazarı Zeynel Balcı'nın bu haftaki yazısı...
2020 yılının son haftasına piyasalar mutlu giriyor. Salgın hastalığa ve reel ekonomilerdeki sıkıntılara rağmen para ve özellikle sermaye piyasaları kazançlı bir yılı geride bırakıyor. Geçen haftanın en önemli gündemi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararıydı. TCMB, piyasa beklentilerini karşıladı ve faiz oranını 2 puan arttırarak yüzde 17 seviyesine yükseltti. Son dönemde piyasa dostu kararlar gerek iç gerekse dış finans çevrelerinden olumlu tepkiler alıyor. Dış bakışı gösteren önemli parametrelerden biri olan Türkiye’nin 5 yıllık risk primi (CDS) oranı düşmeye devam ediyor. Geçen hafta 320 seviyelerini gördü. Hatırlanırsa kasım ayına kadar 500 seviyesinin üzerindeydi. Bu görünüm Türkiye’ye yönelik algının daha iyi bir seviyeye geldiğini gösteriyor. Bu görünüm Türkiye para ve sermaye piyasalarına ilgiyi artırmakla birlikte Türkiye’nin borçlanma maliyetlerine olumlu etkileri olabilir. Ancak bu algının önümüzdeki dönemde korunması önemli olacak.
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POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİ
Merkez Bankası (TCMB) son dönemdeki faiz kararları ve diğer uygulamalarıyla ciddi bir politika değişikliğine gittiğini gösterdi. Faiz artışı ve parasal sıkılaştırma politikasıyla önceliğin enflasyon olduğunu deklare etmiş oldu. Yüksek faiz ile döviz kurları ve talebin baskılanmasıyla enflasyonun düşürülmesi hedefleniyor. Sonraki aşamada beklenen gerileyen enflasyon ile faiz indirimlerinin gelmesi tabi ki. Buna karşılık yüksek faiz ile birlikte ekonomideki büyümenin zayıflaması gibi bir durum ile karşılaşılması muhtemeldir. Ayrıca yüksek faizin yavaşlayan ekonomiyle birlikte borç ödeme kapasitesinin zayıflatılması gibi olası sonuçlarını da hesaba katmak gerekecek. Diğer yandan yavaşlayan ekonomi son aylarda artış eğilimindeki cari açığı aşağıya çekebilir. Cari açıktaki gerileme döviz kurları üzerindeki düşüş yönlü baskıyı artırabilir.
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ALTIN 1.900 DOLARIN ÜZERİNDE KALAMADI
Virüsün mutasyona uğradığı haberleriyle altın fiyatında (ons dolar) tepki yükselişi görülmüştü. Ancak mutasyon geçiren virüse karşı aşının etkili olabileceği haberleri, aşı uygulamasının başlaması, devam eden risk iştahı, Brexit konusunda anlaşma haberleri tepki çıkışını zayıflattı. ABD dolarındaki zayıf seyir devam etmekle birlikte son günlerde altın üzerindeki etkileri azaldı. Olağandışı bir gelişme olmazsa yatay seyir bir süre daha korunabilir. Aşı haberleriyle yükselişini sürdüren petrol fiyatları ise mutasyon haberi ve İngiltere’ye uçuşların yasaklanmasıyla kâr satışlarıyla karşılaştı. Fakat çıkış trendi korunuyor. Bu dönem petrol fiyatları için aşı ve mutasyon haberleriyle ABD petrol stokları izlenmeye devam ediliyor.
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BORSA DİRENÇ BÖLGESİNDE
Borsada çıkış trendi sürmekle birlikte uzun dönem trend direnç seviyeleri test ediliyor. İlk direnç 1.450 seviyesinde görülürken bu seviyelerde kâr satışları görülebilir. Bu seviyenin üzerinde çıkışın devamıyla sonraki dirençler 1.500-1.600 seviyelerinde bulunuyor. İlk destek ise 1.400 seviyesinde. Bu seviyenin altında verilecek destek noktaları 1.368 ve 1.350 seviyelerinde görülüyor. Çıkış trendi korunuyor. Ancak direnç seviyelerinde kâr satış olasılığını dikkate almakta yarar var.
DOLAR/TL'DE 7.50 ÖNEMLİ
Dolar/TL kurunda düşüş eğilimi sürmekle birlikte 7.50 seviyesi önemini koruyor. Bu seviyenin altında kalınması durumunda sonraki destek noktaları 7.30-7.25 seviyelerinde bulunuyor. Olası tepki alımlarında ilk dirençler ise 7.60-7.67 ve 7.80 seviyelerinde. Tepki çıkışının güç kazanması için 7.80 seviyesinin geçilmesi önemli olacak. Ancak henüz bu güç oluşmuş görülmüyor. Destek seviyelerinde tepki alım denemeleri görülse de satış baskısı korunuyor.