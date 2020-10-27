Canlı altın fiyatları 27 Ekim: Anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte altın yorumları

ONS ALTINDA BELİRGİN BİR YÜKSELİŞ OLMAMASI DİKKAT ÇEKİCİ Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı



Dün itibariyle özellikle ABD ve Avrupa piyasalarında risk iştahının düştüğü bir haftaya başladık. Risk algısındaki dalgalanmanın bu hafta içerisinde de devam etmesini bekliyoruz nitekim bugün de Asya piyasaları düşüşle açıldı.



Risk iştahının düşmesinin sonucunu da Avrupa’da özellikle Almanya ve Fransa borsa endeksleri önderliğinde bir geri çekilme şeklinde gözlemledik ve bu durum Borsa İstanbul 100 endeksine de yansıdı. Ancak riskten kaçış söz konusu iken ons altın tarafında çok belirgin bir yükseliş olmaması dikkat çekici. Ons altının önünde şu anda 1.910 dolar seviyesinde güçlü bir direnç var. Bu direncin özellikle son 1 aydır güçlü şekilde çalıştığını görüyoruz ve 1 aylık zaman zarfında 1.910 dolar seviyesinin üzerine çıkışlarda ons altın kalıcı olamıyor. Bunda hem petrol fiyatlarının yukarı yönde toparlanamaması ve dün itibariyle son 3 haftanın en düşük fiyat seviyelerine gerilemiş olması da hem de ABD seçimleri yaklaşırken de yatırım enstrümanlarına dair pozisyon almakta henüz kararsızlığının devam etmesi etkili görülüyor.