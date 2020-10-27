Canlı altın fiyatları 27 Ekim: Anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte altın yorumları
Altın fiyatları, piyasalardaki hareketlilik dolayısıyla yakından takip ediliyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 804,00 lira, Cumhuriyet altını 3.289,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,64 yükselişle 496,20 liradan işlem gördü. Gram altın an itibariyle 501,98 liradan alınıyor, 502,07 liradan satılıyor.
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Altın fiyatları canlı ve anlık olarak araştırılıyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarındaki değişimler yatırımcılar ve altın alacak vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy konu ile ilgili, 'Ons altında yukarı yönlü hareketlerde 1.913 ve 1.920 dolar seviyelerinin yakın takip edilmesini öneriyorum. 1.913 dolar üzerine çıkması halinde 1.920 dolar seviyesini hızlı bir şekilde aynı gün içinde test ederse bu durumda yeni bir yükseliş kanalının oluşma ihtimalinin kuvvetlenmesinden bahsedebiliriz.' dedi. İşte güncel altın fiyatları ve yorumları
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27 EKİM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın 501,98 liradan alınıyor, 502,07 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın bugün 813,30 liradan alınıyor, 820,60 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR? Yarım altın bugün 1.626,70 liradan alınıyor, 1.641,10 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Cumhuriyet altını 3.254,30 liradan alınıyor, 3.270,60 liradan satılıyor.
ONS ALTINDA BELİRGİN BİR YÜKSELİŞ OLMAMASI DİKKAT ÇEKİCİ
Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı
Dün itibariyle özellikle ABD ve Avrupa piyasalarında risk iştahının düştüğü bir haftaya başladık. Risk algısındaki dalgalanmanın bu hafta içerisinde de devam etmesini bekliyoruz nitekim bugün de Asya piyasaları düşüşle açıldı.
Risk iştahının düşmesinin sonucunu da Avrupa’da özellikle Almanya ve Fransa borsa endeksleri önderliğinde bir geri çekilme şeklinde gözlemledik ve bu durum Borsa İstanbul 100 endeksine de yansıdı. Ancak riskten kaçış söz konusu iken ons altın tarafında çok belirgin bir yükseliş olmaması dikkat çekici. Ons altının önünde şu anda 1.910 dolar seviyesinde güçlü bir direnç var. Bu direncin özellikle son 1 aydır güçlü şekilde çalıştığını görüyoruz ve 1 aylık zaman zarfında 1.910 dolar seviyesinin üzerine çıkışlarda ons altın kalıcı olamıyor. Bunda hem petrol fiyatlarının yukarı yönde toparlanamaması ve dün itibariyle son 3 haftanın en düşük fiyat seviyelerine gerilemiş olması da hem de ABD seçimleri yaklaşırken de yatırım enstrümanlarına dair pozisyon almakta henüz kararsızlığının devam etmesi etkili görülüyor.
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Ons altında yukarı yönlü hareketlerde 1.913 ve 1.920 dolar seviyelerinin yakın takip edilmesini öneriyorum. 1.913 dolar üzerine çıkması halinde 1.920 dolar seviyesini hızlı bir şekilde aynı gün içinde test ederse bu durumda yeni bir yükseliş kanalının oluşma ihtimalinin kuvvetlenmesinden bahsedebiliriz.
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KISA VADEDE BELİRSİZLİKLER İÇ İÇE GEÇMİŞ DURUMDA
Enver Erkan – Tera Yatırım Ekonomisti
ABD’de mali teşvik paketi umutları azaldıkça altın da baskı altında kalıyor ve 1900 doların üzerinde çok da yukarı doğru uzaklaşamıyor. Bir yandan da seçim belirsizliğinden dolayı çok da düşemiyor. Altını yakın dönemde yine dolar yönlendirmeye devam edecek görünüyor, çünkü risk algılanışı dolar üzerinden fiyatlara yansıyor ve altın açısından kısa vadedeki fiyatlamalarda direkt bir risk ilişkisi söz konusu değil. Dolayısıyla, mali teşvik iyimserliğinin dolar endeksini baskıladığı durumlarda altın pozitif, teşvik umutları azaldığında da dolar endeksi arttığından altın negatif oldu. Fiyatlama dinamikleri uzun dönemde normale dönecektir, ancak kısa vadede belirsizlikler iç içe geçmiş durumda.
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Seçimden sonra mali teşvik konusu kadar, Covid-19 vakalarının ekonomik etkisi ve aşı haberlerine de bakmak durumunda olacağız. Kaotik seçim ya da kesin Biden/Trump galibiyeti gibi durumlar, sonra Biden gelirse daha fazla mali genişleme, Trump gelirse daha indirgenmiş mali paket beklentileri gelir.
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Piyasa olumluyu fiyatlar, ancak Biden reaksiyon aralığını genişletir. Uzun dönemde ise dinamikler bildiğimiz ezberlere dönecektir ve parasal ve mali teşvikler altını olumlu etkileyecektir.