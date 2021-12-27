Altın fiyatları canlı takip: 27 Aralık gram altın ne kadar, kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? İşte son durum
Altın fiyatları, 27 Aralık itibari ile araştırılan konulardan biri oldu. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları, yatırımcılar ve altın alacak olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2022 yılında enflasyonun FED’in %2’lik tahmini doğrultusunda gelmesi, ons altının 1.800 doların altına kalıcı olarak sarkmasına neden olabilecek. Peki, 27 Aralık gram altın ne kadar, kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatları anlık ve canlı olarak takip ediliyor. Altın fiyatlarında yaşanan hareketliliğin ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları gündemde yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ardından altın fiyatlarında düşüş başladı. Enflasyona karşı en iyi koruma araçlarından biri olarak gösterilen ons altın 1.800 doların üzerinde olmaya devam ediyor. Gram altın bugün 670,03 liradan alınıyor, 670,20 liradan satılıyor.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
1 GRAM ALTIN NE KADAR ve KAÇ TL?
Gram altın bugün 670,03 liradan alınıyor, 670,20 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 1.082,00 liradan alınıyor, 1.154,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 2.165,00 liradan alınıyor, 2.312,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 4.337,00 liradan alınıyor, 4.601,00 liradan satılıyor.
Anlık ve canlı altın fiyatları için tıklayınız
Gram altın bugün 670,03 liradan alınıyor, 670,20 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 1.082,00 liradan alınıyor, 1.154,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 2.165,00 liradan alınıyor, 2.312,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 4.337,00 liradan alınıyor, 4.601,00 liradan satılıyor.
Anlık ve canlı altın fiyatları için tıklayınız
ALTIN FİYATLARI BU HAFTA NASIL OLUR?
Son yıllarda gerçekleşen parasal genişleme sonrası enflasyonun beklenenden hızlı yükselmesi ve geçici olmayacağına dair endişelerin oluşması enflasyona karşı en iyi koruma araçlarından biri olarak gösterilen ons altını 1.800 doların üzerinde tutmaya devam ediyor.
2022 yılında enflasyonun FED’in %2’lik tahmini doğrultusunda gelmesi, ons altının 1.800 doların altına kalıcı olarak sarkmasına neden olabilirken, faiz artışlarının enflasyonu düşürmek için yeterli olmaması durumunda ise altında 1.850 doların üzerine doğru bir hareket görülebilir.
Uzmanlar teknik olarak önümüzdeki hafta, ons altında aşağı yönlü hareketin olması durumunda güçlü bir destek seviyesi olan 1.805 dolar ve 100 günlük hareketli ortalaması olan 1.789 Dolar seviyesinin takip edilmesi gerektiğini yukarı yönlü hareketlerde ise, 1.815 ve 1.822 Dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak takip edilebileceğini belirtiyor.
2022 yılında enflasyonun FED’in %2’lik tahmini doğrultusunda gelmesi, ons altının 1.800 doların altına kalıcı olarak sarkmasına neden olabilirken, faiz artışlarının enflasyonu düşürmek için yeterli olmaması durumunda ise altında 1.850 doların üzerine doğru bir hareket görülebilir.
Uzmanlar teknik olarak önümüzdeki hafta, ons altında aşağı yönlü hareketin olması durumunda güçlü bir destek seviyesi olan 1.805 dolar ve 100 günlük hareketli ortalaması olan 1.789 Dolar seviyesinin takip edilmesi gerektiğini yukarı yönlü hareketlerde ise, 1.815 ve 1.822 Dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak takip edilebileceğini belirtiyor.
ALTIN FİYATLARI VE KRİPTO PARALARDA GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?
Ons Altın fiyatları geride kalan haftayı 1800 sınırının üzerinde tamamladı. Pazartesi günü en düşük 1788 dolar olan Ons Altın en yüksek 1804 dolar seviyesine çıktı. Kazanımlarını koruyamayan ons altın kapanışta ise 1788 dolar seviyesine çekildi.
Salı günü de 1800 dolar seviyesinin test eden ons Altın Fiyatları en düşük 1784 dolara geriledikten sonra kapanışı pazartesi günüde olduğu gibi 1788 dolardan yaptı.
Salı günü de 1800 dolar seviyesinin test eden ons Altın Fiyatları en düşük 1784 dolara geriledikten sonra kapanışı pazartesi günüde olduğu gibi 1788 dolardan yaptı.
Haftanın ilk 2 gününde 1800 dolar seviyesinin üzerine çıkan ancak kapanışta tekrar geri dönen ons altın çarşamba günü ise, gün içinde en düşük 1785 dolar en yüksek ise 184 dolar seviyesini gördükten sonra bu seviyede kaldı.
Perşembe günü de kazanımlarını sürdüren ons altın, gün içerisinde tekrar 1800 dolar seviyesinin altına çekilse de tekrar 1810 dolara kadar yükseldi. Ons altın kapanışta 1808 dolar seviyesinde dengelendi.
Ons altın haftalık zirvesine ise 1812 dolar ile cuma günü çıktı. Gün içinde en düşük 1803 dolar olan ons altın kapanışta 1807 dolar seviyesine indi.
Ons altın böylelikle haftayı yüzde 1 oranında yükselişle tamamladı.
Perşembe günü de kazanımlarını sürdüren ons altın, gün içerisinde tekrar 1800 dolar seviyesinin altına çekilse de tekrar 1810 dolara kadar yükseldi. Ons altın kapanışta 1808 dolar seviyesinde dengelendi.
Ons altın haftalık zirvesine ise 1812 dolar ile cuma günü çıktı. Gün içinde en düşük 1803 dolar olan ons altın kapanışta 1807 dolar seviyesine indi.
Ons altın böylelikle haftayı yüzde 1 oranında yükselişle tamamladı.