Altın fiyatları canlı takip: 27 Aralık gram altın ne kadar, kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? İşte son durum

ALTIN FİYATLARI BU HAFTA NASIL OLUR?

Son yıllarda gerçekleşen parasal genişleme sonrası enflasyonun beklenenden hızlı yükselmesi ve geçici olmayacağına dair endişelerin oluşması enflasyona karşı en iyi koruma araçlarından biri olarak gösterilen ons altını 1.800 doların üzerinde tutmaya devam ediyor.



2022 yılında enflasyonun FED’in %2’lik tahmini doğrultusunda gelmesi, ons altının 1.800 doların altına kalıcı olarak sarkmasına neden olabilirken, faiz artışlarının enflasyonu düşürmek için yeterli olmaması durumunda ise altında 1.850 doların üzerine doğru bir hareket görülebilir.



Uzmanlar teknik olarak önümüzdeki hafta, ons altında aşağı yönlü hareketin olması durumunda güçlü bir destek seviyesi olan 1.805 dolar ve 100 günlük hareketli ortalaması olan 1.789 Dolar seviyesinin takip edilmesi gerektiğini yukarı yönlü hareketlerde ise, 1.815 ve 1.822 Dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak takip edilebileceğini belirtiyor.