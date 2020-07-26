Altın fiyatları 26 Temmuz: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? Altın düşer mi?
Altın fiyatları anlık olarak takip ediliyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları 26 Temmuz’un gelmesi ile beraber yoğun ilgi görüyor. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta cuma günü itibari ile yüzde 4,91 kazanımla 419,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,86 artışla 2.781,00 liraya çıktı. 26 Temmuz’da Gram altın 418, 40 liradan alınıyor, 418,64 liradan satılıyor. Peki altın yükselir mi, düşer mi? İşte güncel fiyatlar ve yorumlar...
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Çeyrek altın ve gram altın fiyatları anlık ve canlı olarak araştırılıyor. Yatırımcılar fiyatlardaki değişikliklere göre işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Bugün gram altın 418, 40 liradan alınıyor, 418,64 liradan satılıyor. Çeyrek altın 683,80 liradan alınıyor, 691 liradan satılıyor. Peki altın yükselir mi düşer mi? İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Seda Yalçınkaya Özer konu ile ilgili , ‘Teknik olarak grafiklere baktığımızda sert yükseliş hareketinden sonra bizi temkinli olamaya itecek görünüm söz konusu. Ancak ons altında henüz yükselişin sonlanacağına yönelik yorum yapamıyoruz.’ dedi. İşte güncel fiyatlar…
26 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın 418, 40 liradan alınıyor, 418,64 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın 683,80 liradan alınıyor, 691 liradan satılıyor.
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YARIM ALTIN NE KADAR? Yarım altın 1.363,30 liradan alınıyor, 1.380,30 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Cumhuriyet altını 2.726,60 liradan alınıyor, 2.750,10 liradan satılıyor.
Seda Yalçınkaya Özer - İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Küresel ölçekte ultra gevşek politikalar ons altının yükselişinde ana etken. Bu hafta Avrupa Birliği Liderlerinin 750 milyar Euro’luk kurtarma paketini onaylaması ons altını destekledi. Aynı zamanda ABD Kongresinde konuşulmaya başlanan ek teşvik paketi de yolda gibi görünüyor. Hükümetler ve Merkez Bankaları ekonomileri desteklemek için halen daha ayaklarını gaz pedalında tutuyorlar. Kısa vadede de gevşek para politikalarının kısılmasına yönelik bir aksiyon beklenmiyor. Dolayıyla ons altını global para politikaları belli bir süre daha desteklemeye devam edecek gibi görünüyor. Ekonomileri desteklemek için açıklanan teşvik paketleri ve salgına yönelik risklerin halen daha varlığını koruması küresel piyasalarda tahvil faizlerini baskılıyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri şu sıralar yüzde 0.60’ın altına gerilemiş durumda. Şayet beklenen enflasyon dikkate alınacaksa reel faiz olarak bakıldığında eksi faiz söz konusu. Dolayısıyla getiri açısından ons altın oldukça ön plana çıkıyor.
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Başka bir açıdan baktığımızda ise vaka sayılarının halen daha artmaya devam etmesi ve salgının bizi terk etmemesi piyasadaki belirsizliği tetikliyor. Her ne kadar aşı ile ilgili gelişmeler daha yüksek tondan gelse de henüz tam olarak belirsizliğin üstünü örtmüş değil. Geçtiğimiz gün ABD Başkanı Trump’ın salgına yönelik gelişmelerin daha kötüye gitmesi sonrası iyileşme olacağını belirtmesi durumun hassasiyetini ortaya koydu ve ons altında yükseliş eğilimi hızlandı. Böyle bir ortamda ons altına olan talebin devam etmesi oldukça olası görünüyor.