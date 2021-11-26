Altın fiyatları 26 Kasım: Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? 1 gram altın kaç TL? İşte canlı takip ekranı
Altın fiyatları anlık ve canlı takip ekranı, 26 Kasım itibari ile yoğun ilgi görüyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında yaşanan gelişmelere göre vatandaşlar altın alımı veya satımı yapıyorlar. Dün gram altının fiyatı, yeni güne yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 704,56 lira seviyesini, en düşük ise 680,75 lira seviyesini gördü. Altın düşer mi yükselir mi sorusu ile ilgili uzmanlar 1835 dolar direncinin üzerinde günlük kapanışlar oluşmadıkça, yükselişin devam etmesinin zor olabileceğini açıkladılar. Peki, bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar? İşte altın fiyatları canlı takip ekranı
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın fiyatları ile ilgili araştırmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Altın fiyatları ne kadar sorusu ile ilgili açıklamalar araştırılıyor. Tarihi yükselişinin ardından altın fiyatlarında son duruma göre bugün 701,81 liradan alınıyor ve 701,96 liradan satılıyor. Vatandaşların ilgi gösterdiği çeyrek altın ise 26 Kasım itibari ile 1100 liranın üstünde seyrediyor. İşte 26 Kasım altın fiyatlarının tamamı
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın bugün 702,96 liradan alınıyor, 703,11 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 1.112,00 liradan alınıyor, 1.152,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 2.224,00 liradan alınıyor, 2.303,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 4.449,00 liradan alınıyor, 4.592,00 liradan satılıyor.
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Gram altın bugün 702,96 liradan alınıyor, 703,11 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 1.112,00 liradan alınıyor, 1.152,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 2.224,00 liradan alınıyor, 2.303,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 4.449,00 liradan alınıyor, 4.592,00 liradan satılıyor.
Anlık ve canlı altın fiyatları için tıklayınız
1835 DOLAR SEVİYESİ GEÇİLMEDİKÇE YÜKSELİŞİN DEVAMI ZOR
Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı
ABD’de kısa hafta olmasına rağmen gelen açıklamalar piyasalarda oynaklığa neden olduğu gibi altının da ivme kaybettiği gözlemleniyor. Geçtiğimiz haftalarda, Fed toplantısından destek bulan tahvil alım programında azaltmaya başlayacaklarını duyuran Fed’in faiz konusunda aceleci olmayacaklarını belirtmesi, piyasada düşük faiz ortamının bir süre daha devam edeceğini sağlarken, altının da bu ortamdan beslenmesini desteklemişti.
Teknik olarak uzun süredir kıramadığı 1835 dolar seviyesini kırarak alımların 1870 – 1880 dolar aralığına doğru yükselişini izlemiştik. Ancak bu haftaki görünüm altının bu seviyeleri aşamamasına ve buralardan dönüşlere neden oldu. ABD Başkanı Biden, Fed Başkan adaylığı için yeniden J. Powell’ı önerirken, yardımcılığı için L. Brainard’ın ismini geçirdi. Senatonun onaylaması sonrası yeni dönemde Powell’ın devam etmesi, mevcut Fed politikasının ve düşük faiz ortamının da devam edeceği beklentisini güçlendirirken, doların ve tahvil faizlerindeki yükselişin hızlanmasına neden oldu.
ABD’de kısa hafta olmasına rağmen gelen açıklamalar piyasalarda oynaklığa neden olduğu gibi altının da ivme kaybettiği gözlemleniyor. Geçtiğimiz haftalarda, Fed toplantısından destek bulan tahvil alım programında azaltmaya başlayacaklarını duyuran Fed’in faiz konusunda aceleci olmayacaklarını belirtmesi, piyasada düşük faiz ortamının bir süre daha devam edeceğini sağlarken, altının da bu ortamdan beslenmesini desteklemişti.
Teknik olarak uzun süredir kıramadığı 1835 dolar seviyesini kırarak alımların 1870 – 1880 dolar aralığına doğru yükselişini izlemiştik. Ancak bu haftaki görünüm altının bu seviyeleri aşamamasına ve buralardan dönüşlere neden oldu. ABD Başkanı Biden, Fed Başkan adaylığı için yeniden J. Powell’ı önerirken, yardımcılığı için L. Brainard’ın ismini geçirdi. Senatonun onaylaması sonrası yeni dönemde Powell’ın devam etmesi, mevcut Fed politikasının ve düşük faiz ortamının da devam edeceği beklentisini güçlendirirken, doların ve tahvil faizlerindeki yükselişin hızlanmasına neden oldu.
Son günlerde, enflasyonist endişeler nedeniyle tahvilde oynaklık izleniyordu. Fed’in enflasyon konusunda panik olmaması ve yükselişin “geçici” vurgusunu yinelemesi, piyasalarda endişe yaratıyor. Powell’ın görevde kalması da enflasyonda mevcut hikayenin devam edeceğinin göstergesi olarak yorumlanınca, tahvildeki yükseliş sürüyor ve yeniden yüzde 1,60 üzerinde seyir izleniyor. Dolar endeksi de haziran ayından bu yana yükselişini koruyor ve son zamanlarda 96,00 seviyesinin üzerinde ısrarcı kalıyor. Bu tablo karşısında ons altında ivme kaybına neden oluyor.
Altında geri çekilmelerin 1780 dolar seviyesinden destek bulduğu görülüyor. Altının bu hareketiyle temkinli olduğu izleniyor. Nedenlerine bakıldığı zaman aslında piyasanın enflasyon konusunda hala ikna olmadığı aynı zamanda yılın sonuna kadar az bir zaman kalmasına rağmen hala ABD endekslerinde bir düzeltme hareketi görülebilir tedirginliği sürüyor.
Diğer konu, petrol fiyatlarında oynaklığın sürmesi, ABD’nin koordineli bir şekilde birkaç ülkeyle rezerv satışı yapmayı planlamasına rağmen beklenen miktarın altında bir satış olacağına dair açıklamalar, petrol fiyatlarının yeniden yukarı yönlü tepki vermesine neden oluyor. Petroldeki bu tablo dünyada enflasyonun yükselişine devam edeceği yorumunu getiriyor ve kısa vadede enflasyonda geçici ifadesinin pek ikna edici olmadığını gösteriyor. Piyasada risk iştahı çok güçlü değil ve yukarıda bahsettiğim birtakım risklerin devam edecek olması, altının da temkinli hareket etmesini sağlıyor.
Buna rağmen, tahvil ve dolardaki hareket, yükselişin sürmesi bu temkinli seyrin yerini satışlara bırakabilir. Böyle bir ihtimali de unutmamak gerekiyor.
Altında geri çekilmelerin 1780 dolar seviyesinden destek bulduğu görülüyor. Altının bu hareketiyle temkinli olduğu izleniyor. Nedenlerine bakıldığı zaman aslında piyasanın enflasyon konusunda hala ikna olmadığı aynı zamanda yılın sonuna kadar az bir zaman kalmasına rağmen hala ABD endekslerinde bir düzeltme hareketi görülebilir tedirginliği sürüyor.
Diğer konu, petrol fiyatlarında oynaklığın sürmesi, ABD’nin koordineli bir şekilde birkaç ülkeyle rezerv satışı yapmayı planlamasına rağmen beklenen miktarın altında bir satış olacağına dair açıklamalar, petrol fiyatlarının yeniden yukarı yönlü tepki vermesine neden oluyor. Petroldeki bu tablo dünyada enflasyonun yükselişine devam edeceği yorumunu getiriyor ve kısa vadede enflasyonda geçici ifadesinin pek ikna edici olmadığını gösteriyor. Piyasada risk iştahı çok güçlü değil ve yukarıda bahsettiğim birtakım risklerin devam edecek olması, altının da temkinli hareket etmesini sağlıyor.
Buna rağmen, tahvil ve dolardaki hareket, yükselişin sürmesi bu temkinli seyrin yerini satışlara bırakabilir. Böyle bir ihtimali de unutmamak gerekiyor.
Yarın tam gün, cuma da yarım gün ABD’de piyasalar tatil olacak. ABD’de Şükran günü öncesi bugün veri akışı oldukça yoğun. 02-03 Kasım tarihlerinde yapılan Fed toplantısının tutanakları, ABD üçüncü çeyrek ikinci okuma GSYIH ve Fed’in yakından izlediği “Core PCE” olarak adlandırılan çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi açıklanacak. Bu verilerin bugün için oynaklık yaratması beklenebilir. Core PCE verisindeki artış, tahvildeki yükselişin sürmesine neden olursa, altını baskılayabilir.
Teknik olarak, ons altında 1789 dolar ortalamasının geçtiği bir seviye olması sebebiyle kısa vadede izlenmesi gereken bir destek olarak karşımıza çıkıyor. Bu desteğin altına doğru bir eğimde 1780-1770 dolar destek alanı olarak takip edilebilir. Satışların daha da hızlanması durumunda 1720 dolar desteği ön plana çıkabilir. Yukarıda aylardır izlediğimiz 1835 dolar geçtiğimiz günlerde kısa vadede destek konumundaydı ancak yeniden direnç konumunda. Bu direncin üzerinde günlük kapanışlar oluşmadıkça, yükselişin devam etmesi zor olabilir.
Teknik olarak, ons altında 1789 dolar ortalamasının geçtiği bir seviye olması sebebiyle kısa vadede izlenmesi gereken bir destek olarak karşımıza çıkıyor. Bu desteğin altına doğru bir eğimde 1780-1770 dolar destek alanı olarak takip edilebilir. Satışların daha da hızlanması durumunda 1720 dolar desteği ön plana çıkabilir. Yukarıda aylardır izlediğimiz 1835 dolar geçtiğimiz günlerde kısa vadede destek konumundaydı ancak yeniden direnç konumunda. Bu direncin üzerinde günlük kapanışlar oluşmadıkça, yükselişin devam etmesi zor olabilir.