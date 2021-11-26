Altın fiyatları 26 Kasım: Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? 1 gram altın kaç TL? İşte canlı takip ekranı

Son günlerde, enflasyonist endişeler nedeniyle tahvilde oynaklık izleniyordu. Fed’in enflasyon konusunda panik olmaması ve yükselişin “geçici” vurgusunu yinelemesi, piyasalarda endişe yaratıyor. Powell’ın görevde kalması da enflasyonda mevcut hikayenin devam edeceğinin göstergesi olarak yorumlanınca, tahvildeki yükseliş sürüyor ve yeniden yüzde 1,60 üzerinde seyir izleniyor. Dolar endeksi de haziran ayından bu yana yükselişini koruyor ve son zamanlarda 96,00 seviyesinin üzerinde ısrarcı kalıyor. Bu tablo karşısında ons altında ivme kaybına neden oluyor.



Altında geri çekilmelerin 1780 dolar seviyesinden destek bulduğu görülüyor. Altının bu hareketiyle temkinli olduğu izleniyor. Nedenlerine bakıldığı zaman aslında piyasanın enflasyon konusunda hala ikna olmadığı aynı zamanda yılın sonuna kadar az bir zaman kalmasına rağmen hala ABD endekslerinde bir düzeltme hareketi görülebilir tedirginliği sürüyor.



Diğer konu, petrol fiyatlarında oynaklığın sürmesi, ABD’nin koordineli bir şekilde birkaç ülkeyle rezerv satışı yapmayı planlamasına rağmen beklenen miktarın altında bir satış olacağına dair açıklamalar, petrol fiyatlarının yeniden yukarı yönlü tepki vermesine neden oluyor. Petroldeki bu tablo dünyada enflasyonun yükselişine devam edeceği yorumunu getiriyor ve kısa vadede enflasyonda geçici ifadesinin pek ikna edici olmadığını gösteriyor. Piyasada risk iştahı çok güçlü değil ve yukarıda bahsettiğim birtakım risklerin devam edecek olması, altının da temkinli hareket etmesini sağlıyor.



Buna rağmen, tahvil ve dolardaki hareket, yükselişin sürmesi bu temkinli seyrin yerini satışlara bırakabilir. Böyle bir ihtimali de unutmamak gerekiyor.



