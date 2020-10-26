Altın fiyatları 26 Ekim: Anlık, canlı gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın düşer mi, yükselir mi?
Anlık ve canlı altın fiyatları ile ilgili güncel açıklamalar gündemde yer alıyor. Vatandaşlar değerli madendeki yükseliş ve düşüşleri yakından takip ediyorlar. Altının yükselişinin ardından vatandaşlar fiyatlarda nasıl bir değişikliğin olacağını öğrenmek istiyorlar. Gram altın 486,86 liradan alınıyor ve 486,96 liradan satılıyor. Geçtiğimiz hafta yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı. Peki altın düşer mi, yükselir mi? İşte uzman yorumu ve altın fiyatları
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Altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları merak ediliyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarındaki değişiklikler araştırılıyor. Yatırım danışmanı Eda Karadağ konu ile ilgili, ‘Gram altın 483 TL çevresinde zaman zaman ons altına bağlı olarak geri çekilmeler görülüyor. Ancak mevcutta pozisyonlar gram altında korunabilir. Geri çekilmeler ilave alım yönünde değerlendirilebilir.’ dedi. Peki bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları…
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GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın 486,86 liradan alınıyor ve 486,96 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın bugün 789,00 liradan alınıyor, 796,20 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR? Yarım altın bugün 1.578,00 liradan alınıyor, 1.592,40 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Cumhuriyet altını 3.155,80 liradan alınıyor, 3.172,40 liradan satılıyor.
Ons altın sabah saatlerinden bu yana 1900 dolar seviyesinin üzerindeki seyrini korumaya devam ediyor. Piyasalarda, ABD teşvik paketine dair iyimserliğin sürüyor olması, ons altının da yukarı yönde hareketini destekliyor çünkü dolar negatif. Aslında, altın için orta ve uzun vadede yükselen trendini koruması bekleniyor. Bu süreçte, piyasadaki dinamiklerin sürekli değişmesi nedeniyle altında satışlarla karşılaşılabilir.
Geçtiğimiz günlerde, yeniden 1900 dolar seviyesinin altına doğru gevşeyen ons altın yerleşik bir alan oluşturamadığı için yerini tepki alımlarına bıraktı. Bugün içinde teşvik paketine dair olası açıklamalara karşı dikkatli olunmalı. En son Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi yapmış olduğu açıklamasında, müzakerelerin ilerlediğini ve anlaşmaya umutlu olduğunu ifade etti. Bu açıklamalar zaten piyasalara nefes aldırmış durumda.
Seçimlere günler kala pakete dair beklentiler bir süre daha fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam edebilir. Yarın, ABD Başkanı D. Trump ile Demokrat Aday Joe Biden seçim öncesi son kez karşı karşıya gelecek. Trump sert söylemlerine devam ediyor. En son, Biden’ın FBI tarafından soruşturulması gerektiğini belirtti.
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Kısacası, seçimlere doğru iki aday arasındaki tansiyon devam edebilir. Anketlerde, son dönemde Biden’ın önde olduğuna dair sonuçlarda konuşuluyor. Bu durumda, Trump’ı sinirlendiren bir başka etken. Kısacası, ABD’de siyasi gündem yoğun ve bu süreçte ons altında da hareketlilik devam edebilir. Altında 50 günlük ortalama 1924 dolar seviyesinden geçiyor. Bu seviye direnç konumunda ve bu direncin üzerine doğru hareketinde güçlenirse bu durumda yükselişini 1932-1937 dolar dirençlerine doğru taşıyabilir.
Geri çekilmelerde psikolojik destek 1900 dolar seviyesinden geçiyor. Bu desteğin altına doğru gevşemeler oluşabilir. Ancak kalıcı olabilirse satışların devam etmesini bekleyebiliriz. Piyasadaki risklerin sürmesi, ABD ve Avrupa’da vakaların artması, Avrupa’nın kısıtlamalara kademeli bir şekilde yeniden başlaması nedeniyle ons altında oluşabilecek satışların kısa soluklu olabileceğini düşünüyorum. Gram altın 483 TL çevresinde zaman zaman ons altına bağlı olarak geri çekilmeler görülüyor. Ancak mevcutta pozisyonlar gram altında korunabilir. Geri çekilmeler ilave alım yönünde değerlendirilebilir.