Altın fiyatları 26 Ağustos: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın ne kadar? Altın düşer mi yükselir mi?
Altın fiyatları anlık ve canlı olarak takip ediliyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları merak ediliyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 781,00 lira, Cumhuriyet altını 3.195,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki günkü kapanışa göre yüzde 1,27 düşüşle 481,80 liradan işlem gördü. Peki bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar? İşte 26 Ağustos güncel fiyatları ve altın yorumları
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Çeyrek altın ve gram altın fiyatları 26 Ağustos itibari ile gündemde yer alıyor. Bir süredir yükselişini sürdüren fiyatların nasıl olacağı, yatırımcılar ve altın alacak olanlar tarafından merak ediliyor. Gram altın bugün 481,54 liradan alınıyor, 481,61 liradan satılıyor. İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer, ‘Yükseliş performansının sürmesi açısından teknik olarak 1830 seviyesi üzerinde kapanışlara ihtiyaç var. Bu durumun karşılanması halinde 1900 seviyesine doğru güç kazanma potansiyeli aratacaktır.’ dedi.
2
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın bugün 481,54 liradan alınıyor, 481,61 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın bugün 783,00 liradan alınıyor, 795,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR? Yarım altın bugün 1.567,00 liradan alınıyor, 1.591,00liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Cumhuriyet altını 3.121,00 liradan alınıyor, 3.170,00 liradan satılıyor.
YÜKSELİŞİN SÜRMESİ İÇİN 1830 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK
Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdürü
Küresel piyasalar yarın başlayacak olan Jackson Hole Sempozyum’una odaklandı. Toplantı öncesi ons altın 1800 seviyesinin hemen altında baskılı bir seyir izliyor. Cuma günü Jackson Hole’da konuşacak Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarının dengeli olmaya devam etmesini bekliyorum.
Daha önceki açıklamalarında enflasyon dinamiklerinin geçici olduğu ve tam istihdam piyasasından uzak olduklarına yönelik söylemlerini radikal bir şekilde değiştirecek yeni bir dinamik olmadı. Dolayısıyla söylem değişikliği gelmeyebilir. Böyle bir durumda küresel piyasalar güvercin açıklamaları ons altında 1830 direnç seviyesine doğru yukarı yönde tepkiyle karşılayabilir.
4
Bu senaryoyu biraz daha şahinleştirecek en önemli etken, son dönemde varlık alım programının azaltılması yönünde görüş bildiren Fed Eyalet Başkanlarının görüşleri olur. Bu görüşler ışığında, varlık alım programının azaltımının başladığına yönelik gelebilecek bir söylem piyasalar tarafından daha şahin algılanabilir ve bu durum ons altının 1760 desteğine doğru gerilemesine zemin hazırlayabilir.
Toplantıya kadar olan süreçte ons altının 1830 direnç seviyesine doğru ataklar yapması şaşırtıcı olmaz. Ancak yükseliş performansının sürmesi açısından teknik olarak 1830 seviyesi üzerinde kapanışlara ihtiyaç var. Bu durumun karşılanması halinde 1900 seviyesine doğru güç kazanma potansiyeli aratacaktır.